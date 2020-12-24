Барбоскины на даче, 2020

Продолжение семейного мультсериала «Барбоскины». На этот раз любимые персонажи отправятся на дачу, где их ждут новые приключения!

Наступило лето. Жаркие дни следуют один за другим. На каникулы семейка антропоморфных собак Барбоскиных едет за город. У них есть свой собственный участок с живописной террасой. Неподалеку от дачи находится речка, по которой с ветерком можно прокатиться на лодке. Поход в лес за грибами — еще один обязательный пункт в списке развлечений. Здесь, вдали от городской суеты, семья рассчитывает на мирный отдых. Тем более что у каждого из присутствующих есть всепоглощающее хобби. Дружок занимается спортом: играет в баскетбол и подтягивается на перекладине. Роза сажает цветы, ухаживая за каждым маленьким лепесточком. Гена и Дед проводят секретный эксперимент. Ну а Малыш целыми днями возится в песочнице.

Но когда выясняется, что неподалеку от дачи расположен необитаемый остров, Барбоскины без раздумий отправляются его исследовать. К ним присоединяется дуэт местных котов. Во главе шайки стоит самовлюбленный Дымок. Он мечтает показать зазнавшимся соседям, кто здесь хозяин. Его брат Пушистик — полная противоположность. Этого толстяка и лентяя интересуют лишь вкусная еда и крепкий сон. Из-за разных характеров между котами то и дело происходят стычки.

Объединив усилия, разношерстные дачники попадают на территорию, хранящую множество древних тайн. Впереди героев ждут удивительные открытия! Так что каникулы они запомнят на всю оставшуюся жизнь!