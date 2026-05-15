Аниме всегда было в авангарде фантастики: именно здесь рождались самые смелые идеи о будущем, технологиях, искусственном интеллекте и том, что значит быть человеком в мире машин. В этой подборке мы собрали лучшие аниме-сериалы про будущее — от культовой классики до свежих премьер.
Здесь вы найдёте эталоны киберпанка («Призрак в доспехах»), космические приключения («Ковбой Бибоп», «Триган»), философские антиутопии («Врата Штейна», «Ниер: Автомата»), эпические меха-драмы («Гуррен-Лаганн», «Мобильный воин Гандам») и вдохновляющие истории о восстановлении цивилизации («Доктор Стоун»).
Подборка охватывает несколько десятилетий — от легендарных хитов конца 90-х до новинок 2024–2025 годов. Все сериалы сопровождаются рейтингами, чтобы вам было проще выбрать.
В подборке собраны лучшие аниме-сериалы, действие которых происходит в будущем — ближайшем или далёком. Чтобы вам было проще ориентироваться, мы разделили их по ключевым направлениям.
Этот жанр задаёт вопросы о границах человеческого.
Золотая классика жанра.
Мир рухнул — что дальше?
Аниме, которое заставляет думать.
Свежие проекты, которые уже успели привлечь внимание.
«Восход Луны», «Апокалипсис: Отель», «Проект Пуля/Пуля» и «Вечность Югурэ» представляют новые голоса в жанре.
А «Терминатор: Зерно» доказывает, что классические вселенные отлично работают в формате аниме.
В список вошли ключевые аниме-сериалы о будущем — от культовой классики до свежих премьер.
Последнее обновление подборки: 30.03.2026