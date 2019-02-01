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Пингвиненок Пороро. Пираты острова сокровищ Пингвиненок Пороро. Пираты острова сокровищ
Киноафиша Фильмы Пингвиненок Пороро. Пираты острова сокровищ
Pororo, Treasure Island Adventure

Пингвиненок Пороро. Пираты острова сокровищ, 2019

2019 / Корея
4.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Пингвиненок и его друзья отправляются на поиски легендарного сокровища.
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В крыльях маленького, но отважного Пороро оказывается карта сокровищ капитана Сильвера, и вместе со своими преданными друзьями он отправляется на их поиски.

История пингвиненка Пороро началась в 2003 году, когда на корейском телевидении впервые был показан сериал из 52 пятиминутных серий, главными героями которого стали маленькие пингвин, крокодил, белый медведь, лиса и бобер. С того момента появилось еще пять сезонов, несколько телефильмов и спин-оффов о веселом пингвиненке и его друзьях, а у себя на родине его создатели получили ряд государственных наград. Персонаж так понравился зрителям, что в Сеуле его изображение стало появляться на общественном транспорте, а компания Disney была готова заплатить около 850 миллионов долларов за права на него.

Однажды пингвиненок Пороро (Ли Сон) и его друзья натыкаются на карту, на которой указано местоположение легендарного сокровища. Ранее пытавшийся отыскать его капитан Сильвер (Нам До-хён) совершил геройский поступок, чтобы спасти свою команду, но с тех пор никто больше его не видел. Однако у Пороро и его друзей есть соперник — Волк (Чон Сын-ук), который также жаждет найти клад. Команда пингвиненка попадает на остров, где должны быть зарыты сокровища, и там Пороро встречает легендарного предводителя пиратов капитана Сильвера, который помогает ему разгадать тайну острова.

Фильм является продолжением анимационного сериала «Пингвиненок Пороро», трансляция которого началась в 2003 году.

Какое-то время назад права на анимационный сериал хотела приобрести студия Disney, однако сделка так и не состоялась.

Во время организации зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане ходили слухи, что пингвиненок Пороро станет их талисманом.

Вдохновением для персонажа в свое время послужили Микки Маус и Hello Kitty.

С «Пингвиненком Пороро» режиссера Кима Хён-хо связывают годы работы: он занимался созданием как сериала о нем, так и нескольких мультфильмов.

 Пороро и его друзья отправляются навстречу приключениям на корабле, чтобы найти сокровища на острове.

4.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 21 мая 2020
Премьера в мире 1 февраля 2019
Возраст 6+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Ким Хён-хо
В ролях
Ли Сон-кан
Ли Ми-джа
Ким Хён-джи
Хон Со-ён
Чон Ми-сук
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Пингвиненок Пороро. Пираты острова сокровищ 3 постера
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Пингвиненок Пороро. Пираты острова сокровищ смотреть онлайн

Пингвиненок Пороро. Пираты острова сокровищ
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Пингвинёнок Пороро — герой, знакомый многим родителям, у которых маленькие дети. Это основанная в Корее франшиза, включающая шесть сезонов анимационного сериала, полнометражные фильмы («Пираты острова сокровищ» второй), игры и многое другое. На YouTube у маленького пингвинёнка более полутора миллионов подписчиков. В общем, фанатская база у истории больше, чем можно подумать. Пингвиненок Пороро. Пираты острова сокровищ  Особого сквозного сюжета во франшизе нет,…
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