Вертикальные сериалы, или микродрамы, — самый быстрорастущий тренд в мире онлайн-кино последних лет. Формат пришёл на смену бесконечному скроллингу коротких видео: те же минутные ролики, но объединённые в полноценный сюжет с завязкой, развитием и финалом. Каждая серия снята в вертикальном формате 9:16 специально под экран смартфона и длится 1–2 минуты — а заканчивается неизменным клиффхэнгером, из-за которого хочется сразу включить следующую.

Сюжеты вертикальных мини-сериалов строятся на узнаваемых и любимых зрителями тропах: тайные миллиардеры и их фиктивные браки, скромные героини, превращающиеся в главных красавиц, вражда, перерастающая в страсть, а также фэнтези-линии с оборотнями и вампирами. Такие короткие сериалы удобно смотреть онлайн в любой момент — по дороге на работу, в перерыве или перед сном, без необходимости выделять на просмотр отдельный вечер.

Собранные здесь вертикальные сериалы и микродрамы — это возможность познакомиться с новым жанром кино или найти новинки, если формат уже стал вашей привычкой. Выбирайте сериал и включайте первую серию — а клиффхэнгер сделает всё остальное.