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Лучшие медицинские сериалы: врачебные расследования, больничный юмор и социальные драмы

Медицинские сериалы — один из самых долгоиграющих и любимых жанров. Они умеют быть разными: напряжённые драмы об операционных и спасении жизней, лёгкие комедии о больничных буднях, детективы с медицинским уклоном и трогательные истории о врачах-подростках.

В этой подборке мы собрали лучшие сериалы про врачей и медицину — от культовой классики до свежих премьер. Здесь вы найдёте мировые хиты «Доктор Хаус», «Анатомия страсти», «Клиника» и «Хороший доктор»», а также российские проекты: «Склифосовский», «Тест на беременность», «Хирург», «Пульс» и другие.

Подборка охватывает несколько десятилетий — от легендарной «Скорой помощи» до новинок 2025–2026 годов. Все сериалы сопровождаются рейтингами, чтобы вам было проще выбрать.

По году
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Отделение
Отделение
мелодрама, драма 2026, Россия
0.0
Клиника
Клиника
комедия, ситком 2026, США
0.0
Ватсон
Ватсон
драма, детектив 2025, США
0.0
Про это самое
Про это самое
комедия 2025, Россия
6.0
Хирург
Хирург
драма, триллер 2025, Россия
6.0
Склиф
Склиф
комедия, драма 2025, Россия
0.0
Питт
Питт
драма 2025, США
8.0
Доктор Вера
Доктор Вера
военный, драма 2025, Россия
6.0
Чужая ошибка
Чужая ошибка
мелодрама, мини-сериал 2025, Россия
0.0
Чудо-доктор
Чудо-доктор
комедия, драма 2025, Россия
0.0
Берлинская неотложка
Берлинская неотложка
драма 2025, Германия
7.0
Пульс
Пульс
драма 2025, США
6.0
Счастья хватит всем
Счастья хватит всем
мелодрама, мини-сериал 2025, Россия
0.0
Дыши
Дыши
драма 2025, Россия
6.0
Клиника святого Дэниса
Клиника святого Дэниса
комедия 2024, США
7.0
Терапия
Терапия
комедия 2023, США
8.0
Море. Солнце. Склифосовский
Море. Солнце. Склифосовский
мелодрама, мини-сериал 2023, Россия
6.0
Клиника счастья
Клиника счастья
комедия, драма, мелодрама 2021, Россия
6.0
Плохой доктор
Плохой доктор
драма, триллер 2021, США
7.0
Филин
Филин
детектив 2021, Россия
6.0
Новый Амстердам
Новый Амстердам
драма 2018, США
7.0
Хороший доктор
Хороший доктор
драма 2017, США
7.0
Красные браслеты
Красные браслеты
драма, комедия 2014, США
7.0
Вызовите акушерку
Вызовите акушерку
драма 2012, Великобритания
8.0
Склифосовский
Склифосовский
драма, мелодрама 2012, Россия
6.0
Анатомия страсти
Анатомия страсти
драма, мелодрама 2005, США
7.0
Доктор Хаус
Доктор Хаус
драма, детектив 2004, США
8.0
Клиника
Клиника
драма, комедия 2001, США
8.0
Скорая помощь
Скорая помощь
драма 1994, США
8.0
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Жанр
Страна
Год

Медицинские сериалы: выбирайте по жанру и стране

В подборке собраны лучшие сериалы о врачах и медицине — от признанной классики до новинок. Чтобы вам было проще ориентироваться, мы разделили их по ключевым категориям.

Мировая классика жанра

С этих сериалов всё начиналось.

  • «Доктор Хаус» — гениальный циник-диагност, который лечит то, с чем не справились другие.
  • «Анатомия страсти» — долгоиграющая сага о личной и профессиональной жизни хирургов, которая держит зрителя уже 20 лет.
  • «Клиника» (2001) — лучшая медицинская комедия всех времён, где абсурдные ситуации соседствуют с настоящей драмой.
  • «Хороший доктор» — трогательная история об аутичном хирурге, доказывающем, что диагноз — не приговор.
  • А культовая «Скорая помощь» (добавить, если согласуете) задала стандарт для всего жанра ещё в 90-х.

Современные зарубежные хиты

Свежие проекты, которые уже успели завоевать любовь зрителей.

  • «Питт» — интенсивная драма о работе отделения экстренной помощи в реальном времени (каждый эпизод — одна смена).
  • «Терапия» — остроумная комедия о психотерапевтах и их собственных тараканах.
  • «Новый Амстердам» вдохновляет историей врача, который пытается сломать бюрократическую систему.
  • «Берлинская неотложка» и «Красные браслеты» предлагают европейский взгляд на жанр.

Российские медицинские сериалы

Отдельный блок для тех, кто интересуется отечественными проектами.

  • «Склифосовский» — одна из самых долгоиграющих российских медицинских драм, которая показывает жизнь врачей скорой помощи.
  • «Тест на беременность» — история о заведующей женской консультацией.
  • Среди новинок: «Хирург», «Пульс», «Дыши», «Доктор Вера», «Чудо-доктор», «Чужая ошибка» и «Отделение» (премьера 2026 года).

Комедийные медицинские сериалы

Если хочется посмеяться.

  • «Клиника» (2001) — вне конкуренции.
  • «Терапия» — отличный выбор для тех, кто любит умный юмор.
  • А российская «Про это самое» предлагает взгляд на больничные будни с иронией.

В список вошли ключевые медицинские сериалы — от классики до свежих премьер.

Последнее обновление подборки: 31.03.2026

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