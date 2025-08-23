Netflix «обленились» и выдали вторые «Очень странные дела»: «Уэнсдей» обыграла детишек из Хоукинса на их же поле

Меню
23 августа 2025 18:07
Бертон гениально смешал разные стили. 

Во втором сезоне «Уэнсдей» Netflix явно решил сыграть на поле «Очень странных дел» — и неожиданно выиграл в их же игре. Казалось бы, проекты находятся в разных вселенных: у первых — готический юмор, семейные тайны и академия для Изгоев, у вторых — 80-е, монстры, Sci-Fi и Перевёрнутый мир. Но параллелей слишком много, чтобы их не заметить.

Схожие моменты

В первой части нового сезона мы видим, как Уэнсдей (Дженна Ортега) платит цену за свои способности: чёрные слёзы становятся ее аналогом «крови из носу» в стиле Одиннадцатой (Милли Бобби Браун).

Плюс — психиатрическая больница Уиллоу-Хилл и секретный проект L.O.I.S., который по структуре напоминает злополучный институт из «Очень странных дел». Только здесь идея доведена до предела: вместо государственных лабораторий — система внутри общества, которое само отвергает Изгоев.

Антагонисты точь-в-точь

Огастес Стоунхирст, бывший учитель Академии Невермор, становится главным врачом и решает «подарить» способности тем, кто их лишён. Эксперименты заканчиваются трагедией, но его дочь Джуди продолжает дело отца, превращаясь в скрытого антагониста второго сезона.

Эта линия работает куда тоньше, чем у докторa Бреннера и Векны в «Очень странных делах». Здесь нет ощущения штампа: сюжет не только раскрывает тёмные тайны Уиллоу-Хилл, но и делает акцент на том, как общество использует тех, кто отличается.

Netflix улучшили формулу

Именно в этом «Уэнсдей» побеждает. В отличие от Одиннадцатой, которая в центре всего мира «Очень странных дел» остаётся почти единственным ребёнком с силой, Среда — лишь одна из многих.

Здесь есть оборотни, сирены, телекинетики. Мир живёт и дышит сверхъестественным, и конфликт строится не на уникальности героя, а на сложных отношениях между «нормалами» и Изгоями. Это делает проект ближе и эмоциональнее: зрителю проще сопереживать тем, кого используют и прячут подальше от общества.

Даже сцены расследования в «Уэнсдей» выглядят выигрышнее. L.O.I.S. подаётся как загадка, вплетённая в будущее сюжета. Открытие подвала с живыми Изгоями, которых считали мёртвыми, соединяет разрозненные линии и создаёт почву для продолжения.

И если логика «Очень странных дел» иногда спотыкается о собственные флешбеки, «Уэнсдей» аккуратно связывает прошлое с будущим. В итоге, пока «Очень странные дела» стараются удержать ностальгию, «Уэнсдей» уже стала главным хитом Netflix.

Искра, буря, безумие: этого поцелуя не было в сценарии «Очень странных дел» — актеры поддались чувствам (или их герои).

Фото: Кадр из сериала «Уэнсдей», «Очень странные дела»
Игорь Мустафин
