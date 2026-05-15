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Аниме про будущее: от киберпанка до космических опер

Аниме всегда было в авангарде фантастики: именно здесь рождались самые смелые идеи о будущем, технологиях, искусственном интеллекте и том, что значит быть человеком в мире машин. В этой подборке мы собрали лучшие аниме-сериалы про будущее — от культовой классики до свежих премьер.

Здесь вы найдёте эталоны киберпанка («Призрак в доспехах»), космические приключения («Ковбой Бибоп», «Триган»), философские антиутопии («Врата Штейна», «Ниер: Автомата»), эпические меха-драмы («Гуррен-Лаганн», «Мобильный воин Гандам») и вдохновляющие истории о восстановлении цивилизации («Доктор Стоун»).

Подборка охватывает несколько десятилетий — от легендарных хитов конца 90-х до новинок 2024–2025 годов. Все сериалы сопровождаются рейтингами, чтобы вам было проще выбрать.

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Восход Луны
Восход Луны
фэнтези, фантастика, дорама 2025, Япония
6.0
Апокалипсис: Отель
Апокалипсис: Отель
аниме 2025, Япония
7.0
Проект Пуля/Пуля
Проект Пуля/Пуля
аниме , фантастика, мини-сериал 2025, Япония
5.0
Вечность Югурэ
Вечность Югурэ
аниме , фантастика, мелодрама 2025, Япония
6.0
Терминатор: Зеро
Терминатор: Зеро
боевик, аниме , фантастика, мини-сериал 2024, США
6.0
Король огненной охоты
Король огненной охоты
аниме , фэнтези 2023, Япония
5.0
Гены искусственного интеллекта
Гены искусственного интеллекта
драма, аниме , фантастика 2023, Япония
5.0
Синдуальность: Нуар
Синдуальность: Нуар
боевик, аниме , фантастика 2023, Япония
6.0
Рубеж Шангри-Ла
Рубеж Шангри-Ла
аниме , фэнтези 2023, Япония
7.0
Мастер демонического клинка из академии «Святого Меча»
Мастер демонического клинка из академии «Святого Меча»
боевик, аниме , фэнтези, мини-сериал 2023, Япония
6.0
Ниер: Автомата. Версия 1.1а
Ниер: Автомата. Версия 1.1а
аниме , фантастика 2023, Япония
7.0
Перестану быть героем
Перестану быть героем
аниме , мини-сериал 2022, Япония
6.0
Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия
Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия
аниме , фантастика, боевик 2022, Япония
7.0
Бегущий по лезвию: Черный лотос
Бегущий по лезвию: Черный лотос
драма, боевик, аниме , фантастика 2021, Япония/США
6.0
Мегатон Мусаси
Мегатон Мусаси
аниме , фантастика 2021, Япония
5.0
AMAIM: Воин на пограничье
AMAIM: Воин на пограничье
драма, боевик, аниме , фантастика 2021, Япония
5.0
Призрак в доспехах: SAC_2045
Призрак в доспехах: SAC_2045
боевик, аниме , фантастика 2020, Япония/США
6.0
Записи о магии. Девочка-волшебница Мадока: Волшебство Гайдэн
Записи о магии. Девочка-волшебница Мадока: Волшебство Гайдэн
драма, боевик, аниме 2020, Япония
6.0
Бездарная Нана
Бездарная Нана
аниме , фэнтези, мини-сериал 2020, Япония
6.0
Доктор Стоун
Доктор Стоун
боевик, приключения, аниме , фантастика 2019, Япония
8.0
Кэрол и Тьюздей
Кэрол и Тьюздей
аниме , мелодрама, фантастика 2019, Япония
7.0
Любимый во Франксе
Любимый во Франксе
боевик, аниме , фантастика 2018, Япония
7.0
Психопаспорт
Психопаспорт
боевик, аниме , криминал, фантастика 2012, Япония
7.0
Врата Штейна
Врата Штейна
драма, аниме , фэнтези, фантастика 2011, Япония
8.0
Гуррен-Лаганн
Гуррен-Лаганн
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2007, Япония
8.0
Призрак в доспехах: Синдром одиночки
Призрак в доспехах: Синдром одиночки
боевик, аниме , фантастика, триллер 2002, Япония
8.0
Ковбой Бибоп
Ковбой Бибоп
боевик, приключения, аниме , фантастика 1998, Япония
8.0
Триган
Триган
боевик, приключения, аниме , криминал 1998, Япония
8.0
Евангелион
Евангелион
драма, боевик, аниме , фантастика 1995, Япония
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Аниме-сериалы про будущее: выбирайте по жанру

В подборке собраны лучшие аниме-сериалы, действие которых происходит в будущем — ближайшем или далёком. Чтобы вам было проще ориентироваться, мы разделили их по ключевым направлениям.

Киберпанк и высокие технологии

Этот жанр задаёт вопросы о границах человеческого.

  • «Призрак в доспехах: Синдром одиночки» — непревзойдённый эталон киберпанка, где киборги, правительство и этика сплетаются в гениальный детектив.
  • «Призрак в доспехах: SAC_2045» продолжает историю в новой графике.
  • «Бегущий по лезвию: Черный лотос» — стильное погружение во вселенную культового фильма.
  • «Гены искусственного интеллекта» и «Синдуальность: Нуар» исследуют мир, где реальность и симуляция неотличимы.

Космическая фантастика и приключения

Золотая классика жанра.

  • «Ковбой Бибоп» — космический нуар с джазовым саундтреком, который остаётся одним из лучших аниме всех времён.
  • «Триган» — космический вестерн о стрелке, который пытается сохранить мир.
  • «Гуррен-Лаганн» — эпическая опера о борьбе за свободу, где масштаб событий выходит за пределы вселенной.
  • «Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия» — свежий взгляд на легендарную франшизу, где меха-сражения переплетаются с корпоративными интригами.

Постапокалипсис и выживание

Мир рухнул — что дальше?

  • «Доктор Стоун» — невероятно вдохновляющая история о том, как гений-учёный восстанавливает цивилизацию с нуля после того, как всё человечество окаменело.
  • «Рубеж Шангри-Ла» — виртуальная реальность, ставшая новой реальностью.
  • «AMAIM: Воин на пограничье» — меха и сопротивление в мире, где Япония оккупирована.

Психологическая фантастика и антиутопии

Аниме, которое заставляет думать.

  • «Врата Штейна» — научно-фантастический триллер о путешествиях во времени, где каждое изменение имеет последствия.
  • «Ниер: Автомата. Версия 1.1а» — философская драма об андроидах, воющих войну за людей, которых уже нет.
  • «Кэрол и Тьюздей» — неожиданный взгляд на будущее: мир, где музыку создаёт ИИ, но две девушки пытаются вернуть живой звук.
  • «Бездарная Нана» — антиутопия о подростках с суперспособностями, где всё не так, как кажется.

Новинки 2024–2025

Свежие проекты, которые уже успели привлечь внимание.

«Восход Луны», «Апокалипсис: Отель», «Проект Пуля/Пуля» и «Вечность Югурэ» представляют новые голоса в жанре.

А «Терминатор: Зерно» доказывает, что классические вселенные отлично работают в формате аниме.

В список вошли ключевые аниме-сериалы о будущем — от культовой классики до свежих премьер.

Последнее обновление подборки: 30.03.2026

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