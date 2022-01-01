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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Красавица и дракон
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2021, Япония
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8.0
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2020, Япония
8.0
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6.0
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Укрась прощальное утро цветами обещания
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2018, Япония
8.0
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Последняя фантазия
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2018, Иран
6.0
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Спящая принцесса
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2017, Япония
7.0
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В фокусе
комедия, драма, анимация
2015, Бразилия / Канада
6.0
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Ветер крепчает
драма, анимация, аниме
2013, Япония
7.0
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Чудачества любви не помеха! История Рикки
анимация, комедия, драма
2013, Япония
6.0
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Вне игры
анимация, комедия, драма
2012, Россия
7.0
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Со склонов Кокурико
анимация, драма, аниме
2011, Япония
7.0
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История игрушек: Большой побег
драма, приключения, комедия, анимация, семейный
2010, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Рождественская история
драма, фэнтези, анимация, семейный
2009, США
7.0
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Небесные тихоходы
анимация, драма, фантастика
2008, Япония
6.0
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Персиполис
военный, драма, анимация
2007, Франция / США
6.0
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Лило и Стич 2: Большая проблема Стича
анимация, комедия, драма
2005, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Винни Пух: Рождественский Пух
анимация, комедия, драма
2002, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Русалочка 2: Возвращение в море
анимация, драма, семейный
2000, США / Канада / Австралия / Тайвань
5.0
Смотреть за 1 рубль
Принц Египта
мюзикл, анимация, драма, семейный
1998, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Покахонтас 2: Путешествие в Новый Свет
приключения, анимация, драма
1998, США
4.0
Смотреть за 1 рубль
Анастасия
анимация, сказка, драма, мюзикл, семейный, приключения
1997, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Принцесса Мононоке
аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма
1997, Япония
8.0
Смотреть за 1 рубль
Горбун из Нотр Дама
драма, анимация, семейный, приключения, мюзикл
1996, США
6.0
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Покахонтас
драма, мюзикл, мелодрама, семейный, анимация
1995, США
8.0
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Шепот сердца
анимация, драма, мелодрама, аниме
1995, Япония
7.0
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Король Лев
мюзикл, приключения, драма, семейный, комедия, анимация
1994, США
8.0
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Помпоко: Война тануки в период Хэйсэй
семейный, анимация, драма, сказка, комедия, аниме
1994, Япония
7.0
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Здесь слышен океан
анимация, драма, мелодрама
1993, Япония
6.0
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Еще вчера
анимация, драма, аниме
1991, Япония
7.0
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Сказка о старом эхо
анимация, драма, короткометражный
1989, СССР
7.0
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Американская история
мюзикл, драма, анимация, приключения, семейный
1986, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Навсикая из долины Ветров
фантастика, аниме , приключения, драма, анимация
1984, Япония
7.0
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Секрет Н.И.М.Х.
анимация, драма, фантастика, фэнтези, семейный
1982, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Спасатели
драма, сказка, криминал, приключения, анимация, семейный
1977, США
7.0
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Снежная королева
анимация, фэнтези, драма, семейный
1957, СССР
7.0
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