Медицинские сериалы — один из самых долгоиграющих и любимых жанров. Они умеют быть разными: напряжённые драмы об операционных и спасении жизней, лёгкие комедии о больничных буднях, детективы с медицинским уклоном и трогательные истории о врачах-подростках.
В этой подборке мы собрали лучшие сериалы про врачей и медицину — от культовой классики до свежих премьер. Здесь вы найдёте мировые хиты «Доктор Хаус», «Анатомия страсти», «Клиника» и «Хороший доктор»», а также российские проекты: «Склифосовский», «Тест на беременность», «Хирург», «Пульс» и другие.
Подборка охватывает несколько десятилетий — от легендарной «Скорой помощи» до новинок 2025–2026 годов. Все сериалы сопровождаются рейтингами, чтобы вам было проще выбрать.
В подборке собраны лучшие сериалы о врачах и медицине — от признанной классики до новинок. Чтобы вам было проще ориентироваться, мы разделили их по ключевым категориям.
С этих сериалов всё начиналось.
Свежие проекты, которые уже успели завоевать любовь зрителей.
Отдельный блок для тех, кто интересуется отечественными проектами.
Если хочется посмеяться.
В список вошли ключевые медицинские сериалы — от классики до свежих премьер.
Последнее обновление подборки: 31.03.2026