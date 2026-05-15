Медицинские сериалы — один из самых долгоиграющих и любимых жанров. Они умеют быть разными: напряжённые драмы об операционных и спасении жизней, лёгкие комедии о больничных буднях, детективы с медицинским уклоном и трогательные истории о врачах-подростках.

В этой подборке мы собрали лучшие сериалы про врачей и медицину — от культовой классики до свежих премьер. Здесь вы найдёте мировые хиты «Доктор Хаус», «Анатомия страсти», «Клиника» и «Хороший доктор»», а также российские проекты: «Склифосовский», «Тест на беременность», «Хирург», «Пульс» и другие.

Подборка охватывает несколько десятилетий — от легендарной «Скорой помощи» до новинок 2025–2026 годов. Все сериалы сопровождаются рейтингами, чтобы вам было проще выбрать.