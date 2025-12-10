В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет

Школа только по сюжету, а за кадром взрослая жизнь.

«Очень странные дела» начинались как история о детях, которые неожиданно рано столкнулись с монстрами. Однако с момента первого сезона в реальной жизни прошло почти 10 лет — и теперь взрослые актеры вынуждены играть старшеклассников.

Пятая глава выходит с солидной задержкой, и разрыв между экранным возрастом и реальными паспортами уже невозможно не замечать. Прежде чем обсуждать этот эффект «вечных подростков», давайте разберемся, сколько лет самим героям по сюжету.

Холли Уилер — 9–10 лет (актрисе 13)

Младшая сестра Майка и Нэнси наконец-то перестает быть «комедийным фоном». Сценаристы «состарили» персонажа на пару лет (по хронологии событий ей должно быть 7), чтобы Холли могла участвовать в крупных событиях финала. В итоге на экране ей 9–10 лет — и новая актриса вполне вписывается под параметры персонажа.

Эрика Синклер — 13 лет (актрисе 19)

Младшая Синклер в третьем сезоне вышла из категории героини, которая существует для создания хаоса в сюжете. Теперь ей 13, она уверенная, смелая и менее пафосная, чем старший брат. Прие Фергюсон — уже 19, так что разница внушительная, но образ все равно работает.

Робин Бакли — 19 лет (актрисе 23)

В подкасте указано, что Робин родилась в 1968 году. Значит, к пятому сезону ей 19. Майя Хоук старше на восемь лет, но выглядит достаточно по-студентчески, чтобы зритель не морщился.

Джонатан Байерс — 20 лет (актеру 31)

Джонатан все еще студент и все еще борется с личными кризисами. Это, пожалуй, один из самых разительных разрывов между реальным и экранным возрастом. Актеру стоит отдать должное, ведь на 20-летнего он все еще похож.

Нэнси Уилер — около 20 лет (актрисе 30)

Нэнси всегда была «ответственной» в команде подростков, и теперь она почти выпускница — ей примерно 20. Наталии Дайер уже 30, но она умело держит образ юной любознательной журналистки.

Стив Харрингтон — 21 год (актеру 33)

Если кто и может убедительно играть обворожительного 21-летнего парня в 33 — это Джо Кири. Поклонникам все равно: лишь бы Стив снова нянчился с детьми и отбивался от монстров.

Младшая команда: всем по 17 (актерам давно за 20)

Лукас, Майк, Уилл, Дастин, Макс, Оди — все официально семнадцатилетние. И здесь наверное разница в возрасте ощущается больше всего. Все, кроме Уилла, выглядят старше своих персонажей. Вот как обстоят дела в реальности:

Лукас Синклер — 24 года (Калеб Маклафлин)

Дастин Хендерсон — 23 года (Гейтен Матараццо)

Майк Уилер — 23 года (Финн Вулфхард)

Макс Мэйфилд — 23 года (Сэди Синк)

Уилл Байерс — 21 год (Ноа Шнапп)

Одиннадцать — 21 год (Милли Бобби Браун)

Герои выросли быстрее, чем Хоукинс успел разобраться хоть с одним монстром. И тут уже не спрячешь слона в мешок: большинство не тянут детские роли. Но, честно говоря… да и какая разница. Если финал получится мощным, никто не вспомнит, что 17-летних ребят играют взрослые, успевшие и семьей обзавестись.

