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Вертикальные сериалы онлайн: подборка лучших микродрам

Вертикальные сериалы, или микродрамы, — самый быстрорастущий тренд в мире онлайн-кино последних лет. Формат пришёл на смену бесконечному скроллингу коротких видео: те же минутные ролики, но объединённые в полноценный сюжет с завязкой, развитием и финалом. Каждая серия снята в вертикальном формате 9:16 специально под экран смартфона и длится 1–2 минуты — а заканчивается неизменным клиффхэнгером, из-за которого хочется сразу включить следующую.

Сюжеты вертикальных мини-сериалов строятся на узнаваемых и любимых зрителями тропах: тайные миллиардеры и их фиктивные браки, скромные героини, превращающиеся в главных красавиц, вражда, перерастающая в страсть, а также фэнтези-линии с оборотнями и вампирами. Такие короткие сериалы удобно смотреть онлайн в любой момент — по дороге на работу, в перерыве или перед сном, без необходимости выделять на просмотр отдельный вечер.

Собранные здесь вертикальные сериалы и микродрамы — это возможность познакомиться с новым жанром кино или найти новинки, если формат уже стал вашей привычкой. Выбирайте сериал и включайте первую серию — а клиффхэнгер сделает всё остальное.

По году
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Альфа и его невеста-девственница
Альфа и его невеста-девственница
мелодрама, вертикальный сериал 2025, США
7.0
Ночь с отцом жениха
Ночь с отцом жениха
мелодрама, вертикальный сериал 2025, США
7.0
Похищенная дьяволом
Похищенная дьяволом
мелодрама, вертикальный сериал 2025, США
0.0
Поцелуй демона
Поцелуй демона
мелодрама, вертикальный сериал, дорама 2025, Китай
0.0
Ночь с мужем лучшей подруги
Ночь с мужем лучшей подруги
мелодрама, вертикальный сериал, мини-сериал 2024, США
0.0
Богатая наследница: Тайная жизнь нищенки
Богатая наследница: Тайная жизнь нищенки
мелодрама, вертикальный сериал 2024, США
6.0
Влюбилась в своего же мужа!
Влюбилась в своего же мужа!
мелодрама, вертикальный сериал 2024, США
0.0
Возвращение потерянной наследницы
Возвращение потерянной наследницы
мелодрама, вертикальный сериал 2024, США
0.0
Пробивая лед
Пробивая лед
драма, вертикальный сериал 2024, США
0.0
Служанка для моего заклятого врага
Служанка для моего заклятого врага
вертикальный сериал, комедия 2024, США
0.0
Двойная жизнь моего мужа-миллиардера
Двойная жизнь моего мужа-миллиардера
вертикальный сериал, боевик, драма, мини-сериал 2023, США
7.0
Связана с запретным Альфой
Связана с запретным Альфой
мелодрама, вертикальный сериал, фэнтези 2023, США
7.0
Мой бывший — мой начальник
Мой бывший — мой начальник
мелодрама, вертикальный сериал 2023, США
0.0
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Страна
Год

Пять минут в очереди, дорога до работы, бессонница в три часа ночи — вертикальные сериалы созданы именно для таких моментов. Пока обычный сериал требует свободного вечера и настроения «сесть и посмотреть», здесь достаточно разблокировать телефон: одна серия — и вы уже в сюжете, а после клиффхэнгера рука сама тянется включить следующую.

В этой подборке — вертикальные сериалы, которые можно смотреть онлайн без скачивания сторонних приложений и лишних подписок. Не нужно запоминать, на какой серии остановились неделю назад, — сезон целиком смотрится за один присест, а начать можно в любой удобный момент.

📱 Смотрите с телефона, планшета или компьютера — без адаптации под вертикальный экран

⏱ Между делом или разом весь сезон — формат подстраивается под ваше время

🔄 Новые тайтлы регулярно пополняют подборку

🎬 Драматургия полного метра, сжатая до пары минут на серию

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