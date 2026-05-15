15 главных криминальных сериалов, которые нужно увидеть

В огромном списке выше есть всё: от громких новинок до культовой классики. Но если вы хотите начать с лучшего из лучшего — тех сериалов, которые определили жанр, изменили телевидение и до сих пор считаются непревзойдёнными, — вот 15 криминальных шедевров, которые обязательно нужно увидеть.

1. «Сопрано»

С этого сериала началась новая эра. История гангстера, который ходит к психотерапевту, показала, что телевидение может быть глубже и сложнее большого кино. Без него не было бы ни «Во все тяжкие», ни «Настоящего детектива».

2. «Прослушка»

Не просто криминальный сериал, а социальный роман в пяти актах. Наркоторговля, портовая экономика, городская политика, школьная система, пресса — ни один проект не показывал Америку так честно и безжалостно.

3. «Во все тяжкие»

Идеальная арка персонажа. Учитель химии с диагнозом «рак» становится наркобароном. Напряжение растёт от серии к серии, а финал вошёл в историю как один из лучших в истории телевидения.

4. «Настоящий детектив» (1-й сезон)

Восемь серий, которые изменили представление о том, каким может быть детектив. Макконахи и Харрельсон, философия и ужас, один разговор в машине, который длится шесть минут, — это сериал, который хочется пересматривать.

5. «Лучше звоните Солу»

Спин-офф, который превзошёл оригинал. История превращения доброго парня в адвоката для преступников. Медленная, внимательная, гениальная.

6. «Острые козырьки»

Стиль, музыка, персонажи. Британская банда начала XX века, которая смотрится круче любого современного криминального проекта. Томас Шелби стал одним из самых харизматичных антигероев в истории.

7. «Нарко»

Хроника взлёта и падения Пабло Эскобара. Редкий случай, когда документальная точность сочетается с настоящей драмой. После просмотра вы будете знать, как наркокартели стали тем, чем они стали.

8. «Фарго»

Антология, каждый сезон которой — маленький шедевр. Чёрный юмор, снега Северной Дакоты, насилие, которое граничит с абсурдом, и удивительная человечность.

9. «Декстер» (первые 4 сезона)

Уникальный взгляд на серийного убийцу, который охотится на своих. С ним вы будете одновременно ужасаться и сопереживать. Четвёртый сезон с Тринити — вершина всего жанра.

10. «Озарк»

Семейная драма, завёрнутая в наркокартель. Каждая серия — это напряжение, из которого невозможно выдохнуть. Лора Линни и Джейсон Бейтман создали одних из лучших персонажей десятилетия.

11. «Охотник за разумом»

Дэвид Финчер снимает сериал о зарождении профайлинга. Диалоги с серийными убийцами (Эд Кемпер, Чарльз Мэнсон) — это гипнотический ужас, от которого невозможно оторваться.

12. «Подпольная империя»

Мартин Скорсезе и эпоха сухого закона. Лучший гангстерский сериал о становлении американской мафии. Стив Бушеми в роли Наки Томпсона — это одна из величайших актёрских работ.

13. «Сыны анархии»

Шекспир на мотоциклах. Преданность, кровь, семья и клуб, который становится важнее всего. Трагедия, разыгранная на американских дорогах.

14. «Мост»

Скандинавский нуар, который задал стандарт для всего жанра. Уникальная героиня (аутичная детектив Сага Норен), мрачная атмосфера и убийство, которое разделило две страны.

15. «Пингвин»

Неожиданный хит 2024 года. Сериал о второстепенном злодее из «Бэтмена» оказался мощной криминальной драмой о власти, амбициях и том, как низко может пасть человек ради мечты.

Эти 15 сериалов — не просто лучшие в жанре. Они изменили представление о том, каким может быть криминальное кино. Если вы ещё не видели что-то из списка — скорее исправляйтесь. Каждый из них останется с вами надолго.

А если по оценкам зрителей?

Эта подборка — наш ручной отбор. Мы выбирали сериалы по качеству, влиянию на жанр и личным впечатлениям. Но если вам важнее оценки зрителей, посмотрите наш рейтинг криминальных сериалов - https://www.kinoafisha.info/rating/series/criminal/

Там все проекты отсортированы по баллам. Выбирайте тот формат, который вам ближе.

Последняя дата обновления подборки: 31.03.2026