Малоизвестный хоррор называли «Очень странными делами» для взрослых, но Netflix закрыл его уже на 1-м сезоне — фаны возмущаются 4-й год

А ведь потенциал был колоссальный.

Netflix умеет взращивать культовые франшизы, но с такой же легкостью обрывает самые многообещающие начинания. Яркий пример — хоррор «Архив 81», который в 2022-м взлетел в топы платформы, а спустя пару недель был безжалостно закрыт.

И это при том, что шоу могло стать взрослой альтернативой «Очень странным делам» и подарить зрителям ту самую дозу лавкрафтовского ужаса, которой сейчас так не хватает.

Сюжет «Архива 81» завораживает своей многослойностью. Молодой архивист Дэн получает задание восстановить коллекцию видеокассет, поврежденных при пожаре. Но чем дальше он продвигается в работе, тем отчетливее понимает: записи — не просто хроника.

Это портал в чужую жизнь, чужие кошмары и, возможно, в иное измерение. Герои сериала сталкиваются с Кайлего — зловещей сущностью из параллельного мира, и эта линия отсылает напрямую к классическим текстам Говарда Лавкрафта: «Извне», «Зов Ктулху», «Музыка Эриха Занна».

Параллели со «Странными делами» здесь напрашиваются сами: мир людей и теневая вселенная, монстры с древним сознанием, ощущение, что тебя видят из-за грани, стоит лишь приоткрыть дверь.

Только если хит Дафферов рассчитан на подростковую аудиторию, то «Архив 81» куда мрачнее и серьезнее — без детских велосипедов, но с давящей атмосферой паранойи и обреченности.

Закрытие сериала стало настоящим ударом: критики отмечали потенциал, зрители проглотили сезон залпом, а Netflix включил его в топ-10. Но — никакого второго шанса. Остался один сезон, который теперь воспринимается как самостоятельная хоррор-история, достойная внимания всех, кто ждет финал «Очень странных дел».

