Аниме всегда было в авангарде фантастики: именно здесь рождались самые смелые идеи о будущем, технологиях, искусственном интеллекте и том, что значит быть человеком в мире машин. В этой подборке мы собрали лучшие аниме-сериалы про будущее — от культовой классики до свежих премьер.

Здесь вы найдёте эталоны киберпанка («Призрак в доспехах»), космические приключения («Ковбой Бибоп», «Триган»), философские антиутопии («Врата Штейна», «Ниер: Автомата»), эпические меха-драмы («Гуррен-Лаганн», «Мобильный воин Гандам») и вдохновляющие истории о восстановлении цивилизации («Доктор Стоун»).

Подборка охватывает несколько десятилетий — от легендарных хитов конца 90-х до новинок 2024–2025 годов. Все сериалы сопровождаются рейтингами, чтобы вам было проще выбрать.