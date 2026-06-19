Для весёлой компании берите динамичные комедии с абсурдными ситуациями — под них хорошо смеяться и комментировать хором.

Для компании, которая любит пощекотать нервы, подойдут не самые страшные хорроры — повизжать вместе всегда веселее, чем в одиночку.

А для особого настроения есть фильмы-вечеринки и истории про безумную ночь — они сами задают ритм посиделкам.

Главное правило: для компании выбирайте кино, которое не наказывает за то, что вы отвлеклись на разговор.

Какие фильмы лучше всего заходят компанией?

Динамичные и не требующие тишины: комедии с яркими ситуациями, нестрашные хорроры, фильмы-аттракционы. Главное, чтобы за сюжетом не нужно было напряжённо следить — тогда можно смеяться, комментировать и реагировать вместе. Серьёзное камерное кино для компании обычно не подходит: его хочется смотреть в тишине.

Стоит ли включать компанией ужасы?

Вполне, если выбрать не самые жёсткие. Повизжать и понервничать вместе — отдельное удовольствие, и нестрашные или ироничные хорроры для этого идеальны: страшно, но весело. А вот тяжёлый, по-настоящему гнетущий хоррор лучше оставить для одиночного просмотра — в компании его атмосфера всё равно разобьётся.

Что выбрать, если вкусы у всех разные?

Берите фильм с широким, понятным юмором или зрелищное жанровое кино, которое нравится почти всем, — комедию, динамичный экшен, что-то лёгкое и яркое. Чем универсальнее настроение фильма, тем выше шанс, что зайдёт всей компании. Узкое и специфическое кино лучше оставить для просмотра с теми, кто разделяет вкус.

Есть ли фильмы, которые сами создают атмосферу вечеринки?

Да — это кино про безумные вечеринки, игры и сумасшедшие ночи. Такие фильмы как будто часть самих посиделок: они задают ритм, поднимают настроение и хорошо идут фоном к общению. Включить такой фильм — простой способ задать тон вечеру и сделать его более живым и весёлым.

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