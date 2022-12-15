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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Драма 2007

Рейтинг фильмов в жанре драма 2007 года

Я - легенда
1 Я - легенда
драма, фантастика, ужасы 2007, США
8.6
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300 спартанцев
2 300 спартанцев
приключения, драма, боевик 2007, США
8.2
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Гарри Поттер и Орден Феникса
3 Гарри Поттер и Орден Феникса
сказка, семейный, драма, приключения 2007, Великобритания / США
8.1
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Джейн Остин
4 Джейн Остин
биография, драма, мелодрама 2007, США / Великобритания / Ирландия
7.8
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Ультиматум Борна
5 Ультиматум Борна
приключения, триллер, драма, боевик 2007, США
7.8
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Гангстер
6 Гангстер
криминал, драма 2007, США
7.8
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Порок на экспорт
7 Порок на экспорт
драма, триллер, мистика 2007, Великобритания / Канада / США
7.8
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Старикам тут не место
8 Старикам тут не место
драма, триллер, приключения 2007, США
7.7
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Жизнь в розовом цвете
9 Жизнь в розовом цвете
биография, драма, мюзикл 2007, Франция / Великобритания / Чехия
7.6
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Прощай, детка, прощай
10 Прощай, детка, прощай
драма, криминал, мистика 2007, США
7.6
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P.S. Я люблю тебя
11 P.S. Я люблю тебя
комедия, драма 2007, США
7.6
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Рэмбо IV
12 Рэмбо IV
триллер, боевик, драма 2007, США
7.6
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Наркоз
13 Наркоз
триллер, драма 2007, США
7.6
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Крутая Джорджия
14 Крутая Джорджия
мелодрама, драма, комедия 2007, США
7.6
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Искупление
15 Искупление
драма 2007, Великобритания
7.6
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Золотой компас
16 Золотой компас
драма, приключения, семейный, сказка, триллер 2007, США / Великобритания
7.6
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Нефть
17 Нефть
драма 2007, США
7.5
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Стрелок
18 Стрелок
боевик, драма, триллер 2007, США
7.5
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Монгол. Часть первая
19 Монгол. Часть первая
исторический, драма, биография 2007, Казахстан / Россия / Германия
7.5
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Точка обстрела
20 Точка обстрела
драма, триллер 2007, США
7.5
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Королевство
21 Королевство
триллер, драма 2007, США
7.5
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Пристрели их
22 Пристрели их
криминал, драма, триллер, боевик 2007, США
7.5
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Девушка моих кошмаров
23 Девушка моих кошмаров
мелодрама, комедия, драма 2007, США
7.4
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Пока не сыграл в ящик
24 Пока не сыграл в ящик
приключения, драма, комедия 2007, США
7.4
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Гнездо жаворонка
25 Гнездо жаворонка
драма 2007, Италия / Испания / Великобритания / Франция / Болгария
7.4
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12
26 12
триллер, драма, криминал 2007, Россия
7.4
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Приют
27 Приют
мистика, триллер, ужасы, драма 2007, Мексика / Испания
7.4
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Контроль
28 Контроль
мюзикл, драма, биография 2007, США / Великобритания / Австралия / Япония
7.4
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Джуно
29 Джуно
комедия, драма 2007, США
7.4
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Скафандр и бабочка
30 Скафандр и бабочка
биография, драма 2007, Франция / США
7.3
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Классный мюзикл 2: Каникулы
31 Классный мюзикл 2: Каникулы
мюзикл, семейный, драма, комедия, мелодрама 2007, США
7.3
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Через вселенную
32 Через вселенную
мелодрама, драма, мюзикл 2007, США
7.2
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Золотой век
33 Золотой век
драма 2007, Великобритания / Франция / США / Германия
7.2
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Козырные тузы
34 Козырные тузы
драма, криминал, боевик, комедия 2007, Великобритания / США / Франция
7.2
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Изгнание
35 Изгнание
драма 2007, Россия
7.2
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Груз 200
36 Груз 200
драма 2007, Россия
7.1
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Глаз
37 Глаз
драма, ужасы, триллер 2007, США
7.0
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Тринадцать друзей Оушена
38 Тринадцать друзей Оушена
криминал, комедия, драма, триллер 2007, США
7.0
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Поезд на Дарджилинг
39 Поезд на Дарджилинг
приключения, драма, комедия 2007, США
7.0
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Во власти женщины
40 Во власти женщины
мелодрама, комедия, драма 2007, Норвегия
6.9
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Вторжение
41 Вторжение
боевик, триллер, ужасы, фантастика, драма 2007, США
6.7
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Беспокойная Анна
42 Беспокойная Анна
мелодрама, комедия, драма 2007, Испания
6.5
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Беовульф
43 Беовульф
приключения, анимация, фэнтези, драма 2007, США
6.0
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Война динозавров
44 Война динозавров
драма, боевик, фэнтези 2007, Корея / США
5.5
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Форсаж Да Винчи
45 Форсаж Да Винчи
приключения, драма, боевик 2007, Россия / США
1.9
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