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Барбоскины на даче Барбоскины на даче
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Барбоскины на даче, 2020

2020 / Россия
6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Веселые приключения дружных собак из сериала «Барбоскины»
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Продолжение семейного мультсериала «Барбоскины». На этот раз любимые персонажи отправятся на дачу, где их ждут новые приключения!

Наступило лето. Жаркие дни следуют один за другим. На каникулы семейка антропоморфных собак Барбоскиных едет за город. У них есть свой собственный участок с живописной террасой. Неподалеку от дачи находится речка, по которой с ветерком можно прокатиться на лодке. Поход в лес за грибами — еще один обязательный пункт в списке развлечений. Здесь, вдали от городской суеты, семья рассчитывает на мирный отдых. Тем более что у каждого из присутствующих есть всепоглощающее хобби. Дружок занимается спортом: играет в баскетбол и подтягивается на перекладине. Роза сажает цветы, ухаживая за каждым маленьким лепесточком. Гена и Дед проводят секретный эксперимент. Ну а Малыш целыми днями возится в песочнице.

Но когда выясняется, что неподалеку от дачи расположен необитаемый остров, Барбоскины без раздумий отправляются его исследовать. К ним присоединяется дуэт местных котов. Во главе шайки стоит самовлюбленный Дымок. Он мечтает показать зазнавшимся соседям, кто здесь хозяин. Его брат Пушистик — полная противоположность. Этого толстяка и лентяя интересуют лишь вкусная еда и крепкий сон. Из-за разных характеров между котами то и дело происходят стычки.

Объединив усилия, разношерстные дачники попадают на территорию, хранящую множество древних тайн. Впереди героев ждут удивительные открытия! Так что каникулы они запомнят на всю оставшуюся жизнь!

 

Проект создан отечественной студией «Мельница». В послужном списке компании цикл популярных мультфильмов о трёх богатырях.

Оригинальный мультсериал «Барбоскины» выходит в эфир российских телеканалов с 2011 года и насчитывает 15 сезонов. Полнометражное продолжение создавалось с целью поставить в долгоиграющей саге точку. Но еще до старта производства студия выпустила 11 новых эпизодов. Окажутся ли они финальными, неизвестно.

Режиссерское кресло заняли Федор Дмитриев и Елена Галдобина. Для них это далеко не первый опыт работы в анимации: помимо «Барбоскиных» творческий дуэт трудился над производством мультсериалов «Лунтик и его друзья» и «Царевны». 

Продюсером выступил Сергей Сельянов, известный по работе над фильмами «Брат», «Аритмия» и «Война». Будучи соучредителем «Мельницы», он приложил руку ко всем проектам студии. 

Сопродюсером является партнер Сельянова по бизнесу, актер и режиссер Александр Боярский. Он также написал сценарий.

Если в мультсериале Розу и Дружка озвучивали Мария Цветкова и Елена Шульман, то в полном метре актрисы были заменены на Елизавету Захарьеву и Юлию Зоркину. Михаил Черняк (Гена), Екатерина Гороховская (Лиза) и Олег Куликович (Папа) поучаствовали в обоих проектах.

По мотивам мультфильма компания «Симбат» выпустила серию детских игрушек. Коллекция появится на прилавках зимой 2021 года.

Оригинальный сериал входит в топ-5 самых популярных анимационных шоу России. Начиная с 2019 года «Барбоскины» транслируются в Китае и нескольких странах бывшей Югославии.

Нешуточные страсти кипят на обычной даче, где отдыхает семья Барбоскиных. Коварные противники, фантастические изобретения, великосветские интриги, разбитые сердца и даже шпионские тайны. Справиться со всем этим под силу только настоящему индейцу – Малышу.

6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 24 декабря 2020
Премьера в мире 24 декабря 2020
Возраст 6+
Прокатчик SPPR
Режиссер
Елена Галдобина
В ролях
Екатерина Гороховская
Ксения Бржезовская
Максим Сергеев
Вадим Бочанов
Михаил Черняк
Михаил Черняк
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Барбоскины на даче 2 постера
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На экраны за неделю до новогодних каникул выходит простой, но по-настоящему теплый мультфильм про всеми любимых Барбоскиных. Теперь они отправляются за город к своему славному дедушке, чтобы найти себя и провести время с пользой. Рассказываем, получилось ли у них чего-то из этого достичь. Вся семья Барбоскиных отправляется на дачу к дедушке. Малыш радуется, что наконец-то поиграет со своими братьями и сестричками, потому что в городе каждый занимался своим делом. По приезде ничего не…
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Станислав Курбанов 12 января 2020, 18:25
Жалко в кино с 10 сентября а так хочется посмотреть на HD графигу чем обычно 😂 😂 😂 😂
Валера Вавилов 5 января 2021, 11:34
МЕГА мульт! Лучшее, что есть в кино на новогодние праздники. Детям однозначно этот поход в кино запомнился, ведь тут и любимые герои, и куча отличных… Читать дальше…
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14 голосов
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