Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал

Финальный сезон «Очень странных дел» все еще в пути, а ты уже выучил наизусть главный хит четвертого сезона — Running Up That Hill? Самое время немного передохнуть и насладиться другими проектами с похожей атмосферой: немного хоррора, немного подростковой дружбы и тайн. Читаем и запоминаем.

«Тьма»

Немецкий городок Винден — тихий, мрачный и будто застыл во времени. Пока однажды не пропадает ребенок. А потом — еще один. И такое уже случалось в 1986 и в 1953. Местные жители будто хранят какую-то страшную тайну, в которой зрителям предлагают разобраться.

Сюжет — как головоломка: закрученный, многослойный, и все в нем имеет значение. Каждая деталь, мелькнувшая в кадре, позже даст о себе знать. Смотреть интересно, а иногда нужно брать в руки блокнот, чтобы не запутаться во всех хитросплетениях. Да, это не боевик, но атмосферу нагнетает отлично. А когда правда наконец всплывает — и мурашки, и взрыв мозга гарантированы.

«Темные начала»

Этот сериал приглашает в удивительный мир, где магия переплетается с масштабными мультивселенными — настолько красивыми и продуманными, что могут соперничать с «Аватаром». Главная героиня, Лира Белаква, — смелая и любознательная девочка, чья жизнь меняется навсегда, когда она узнает о загадочной субстанции Пыль и отправляется на поиски пропавшего друга Роджера.

Фантастика и фэнтези здесь находятся в идеальном балансе. Легкость и наивность детской сказки быстро сменяется серьезными темами. А серии пролетают незаметно — и ты будто сам переживаешь все эти опасные приключения.

«Лок и Ключ»

Трое детей вместе с мамой переезжают в старинный загадочный особняк после трагической гибели отца. Название у дома соответствующее — «Дом ключей». И это не просто метафора. Там действительно прячутся магические ключи, каждый со своей способностью: один открывает воспоминания, другой — двери в иные измерения, третий — вообще лучше не трогать.

Вместе с ключами приходит и зло, которое не собирается оставлять семью в покое. Сюжет — не суперсложный, зато атмосферный и затягивающий. Да, возможно, до «Очень странных дел» по масштабу не дотягивает, но как альтернатива — вполне. Особенно если хочется чего-то мистического. И подросткам, и взрослым смотреть точно не будет скучно.

«Ривердейл»

Действие происходит в типичном американском городоке: школа, закусочная, футбольная команда, подростки с проблемами. Однако не стоит обманываться красивой картинкой. Здесь найдется место страшным тайнам, убийствам, сектам и прочим ужасам. Начинается все с расследования убийства старшеклассника. Но потом сериал как будто говорит: «Окей, а теперь сделаем вот так!» — и уходит в полный отрыв.

Тем не менее, за этим хаосом почему-то приятно наблюдать. Герои успевают дружить, влюбляться, ссориться, спасать мир и снова ссориться. Отличный вариант на тот случай, когда хочется странного, драматичного и очень насыщенного подросткового безумия. И к тому же сезонов тут много — так что хватит на все время ожидания финала «Очень странных дел».

«Пропавшие: Другая сторона»

Мистическая дорама с солидным рейтингом 8.3 на «КиноПоиске» вполне заслуживает оказаться в нашей подборке. Место действия — живописная деревня в горах, где обитают… умершие. Их тела так и не нашли, поэтому на покой они уйти не могут — ждут. Главный герой случайно становится свидетелем похищения девушки, сбегает от преследователей — и внезапно оказывается среди призраков.

Тут есть все: мистика, экшн, немного юмора и даже душевные моменты. Это не совсем «Очень странные дела» с подростковыми проблемами и атмосферой 80-х, но история схожая: люди пропадают и попадают в другую реальность.

А если подростков, монстров и странностей тебе уже хватило — самое время переключиться на классику жанра. Например, заглянуть в список любимых хорроров самого Мартина Скорсезе.