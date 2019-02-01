Пингвиненок Пороро. Пираты острова сокровищ, 2019

В крыльях маленького, но отважного Пороро оказывается карта сокровищ капитана Сильвера, и вместе со своими преданными друзьями он отправляется на их поиски.

История пингвиненка Пороро началась в 2003 году, когда на корейском телевидении впервые был показан сериал из 52 пятиминутных серий, главными героями которого стали маленькие пингвин, крокодил, белый медведь, лиса и бобер. С того момента появилось еще пять сезонов, несколько телефильмов и спин-оффов о веселом пингвиненке и его друзьях, а у себя на родине его создатели получили ряд государственных наград. Персонаж так понравился зрителям, что в Сеуле его изображение стало появляться на общественном транспорте, а компания Disney была готова заплатить около 850 миллионов долларов за права на него.

Однажды пингвиненок Пороро (Ли Сон) и его друзья натыкаются на карту, на которой указано местоположение легендарного сокровища. Ранее пытавшийся отыскать его капитан Сильвер (Нам До-хён) совершил геройский поступок, чтобы спасти свою команду, но с тех пор никто больше его не видел. Однако у Пороро и его друзей есть соперник — Волк (Чон Сын-ук), который также жаждет найти клад. Команда пингвиненка попадает на остров, где должны быть зарыты сокровища, и там Пороро встречает легендарного предводителя пиратов капитана Сильвера, который помогает ему разгадать тайну острова.