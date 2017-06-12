Зверокрекеры, 2017

«Зверокрекеры» — анимационный фильм, в котором рассказывается о волшебном цирке семейства Хантингтонов. Животные, выступающие на арене, демонстрируют невообразимые трюки, привлекая внимание посетителей со всех уголков страны. Мало кто подозревает, что за сценическими номерами кроется магия, связанная со вкусным печеньем.

Все началось в 60-е годы, когда владельцы бродячего шапито Боб и Горацио познакомились с Эсмеральдой. Ее молодая дочь Талия покорила братьев с первого взгляда. В итоге девушка выбрала Боба, оставив второго циркача с разбитым сердцем. Общими усилиями молодожены открыли новый цирк с участием разумных животных. В течение многих лет Горацио безуспешно пытался выведать секрет брата и его прекрасной жены. И теперь, когда бизнес перешел по наследству к племяннику Боба, застенчивому пареньку Оуэну, у корыстного родственника появился шанс присвоить прибыльное местечко. Поэтому, когда наследник отказался отдать цирк, дядюшка пришел в ярость.

Лишь чудом Оуэну и его супруге Зои удалось скрыться. Предварительно они получили от цирковых зверей странную коробку с необычным печеньем. Употребив лакомство, Харрингтон-младший в ту же секунду превращается в хомяка. Старый клоун Честерфилд, много лет проработавший с основателями цирка, сообщает правду о магической силе угощения.

Парочка решает взять заведение под собственный контроль и вернуть ему былую славу. Восстановив помещение, Оуэн и Зои организуют дебютное выступление. Несмотря на ряд происшествий, публика остается в восторге. Но однажды на пути у новых владельцев вновь появляется Горацио.