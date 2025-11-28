Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи У «Очень странных дел» будет продолжение про Россию: Дафферы сделают сериал в духе великого «Твин Пикс»

У «Очень странных дел» будет продолжение про Россию: Дафферы сделают сериал в духе великого «Твин Пикс»

28 ноября 2025 07:29
У «Очень странных дел» будет продолжение про Россию: Дафферы сделают сериал в духе великого «Твин Пикс»

И нет, речь не про «Истории из 85-го».

Братья Даффер не собираются прощаться с вселенной «Очень странных дел» после пятого сезона. Они уже готовят полноценный спин‑офф – и его задумка действительно выбивается из привычных шаблонов.

Все началось с догадки Финна Вулфхарда, исполнителя роли Майка. Еще летом актер предположил: спин‑офф может стать антологией в духе «Твин Пикса» – отдельными историями, связанными общей мифологией, но без привычных героев и места действия.

К удивлению многих, в посвященном премьере финального сезона «ОСД» интервью братья Даффер подтвердили: Финн угадал.

У «Очень странных дел» будет продолжение про Россию: Дафферы сделают сериал в духе великого «Твин Пикс»

Зрители не увидят никого из команды Хокинса. Никаких Уиллов, Одиннадцатой или Стива. Вместо этого – новые персонажи, новые локации и новые истории, которые будут существовать в той же вселенной, что и оригинал.

Ключевое связующее звено – «Изнанка» (Upside Down). Она останется частью мифологии, но ее происхождение и правила не станут усложнять ради новых сюжетов. И особенно интригует географический разброс.

«Если лаборатория была в Хокинсе, значит, могла существовать и в других местах – например, в России», – предполагал Вулфхард в беседе с журналистами, на которую ссылались и Дафферы.

У «Очень странных дел» будет продолжение про Россию: Дафферы сделают сериал в духе великого «Твин Пикс»

Создатели спин-оффа подчеркнули: им важно показать «разные уголки мира», сохранив дух подростковой фантастики, который сделал оригинал культовым:

«Мы не “Звездные войны”. Не будем просто переносить действие на другую планету».

Пока проект остается загадкой: нет названия, даты выхода и актерского состава. Но уже ясно: спин‑офф попытается переосмыслить вселенную, оставив от оригинала лишь каркас – и дав свободу новым голосам.

Ранее мы писали: Вырезали почти все, даже надругательство над Нэнси: ключевой герой «Очень странных дел» должен был погибнуть еще в 1 сезоне

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
3 комментария
В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет Читать дальше 10 декабря 2025
Между комой и кошмаром: что будет с Макс в 5-м сезоне «Очень странных дел» – и в реальном мире, и в сознании Векны Между комой и кошмаром: что будет с Макс в 5-м сезоне «Очень странных дел» – и в реальном мире, и в сознании Векны Читать дальше 9 декабря 2025
«Уже круче 5 сезона!»: внезапно вышел спин-офф «Очень странных дел» про Нэнси и Робин – и его финал оставит вас в слезах «Уже круче 5 сезона!»: внезапно вышел спин-офф «Очень странных дел» про Нэнси и Робин – и его финал оставит вас в слезах Читать дальше 9 декабря 2025
Зачем носить трусы поверх штанов? Оди из «Очень странных дел» стала мемом после 5-го сезона — но фанаты просто не поняли отсылку Зачем носить трусы поверх штанов? Оди из «Очень странных дел» стала мемом после 5-го сезона — но фанаты просто не поняли отсылку Читать дальше 8 декабря 2025
«Я разрыдалась»: звезда «Ведьмака» чуть не бросила сериал из-за Кавилла – в итоге осталась, но теперь «бомбит» из-за хейтеров Netflix «Я разрыдалась»: звезда «Ведьмака» чуть не бросила сериал из-за Кавилла – в итоге осталась, но теперь «бомбит» из-за хейтеров Netflix Читать дальше 7 декабря 2025
Минус семь кило, оголенные нервы и обнаженные съемки в феврале: Воробьев - о сложностях съемок для Netflix Минус семь кило, оголенные нервы и обнаженные съемки в феврале: Воробьев - о сложностях съемок для Netflix Читать дальше 7 декабря 2025
Когда Хоукинс затихнет: собрали 8 сериальных новинок, помимо финала «Очень странных дел» – зимой скучать не придется Когда Хоукинс затихнет: собрали 8 сериальных новинок, помимо финала «Очень странных дел» – зимой скучать не придется Читать дальше 8 декабря 2025
Хоппер (пока) жив в «Очень странных делах 5», но уже ясно, кто погибнет наверняка: ключевых смертей будет минимум две Хоппер (пока) жив в «Очень странных делах 5», но уже ясно, кто погибнет наверняка: ключевых смертей будет минимум две Читать дальше 8 декабря 2025
Дорама Netflix №1 на YouTube: обошла «Кейпоп-охотниц» и ворвалась в тренды года, хотя ее смотрели меньше Дорама Netflix №1 на YouTube: обошла «Кейпоп-охотниц» и ворвалась в тренды года, хотя ее смотрели меньше Читать дальше 7 декабря 2025
«Серсея сияет, в остальном – мусор»: «Покинутые» должны были стать «Игрой престолов» для Netflix, но зрителям тошно уже на 1 серии «Серсея сияет, в остальном – мусор»: «Покинутые» должны были стать «Игрой престолов» для Netflix, но зрителям тошно уже на 1 серии Читать дальше 7 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше