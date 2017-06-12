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Animal Crackers

Зверокрекеры, 2017

2017 / США / Испания / Корея
6.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Яркий мультфильме о волшебном цирке, в котором выступают звери из печенья
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Зверокрекеры» — анимационный фильм, в котором рассказывается о волшебном цирке семейства Хантингтонов. Животные, выступающие на арене, демонстрируют невообразимые трюки, привлекая внимание посетителей со всех уголков страны. Мало кто подозревает, что за сценическими номерами кроется магия, связанная со вкусным печеньем.

Все началось в 60-е годы, когда владельцы бродячего шапито Боб и Горацио познакомились с Эсмеральдой. Ее молодая дочь Талия покорила братьев с первого взгляда. В итоге девушка выбрала Боба, оставив второго циркача с разбитым сердцем. Общими усилиями молодожены открыли новый цирк с участием разумных животных. В течение многих лет Горацио безуспешно пытался выведать секрет брата и его прекрасной жены. И теперь, когда бизнес перешел по наследству к племяннику Боба, застенчивому пареньку Оуэну, у корыстного родственника появился шанс присвоить прибыльное местечко. Поэтому, когда наследник отказался отдать цирк, дядюшка пришел в ярость.

Лишь чудом Оуэну и его супруге Зои удалось скрыться. Предварительно они получили от цирковых зверей странную коробку с необычным печеньем. Употребив лакомство, Харрингтон-младший в ту же секунду превращается в хомяка. Старый клоун Честерфилд, много лет проработавший с основателями цирка, сообщает правду о магической силе угощения.

Парочка решает взять заведение под собственный контроль и вернуть ему былую славу. Восстановив помещение, Оуэн и Зои организуют дебютное выступление. Несмотря на ряд происшествий, публика остается в восторге. Но однажды на пути у новых владельцев вновь появляется Горацио.

 

 

Скотт Кристиан Сава написал оригинальный сценарий в 2010 году, но изначально он был отвергнут. Права на создание мультфильма были куплены братьями Харви и Бобом Вайнштейнами лишь спустя три года.

Сава не только придумал историю, но и получил должность режиссера, составив компанию Тони Бэнкрофту («Мулан») и Джейму Маэстро («Продавец дыма»).

Дизайном мультяшных персонажей занимался Картер Гудрич, известный по работе над франшизой «Гадкий Я».

Предполагалось, что роль клоуна Честерфилда озвучит Робин Уильямс. Но из-за самоубийства актера на освободившееся место был приглашен Денни ДеВито.

Петунью озвучила жена постановщика Донна Линн Сава, а юного Оуэна — их 12-летний сын Брендан.

Студийная запись голоса стартовала в январе 2015 года. В процессе приняли участие такие звезды, как Эмили Блант, Сильвестр Сталлоне и Иэн Маккеллен.

Оригинальный саундтрек был написан Беаром Маккрири. Широкой аудитории композитор знаком по сериалам «Ходячие мертвецы» и «Чужестранка», а также блокбастерам «Годзилла 2: Король монстров» и «Кловерфилд, 10». Кроме того, в написании песен участвовали Майкл Бубле и Джон Ховард Джонс.

Премьера мультфильма в США неоднократно переносилась. Изначально выпуском занималась корпорация Relativity Media, а кинотеатральный релиз датировался апрелем 2017 года. Но из-за финансового кризиса дата сместилась на 2018 год, а права перешли Serafini Releasing. Однако сделка со студией была разорвана тем же летом. В итоге выход «Зверокрекеров» состоялся 24 июля 2020 года на стриминговой платформе Netflix.

Однажды Оуэн, живущий обычной – достаточно скучной – взрослой жизнью, узнает, что его дядя оставил ему в наследство… цирк! Но то, что могло бы стать спасением, оборачивается разочарованием: некогда успешный цирк разорен, а все животные исчезли. Но не все потеряно! Ведь Оуэн также становится обладателем коробочки с крекерами в форме зверят, и оказывается, что эти печеньки – волшебные! С помощью магии Оуэн и его любимые жена и дочка надеются создать самое удивительное цирковое шоу в мире! Пока у них на пути не встает Горацио, злобный и завистливый владелец популярной сети цирков.

6.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 1 мая 2021
Премьера онлайн 24 июля 2020
Премьера в мире 12 июня 2017
Возраст 6+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Тони Бэнкрофт
Тони Бэнкрофт
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Зверокрекеры 5 постеров
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После того, как Оуэн внезапно становится владельцем цирка, в его руки также переходит таинственная коробка с крекерами, некогда принадлежавшая его дяде Бобу. Волшебные печенья позволяют работникам превращаться в любое животное. Благодаря таким возможностям цирк долгое время пользовался огромной популярностью, а нынешние хозяева могут наконец заняться чем-то значительным и создать невероятное шоу. Однако вскоре на пути героев встает Горацио, брат и бывший коллега Боба, который так и не смог…
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