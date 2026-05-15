Криминальный жанр — один из самых популярных в сериальной индустрии. Он умеет быть разным: напряжённые детективы, гангстерские саги о взлёте и падении преступных империй, психологические триллеры о маньяках и профилерах, а также чёрные комедии, которые смотрят на преступный мир с иронией.
В этой подборке мы собрали лучшие криминальные сериалы — не просто рейтинг по оценкам, а ручной отбор редакции. Здесь вы найдёте абсолютные шедевры («Сопрано», «Прослушка», «Во все тяжкие»), современные хиты («Пингвин», «Настоящий детектив», «Озарк»), а также свежие премьеры и российские проекты, которые заслуживают внимания.
В огромном списке выше есть всё: от громких новинок до культовой классики. Но если вы хотите начать с лучшего из лучшего — тех сериалов, которые определили жанр, изменили телевидение и до сих пор считаются непревзойдёнными, — вот 15 криминальных шедевров, которые обязательно нужно увидеть.
С этого сериала началась новая эра. История гангстера, который ходит к психотерапевту, показала, что телевидение может быть глубже и сложнее большого кино. Без него не было бы ни «Во все тяжкие», ни «Настоящего детектива».
Не просто криминальный сериал, а социальный роман в пяти актах. Наркоторговля, портовая экономика, городская политика, школьная система, пресса — ни один проект не показывал Америку так честно и безжалостно.
Идеальная арка персонажа. Учитель химии с диагнозом «рак» становится наркобароном. Напряжение растёт от серии к серии, а финал вошёл в историю как один из лучших в истории телевидения.
Восемь серий, которые изменили представление о том, каким может быть детектив. Макконахи и Харрельсон, философия и ужас, один разговор в машине, который длится шесть минут, — это сериал, который хочется пересматривать.
Спин-офф, который превзошёл оригинал. История превращения доброго парня в адвоката для преступников. Медленная, внимательная, гениальная.
Стиль, музыка, персонажи. Британская банда начала XX века, которая смотрится круче любого современного криминального проекта. Томас Шелби стал одним из самых харизматичных антигероев в истории.
Хроника взлёта и падения Пабло Эскобара. Редкий случай, когда документальная точность сочетается с настоящей драмой. После просмотра вы будете знать, как наркокартели стали тем, чем они стали.
Антология, каждый сезон которой — маленький шедевр. Чёрный юмор, снега Северной Дакоты, насилие, которое граничит с абсурдом, и удивительная человечность.
Уникальный взгляд на серийного убийцу, который охотится на своих. С ним вы будете одновременно ужасаться и сопереживать. Четвёртый сезон с Тринити — вершина всего жанра.
Семейная драма, завёрнутая в наркокартель. Каждая серия — это напряжение, из которого невозможно выдохнуть. Лора Линни и Джейсон Бейтман создали одних из лучших персонажей десятилетия.
Дэвид Финчер снимает сериал о зарождении профайлинга. Диалоги с серийными убийцами (Эд Кемпер, Чарльз Мэнсон) — это гипнотический ужас, от которого невозможно оторваться.
Мартин Скорсезе и эпоха сухого закона. Лучший гангстерский сериал о становлении американской мафии. Стив Бушеми в роли Наки Томпсона — это одна из величайших актёрских работ.
Шекспир на мотоциклах. Преданность, кровь, семья и клуб, который становится важнее всего. Трагедия, разыгранная на американских дорогах.
Скандинавский нуар, который задал стандарт для всего жанра. Уникальная героиня (аутичная детектив Сага Норен), мрачная атмосфера и убийство, которое разделило две страны.
Неожиданный хит 2024 года. Сериал о второстепенном злодее из «Бэтмена» оказался мощной криминальной драмой о власти, амбициях и том, как низко может пасть человек ради мечты.
Эти 15 сериалов — не просто лучшие в жанре. Они изменили представление о том, каким может быть криминальное кино. Если вы ещё не видели что-то из списка — скорее исправляйтесь. Каждый из них останется с вами надолго.
Эта подборка — наш ручной отбор. Мы выбирали сериалы по качеству, влиянию на жанр и личным впечатлениям. Но если вам важнее оценки зрителей, посмотрите наш рейтинг криминальных сериалов - https://www.kinoafisha.info/rating/series/criminal/
Там все проекты отсортированы по баллам. Выбирайте тот формат, который вам ближе.
Последняя дата обновления подборки: 31.03.2026