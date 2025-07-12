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Одному участнику больше 100 лет: первый сезон «Игры в кальмара» тоже не идеален — взгляните на 3 смешных ляпа (фото)

12 июля 2025 11:21
Одному участнику больше 100 лет: первый сезон «Игры в кальмара» тоже не идеален — взгляните на 3 смешных ляпа (фото)

Не только же финал критиковать, верно?

В третьем сезоне «Игры в кальмара» зрители раскритиковали и слабую графику, и досадные ошибки. Но если вспомнить, с чего всё начиналось, окажется, что даже культовый первый сезон не был безупречным. Давайте посмотрим на три забавных ляпа, которые пропустили создатели.

1. Номера участников — сплошная путаница

В первой игре участвовало 456 человек, и у каждого был свой номер. Главные герои сохраняли свои номера до конца, а вот с остальными вышла неразбериха.

Например, игрок № 061 изначально был женщиной, но позже под этим же номером показали мужчину. И это не единственный случай, где создатели перепутали персонажей.

Одному участнику больше 100 лет: первый сезон «Игры в кальмара» тоже не идеален — взгляните на 3 смешных ляпа (фото)

2. Игрок-долгожитель

В эпизоде со стеклянным мостом участник № 17 имел преимущество: он разбирался в стекле и мог отличить закаленное стекло от обычного. Но когда ведущий заглянул в его досье и обнаружил, что мужчина работал на стекольном заводе, зрители заметили кое-что странное.

В досье указано, что игрок родился в 1897 году, а значит, на момент игр ему должно было быть... 124 года. Видимо, он не только в стекле разбирался, но и в секретах бессмертия.

Одному участнику больше 100 лет: первый сезон «Игры в кальмара» тоже не идеален — взгляните на 3 смешных ляпа (фото)

3. Волшебный зонт-трансформер

Во второй игре участники выбирали фигуру для вырезания из сахарного печенья. Среди вариантов был зонт, но внимательные зрители заметили подвох: его купол, изображенный на стене, менял форму в разных кадрах — низ то становился более изогнутым, то выглядел ровным.

Видимо, это испытание с печеньем — ещё и тест на внимательность для игроков и зрителей.

Одному участнику больше 100 лет: первый сезон «Игры в кальмара» тоже не идеален — взгляните на 3 смешных ляпа (фото)

Ранее мы писали: В залах для ВИП-гостей шикарные комнаты: но интерьер был выбран неспроста — вот что хотела донести «Игра в кальмара»

Фото: Кадр из сериала «Игра в кальмара»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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