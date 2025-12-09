Между комой и кошмаром: что будет с Макс в 5-м сезоне «Очень странных дел» – и в реальном мире, и в сознании Векны

Меню
9 декабря 2025 14:44
У героини одна из самых напряженных историй.

Финал четвёртого сезона «Очень странных дел» оставил фанатов в шоке: Макс оказалась в коме после схватки с Векной. Пятый сезон начинает раскрывать, что же на самом деле произошло с героиней, и её история принимает неожиданный поворот.

Теперь многим интересно: что же будет с героиней в 5-м сезоне. Давайте попробуем предположить. Осторожно, возможны спойлеры, если вы еще не посмотрели первую часть 5-го сезона.

Что происходит с Макс в первых сериях

В начале сезона Макс всё ещё прикована к больничной койке, но ключевые события разворачиваются в сознании Векны. Туда же попадает Холли, младшая сестра Уилеров.

Именно там, среди искажённых воспоминаний злодея, происходит их встреча. Макс, блуждающая в темноте, находит Холли и раскрывает, что всё это время пыталась выбраться на звук любимой песни, которую включал Лукас.

В один из таких разов Макс почти удалось выбраться, но она не успела, потому что песня закончилась. Сам Векна в курсе присутствия девушки, но она прячется о него в пещере его сознания, куда он почему-то не решается зайти.

Пока она там, у неё есть шанс. Но долго ли продлится эта передышка – неизвестно.

Что будет с Макс дальше

Главный вопрос пока даже не «выживет ли Макс», а «сможет ли она вернуться». По трейлеру ясно, что её физическому телу угрожает опасность: на больницу нападают демодоги, и Лукасу придётся спасать её в реальном мире.

Пока нельзя сказать наверняка, чем закончится эта история, но ясно одно: спасение Макс станет самой сложной миссией для команды Хоукинса. Вторая часть сезона покажет, удастся ли героям не просто вытащить её из плена сознания Векны, но и сохранить в ней ту самую Макс, которую все знают и любят.

Ранее мы писали: Хоппер (пока) жив в «Очень странных делах 5», но уже ясно, кто погибнет наверняка: ключевых смертей будет минимум две

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела»
Ольга Назарова
