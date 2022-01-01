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Драматические мультфильмы онлайн

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Красавица и дракон
Красавица и дракон
приключения, анимация, драма 2021, Япония
8.0
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Ее заветное желание
Ее заветное желание
анимация, драма, мелодрама 2020, Япония
8.0
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Вайолет Эвергарден. Фильм
Вайолет Эвергарден. Фильм
анимация, драма, фэнтези 2020, Япония
8.0
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Она видела небо
Она видела небо
анимация, драма, семейный 2019, Япония
6.0
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Укрась прощальное утро цветами обещания
Укрась прощальное утро цветами обещания
анимация, драма, приключения, аниме 2018, Япония
8.0
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Последняя фантазия
Последняя фантазия
анимация, драма, приключения 2018, Иран
6.0
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Спящая принцесса
Спящая принцесса
анимация, фэнтези, драма, аниме 2017, Япония
7.0
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В фокусе
В фокусе
комедия, драма, анимация 2015, Бразилия / Канада
6.0
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Ветер крепчает
Ветер крепчает
драма, анимация, аниме 2013, Япония
7.0
Смотреть за 1 рубль
Чудачества любви не помеха! История Рикки
Чудачества любви не помеха! История Рикки
анимация, комедия, драма 2013, Япония
6.0
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Вне игры
Вне игры
анимация, комедия, драма 2012, Россия
7.0
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Со склонов Кокурико
Со склонов Кокурико
анимация, драма, аниме 2011, Япония
7.0
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История игрушек: Большой побег
История игрушек: Большой побег
драма, приключения, комедия, анимация, семейный 2010, США
7.0
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Рождественская история
Рождественская история
драма, фэнтези, анимация, семейный 2009, США
7.0
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Небесные тихоходы
Небесные тихоходы
анимация, драма, фантастика 2008, Япония
6.0
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Персиполис
Персиполис
военный, драма, анимация 2007, Франция / США
6.0
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Лило и Стич 2: Большая проблема Стича
Лило и Стич 2: Большая проблема Стича
анимация, комедия, драма 2005, США
6.0
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Винни Пух: Рождественский Пух
Винни Пух: Рождественский Пух
анимация, комедия, драма 2002, США
6.0
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Русалочка 2: Возвращение в море
Русалочка 2: Возвращение в море
анимация, драма, семейный 2000, США / Канада / Австралия / Тайвань
5.0
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Принц Египта
Принц Египта
мюзикл, анимация, драма, семейный 1998, США
7.0
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Покахонтас 2: Путешествие в Новый Свет
Покахонтас 2: Путешествие в Новый Свет
приключения, анимация, драма 1998, США
4.0
Смотреть за 1 рубль
Анастасия
Анастасия
анимация, сказка, драма, мюзикл, семейный, приключения 1997, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Принцесса Мононоке
Принцесса Мононоке
аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма 1997, Япония
8.0
Смотреть за 1 рубль
Горбун из Нотр Дама
Горбун из Нотр Дама
драма, анимация, семейный, приключения, мюзикл 1996, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Покахонтас
Покахонтас
драма, мюзикл, мелодрама, семейный, анимация 1995, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Шепот сердца
Шепот сердца
анимация, драма, мелодрама, аниме 1995, Япония
7.0
Смотреть за 1 рубль
Король Лев
Король Лев
мюзикл, приключения, драма, семейный, комедия, анимация 1994, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Помпоко: Война тануки в период Хэйсэй
Помпоко: Война тануки в период Хэйсэй
семейный, анимация, драма, сказка, комедия, аниме 1994, Япония
7.0
Смотреть за 1 рубль
Здесь слышен океан
Здесь слышен океан
анимация, драма, мелодрама 1993, Япония
6.0
Смотреть за 1 рубль
Еще вчера
Еще вчера
анимация, драма, аниме 1991, Япония
7.0
Смотреть за 1 рубль
Сказка о старом эхо
Сказка о старом эхо
анимация, драма, короткометражный 1989, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Американская история
Американская история
мюзикл, драма, анимация, приключения, семейный 1986, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Навсикая из долины Ветров
Навсикая из долины Ветров
фантастика, аниме , приключения, драма, анимация 1984, Япония
7.0
Смотреть за 1 рубль
Секрет Н.И.М.Х.
Секрет Н.И.М.Х.
анимация, драма, фантастика, фэнтези, семейный 1982, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Спасатели
Спасатели
драма, сказка, криминал, приключения, анимация, семейный 1977, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Снежная королева
Снежная королева
анимация, фэнтези, драма, семейный 1957, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
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