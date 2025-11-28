У «Очень странных дел» будет продолжение про Россию: Дафферы сделают сериал в духе великого «Твин Пикс»

И нет, речь не про «Истории из 85-го».

Братья Даффер не собираются прощаться с вселенной «Очень странных дел» после пятого сезона. Они уже готовят полноценный спин‑офф – и его задумка действительно выбивается из привычных шаблонов.

Все началось с догадки Финна Вулфхарда, исполнителя роли Майка. Еще летом актер предположил: спин‑офф может стать антологией в духе «Твин Пикса» – отдельными историями, связанными общей мифологией, но без привычных героев и места действия.

К удивлению многих, в посвященном премьере финального сезона «ОСД» интервью братья Даффер подтвердили: Финн угадал.

Зрители не увидят никого из команды Хокинса. Никаких Уиллов, Одиннадцатой или Стива. Вместо этого – новые персонажи, новые локации и новые истории, которые будут существовать в той же вселенной, что и оригинал.

Ключевое связующее звено – «Изнанка» (Upside Down). Она останется частью мифологии, но ее происхождение и правила не станут усложнять ради новых сюжетов. И особенно интригует географический разброс.

«Если лаборатория была в Хокинсе, значит, могла существовать и в других местах – например, в России», – предполагал Вулфхард в беседе с журналистами, на которую ссылались и Дафферы.

Создатели спин-оффа подчеркнули: им важно показать «разные уголки мира», сохранив дух подростковой фантастики, который сделал оригинал культовым:

«Мы не “Звездные войны”. Не будем просто переносить действие на другую планету».

Пока проект остается загадкой: нет названия, даты выхода и актерского состава. Но уже ясно: спин‑офф попытается переосмыслить вселенную, оставив от оригинала лишь каркас – и дав свободу новым голосам.

