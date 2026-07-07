Вертикальные сериалы, или микродрамы, — самый быстрорастущий тренд в мире онлайн-кино последних лет. Формат пришёл на смену бесконечному скроллингу коротких видео: те же минутные ролики, но объединённые в полноценный сюжет с завязкой, развитием и финалом. Каждая серия снята в вертикальном формате 9:16 специально под экран смартфона и длится 1–2 минуты — а заканчивается неизменным клиффхэнгером, из-за которого хочется сразу включить следующую.
Сюжеты вертикальных мини-сериалов строятся на узнаваемых и любимых зрителями тропах: тайные миллиардеры и их фиктивные браки, скромные героини, превращающиеся в главных красавиц, вражда, перерастающая в страсть, а также фэнтези-линии с оборотнями и вампирами. Такие короткие сериалы удобно смотреть онлайн в любой момент — по дороге на работу, в перерыве или перед сном, без необходимости выделять на просмотр отдельный вечер.
Собранные здесь вертикальные сериалы и микродрамы — это возможность познакомиться с новым жанром кино или найти новинки, если формат уже стал вашей привычкой. Выбирайте сериал и включайте первую серию — а клиффхэнгер сделает всё остальное.
Пять минут в очереди, дорога до работы, бессонница в три часа ночи — вертикальные сериалы созданы именно для таких моментов. Пока обычный сериал требует свободного вечера и настроения «сесть и посмотреть», здесь достаточно разблокировать телефон: одна серия — и вы уже в сюжете, а после клиффхэнгера рука сама тянется включить следующую.
В этой подборке — вертикальные сериалы, которые можно смотреть онлайн без скачивания сторонних приложений и лишних подписок. Не нужно запоминать, на какой серии остановились неделю назад, — сезон целиком смотрится за один присест, а начать можно в любой удобный момент.
📱 Смотрите с телефона, планшета или компьютера — без адаптации под вертикальный экран
⏱ Между делом или разом весь сезон — формат подстраивается под ваше время
🔄 Новые тайтлы регулярно пополняют подборку
🎬 Драматургия полного метра, сжатая до пары минут на серию