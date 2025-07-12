Режиссер «Сумерек» рассказала, какой «подарок» ей сделала студия в честь успех фильма (спойлер: все очень грустно)

В 2025 году киноиндустрия, к счастью, все больше начинает обращать внимание на огромный разрыв между работающими в ней мужчинами и женщинами — и дело не только в размере зарплаты. Хотя с каждым годом в кино приходит все больше снимающих фильмы женщин, о равенстве с мужчинами во всех отношениях говорить пока не приходится, однако по сравнению с прошлыми десятилетиями дела все равно идут не так уж плохо.

Это доказывает недавнее интервью режиссера «Сумерек» Кэтрин Хардвик, которая шокировала общественность признанием о том, как студия отблагодарила ее за колоссальный успех фильма в прокате — и подарок был, скажем откровенно, совсем уж скудный.

Кэтрин Хардвик получила коробку с мини-капкейком в благодарность за успех «Сумерек»

Надо отдать Хардвик должное — именно ее фильм, ставший первой частью хитовой франшизы, до сих пор считается лучшим во всей серии. Несмотря на то, что это признают и миллионы поклонников «Сумерек» по всему миру, когда-то в 2008 году руководители студии Summit Entertainment на такую популярность не рассчитывали — изначально компания надеялась на то, что «Сумерки» соберут в прокате хотя бы 30 миллионов долларов; картина пошла намного дальше, в результате собрав по всему миру около 400 миллионов.

По словам самой Хардвик, когда она вошла в полную подарков комнату, где уже находились руководители студии, ей вручили коробку, в которой лежал всего один мини-капкейк. Режиссер уточнила, что за подобные достижения в кинопрокате ее коллеги-мужчины получают куда больше — машины, контракты на сразу три фильма или вообще все что пожелают.

Все следующие части «Сумерек» снимали режиссеры-мужчины

Хотя им в итоге вряд ли достался такой же мини-капкейк, за следующие части саги взялись именно мужчины — Крис Вайц снял «Новолуние», Дэвид Слэйд — «Затмение», а Билл Кондон — обе части «Рассвета».

В том же интервью для The Hollywood Reporter Кэтрин Хардвик призналась, что вполне могла бы срежиссировать и еще как минимум один фильм для франшизы, но в итоге сняла лишь самый первый — все потому, что именно первая книга Стефани Майер стала для нее вдохновением и смогла помочь создать правильную атмосферу в картине, в то время как следующие части уже не так сильно вдохновляли.

Кстати, ведущая актриса «Сумерек» Кристен Стюарт скоро снова сыграет в вампирской драме, правда, уже без Эдварда — почитать о грядущем фильме можно тут.