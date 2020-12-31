Конь Юлий и большие скачки, 2020

В десятом по счету фильме сказочной вселенной «Трех богатырей» рассказ пойдет о приключениях самого болтливого в мире коня Юлия.
Истоптав в славных походах все тридевять земель вдоль и поперек, конь Юлий наконец решает остепениться, повстречав ту единственную и неповторимую кобылу. Но не все так просто, ведь речь идет о кобыле самого султана Рашида, знаменитой Звезде Востока. Собственной родословной Юлий похвастать, разумеется, не может, а по правилам царских браков, взять в жены особу таких кровей может только равный ей по статусу кандидат.
Недолго думая, он решает выдать себя за коня из благородных стойл самого князя Киевского. Сам светлоликий князь в дела с восточными правителями впутываться не хочет, так что Юлию ничего не остается, как на пару с молчаливым осликом Моисеем похитить владыку и увезти с собой силком.
По случайному стечению обстоятельств у трех богатырей тоже есть дела во владениях султана, так что вся компания народных героев неминуемо соберется во время скачек, которые должны решить исход отчаянного похода.
Много лет прошло с тех пор, как чрезмерно говорящий конь Юлий повстречался с богатырем Алешей, князем Киевским и другими знаменитыми персонажами анимационной франшизы. Его неизменный оптимизм и талант выдавать одну за другой гомерически смешные реплики даже в самых патовых ситуациях уже очаровали немалое количество как взрослых, так и детей. В новом фильме Юлий наконец получает заслуженный бенефис.
Любимые персонажи по-прежнему разговаривают голосами Олега Куликовича, Сергея Бурунова, Дмитрия Высоцкого, Сергея Маковецкого, Валерия Соловьева, Михаила Чернякова и Дмитрия Быковского.
В конце октября 2020 года радиостанция «Юмор FM» объявила конкурс на самое смешное продолжение легендарной фразы Юлия: «Не смеши мои…».
Необычное имя Гай Юлий Цезарь конь придумал для себя сам, когда вычитал его в библиотеке Новгородского храма.
Для режиссера Константина Феоктистова «Конь Юлий и большие скачки» стал пятой по счету работой над франшизой, а для его коллеги Дарины Шмидт – первой.
Первый мультфильм серии «Алеша Попович и Тугарин Змей» вышел на экраны в 2004 году и стал лауреатом множества престижных международных премий в области анимации. Среди них Специальный приз жюри на фестивале в Сеуле, два приза за лучшую анимацию кинофестиваля JUNIO в Италии и награда за лучшие художественные достижения на Международном фестивале детских и юношеских фильмов в Иране.
Режиссером фильма, в котором зритель впервые знакомиться с конем Юлием, был знаменитый петербуржский аниматор Константин Бронзит. Бронзин дважды становился номинантом на премию «Оскар» за лучший короткометражный анимационный фильм: в 2009-м с картиной «Уборная история – любовная история» и в 2016-м с короткометражкой «Мы не можем жить без космоса».
Фильм получил финансирование «Фонда кино».
Знаменитый конь Гай Юлий Цезарь, благодаря своей популярности, стал также персонажем компьютерной игры, сделанной по мотивам картины «Алеша Попович и Тугарин Змей».
Дождались! Говорящий конь Юлий влюбился! И на этот раз все серьезно – он просит руки, то есть копыта королевской кобылы по имени Звезда Востока у султана Рашида. Но сватать кобылу королевских кровей может только особа царских кровей. Юлий обращается к князю Киевскому за помощью, но получает отказ. Но наш жених не намерен отказываться от любви. Он похищает князя и насильно везет его к султану, на сватовство. И у богатырей тоже есть дело в восточной стороне. Все сойдутся на больших скачках, где победитель получит всё.