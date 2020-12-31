Конь Юлий и большие скачки, 2020

В десятом по счету фильме сказочной вселенной «Трех богатырей» рассказ пойдет о приключениях самого болтливого в мире коня Юлия.

Истоптав в славных походах все тридевять земель вдоль и поперек, конь Юлий наконец решает остепениться, повстречав ту единственную и неповторимую кобылу. Но не все так просто, ведь речь идет о кобыле самого султана Рашида, знаменитой Звезде Востока. Собственной родословной Юлий похвастать, разумеется, не может, а по правилам царских браков, взять в жены особу таких кровей может только равный ей по статусу кандидат.

Недолго думая, он решает выдать себя за коня из благородных стойл самого князя Киевского. Сам светлоликий князь в дела с восточными правителями впутываться не хочет, так что Юлию ничего не остается, как на пару с молчаливым осликом Моисеем похитить владыку и увезти с собой силком.

По случайному стечению обстоятельств у трех богатырей тоже есть дела во владениях султана, так что вся компания народных героев неминуемо соберется во время скачек, которые должны решить исход отчаянного похода.

Много лет прошло с тех пор, как чрезмерно говорящий конь Юлий повстречался с богатырем Алешей, князем Киевским и другими знаменитыми персонажами анимационной франшизы. Его неизменный оптимизм и талант выдавать одну за другой гомерически смешные реплики даже в самых патовых ситуациях уже очаровали немалое количество как взрослых, так и детей. В новом фильме Юлий наконец получает заслуженный бенефис.

Любимые персонажи по-прежнему разговаривают голосами Олега Куликовича, Сергея Бурунова, Дмитрия Высоцкого, Сергея Маковецкого, Валерия Соловьева, Михаила Чернякова и Дмитрия Быковского.