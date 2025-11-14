Меню
До премьеры 2 недели, но уже все ясно: первый человек, увидевший финальную серию «Очень странных дел», вынес вердикт

14 ноября 2025 07:58
У зрителей запредельные ожидания: удастся ли их оправдать?

Фанаты «Очень странных дел» давно начали морально готовиться: впереди финал, который должен закрыть десятилетие теорий, слез и мемов. Давление на братьев Даффер такое, что и щит не поможет — миллионы ждут завершения истории, а промаха им никто не простит.

И вот теперь впервые появился человек, который уже видел последние серии. Его реакция звучит многообещающе: кажется, у каждого зрителя будет такое же эмоциональное потрясение.

Ожидание стало еще томительнее

Шон Леви — режиссер «Дэдпула и Росомахи» (и продюсер «Очень странных дел») на особых правах посмотрел финальную версию концовки пятого сезона. И вместо осторожных намеков выдал прямой, громкий и очень уверенный вердикт:

Это шедевр. Дафферы сделали все идеально. Так что 10 из 10.

По его словам, финал не просто оправдывает бешеные ожидания. Он делает это с такой точностью, будто Дафферы заранее знали, как именно миллионы людей хотят попрощаться с Хоукинсом.

Леви подчеркивает: закрыть одну из ключевых историй Netflix не так-то просто. И он сейчас не просто хвалит свой же сериал, а высказывает реальные чувства. Верим на 100%.

По его словам, Мэтт и Росс проделали невероятный путь. Зритель будет не разочарован, а скорее расстроен окончанием столь любимой и уже родной истории.

Интересно, что Дафферы знали, чем закончится их сага, еще во время второго сезона — последние минут финала были у них в голове с самого начала. Их можно будет увидеть не только на Netflix, но и в кинотеатрах: грандиозная концовка сериала впервые выйдет одновременно на стриминге и на большом экране 31 декабря. Правда, только за границей.

Финал сезона поделили на три части: 26 ноября — первые четыре эпизода, 25 декабря — еще три, 31 декабря — последняя глава и окончательная точка.

Фото: Кадры из сериала «Очень странные дела»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
