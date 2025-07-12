Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Даже Скорсезе поняли не сразу: 5 провальных фильмов 80-х, которые оказались непонятыми шедеврами — их оценили десятки лет спустя

Даже Скорсезе поняли не сразу: 5 провальных фильмов 80-х, которые оказались непонятыми шедеврами — их оценили десятки лет спустя

12 июля 2025 13:46
Даже Скорсезе поняли не сразу: 5 провальных фильмов 80-х, которые оказались непонятыми шедеврами — их оценили десятки лет спустя

В прокате хитом не стал ни один, зато сейчас киноманы от них без ума.

Восьмидесятые подарили нам не только попкорн-хиты, но и странные, мрачные и чересчур амбициозные фильмы, которые тогдашние зрители и критики дружно забраковали. Годы спустя оказалось: именно эти «провалы» задали моду, породили культ и выглядят куда свежее половины нынешнего конвейера. Вот пять примеров.

1. «Врата рая» (Heaven’s Gate) (1980)

Даже Скорсезе поняли не сразу: 5 провальных фильмов 80-х, которые оказались непонятыми шедеврами — их оценили десятки лет спустя

Майкл Чимино снял четырёхчасовой ревизионистский вестерн, который стал символом разорительных студийных авантюр. Фильм обрушил студию United Artists, стал посмешищем из-за затянутого хронометража и производственного ада. Но под скандалами скрывается масштабная притча о классовой войне и жестоком рождении Америки.

Великолепные съёмки Вильмоша Жигмонда и потрёпанные герои Кристофер Уокен и Крис Кристофферсон сегодня смотрятся как поздний эпос о потерянном Западе — медленный, гипнотический и жутко красивый.

2. «Возвращение в страну Оз» (Return to Oz) (1985)

Даже Скорсезе поняли не сразу: 5 провальных фильмов 80-х, которые оказались непонятыми шедеврами — их оценили десятки лет спустя

Дети, посмотревшие этот фильм, не спали ночами. Вроде бы сиквел «Волшебника страны Оз» от Disney оказался не детской сказочкой, а жуткой фантасмагорией с каменными королями и ожившими головами. Юная Фэйруза Болк (Дороти) бегает по развалинам Оз, населённым колесными психопатами и глиняными монстрами. Родители в ужасе забраковали «Return to Oz» — но с годами фильм оброс фанатами и стал примером редкого детского хоррора, который обращается с юной аудиторией всерьёз.

3. «Охотник на людей» (Manhunter) (1986)

Даже Скорсезе поняли не сразу: 5 провальных фильмов 80-х, которые оказались непонятыми шедеврами — их оценили десятки лет спустя

До «Молчания ягнят» был «Охотник на людей» Майкла Манна — первый фильм о Ганнибале Лектере, сыгранном тогда ещё Брайаном Коксом. Публика сочла фильм холодным и странным: вместо привычного триллера — стерильные интерьеры, неон, синтезаторы и изнуряющий ритм.

Детектив Уилл Грэм (Уильям Петерсен) здесь такой же сломленный, как маньяки, за которыми он охотится. Сегодня «Manhunter» выглядит как родоначальник стиля криминальных триллеров 90-х и идеальный мост между нуаром и психологическим хоррором.

4. «Жить и умереть в Лос-Анджелесе» (To Live and Die in L.A.) (1985)

Даже Скорсезе поняли не сразу: 5 провальных фильмов 80-х, которые оказались непонятыми шедеврами — их оценили десятки лет спустя

После спорного «Разыскивающего» Уильям Фридкин вернулся с «Жить и умереть в Лос-Анджелесе» — и снова зрители не поняли, что перед ними. Никаких героев, сплошь беспринципные копы и фальшивомонетчики, грязь, жара, погони по встречке.

Петерсен снова — зверь в роли секретного агента, который готов на всё ради поимки подельника (Уиллем Дефо в одной из лучших ранних ролей). Саундтрек Wang Chung и стильная съёмка превратили фильм в неоновый кошмар, который не вписался в эпоху, но идеально попал в будущее.

5. «Король комедии» (The King of Comedy) (1982)

Даже Скорсезе поняли не сразу: 5 провальных фильмов 80-х, которые оказались непонятыми шедеврами — их оценили десятки лет спустя

Если «Таксист» — манифест маргинала, то «Король комедии» — бомба замедленного действия по теме токсичного фанатизма. В 1982-м зрители ждали от Скорсезе и Де Ниро новых бандитов, а получили Руперта Папкина — фанатика, мечтающего любой ценой стать звездой.

Неловкий, жалкий и опасный Папкин предсказал, во что превратится культура знаменитостей — и вдохновил «Джокера». Тогда фильм провалился, но сегодня это учебник по навязчивым фанатам и токсичным шоу.

Ранее мы писали: «Если ты не первый, то ты последний»: гениальный Нолан дуреет от этой абсурдной комедии с Боратом

Фото: Legion-Media
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«В реальности было страшнее»: Оззи Осборна прозвали Принцем Тьмы, но любимым фильмом рокера был вовсе не ужастик «В реальности было страшнее»: Оззи Осборна прозвали Принцем Тьмы, но любимым фильмом рокера был вовсе не ужастик Читать дальше 23 июля 2025
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу Читать дальше 22 июля 2025
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову Читать дальше 22 июля 2025
Не только «Одиссея» Нолана: топ-5 фильмов, вдохновлениях древнегреческой мифологией Не только «Одиссея» Нолана: топ-5 фильмов, вдохновлениях древнегреческой мифологией Читать дальше 21 июля 2025
Пропавшие дети, секта и… футбол: «28 лет спустя» — потрясающий ужастик, но эти 5 свежих хорроров его почти наверняка переплюнут Пропавшие дети, секта и… футбол: «28 лет спустя» — потрясающий ужастик, но эти 5 свежих хорроров его почти наверняка переплюнут Читать дальше 21 июля 2025
Лучше поздно, чем никогда: старые диснеевские фильмы, которые провалились в прокате, но все равно стали классикой Лучше поздно, чем никогда: старые диснеевские фильмы, которые провалились в прокате, но все равно стали классикой Читать дальше 21 июля 2025
Незабываемая классика: топ-5 фильмов из 70-х, которые нужно посмотреть каждому хотя бы один раз Незабываемая классика: топ-5 фильмов из 70-х, которые нужно посмотреть каждому хотя бы один раз Читать дальше 21 июля 2025
Оценили этот детективный сериал и догадались, кто убийца? Значит вы — гуру жанра: а если не смотрели, то лучше не откладывайте Оценили этот детективный сериал и догадались, кто убийца? Значит вы — гуру жанра: а если не смотрели, то лучше не откладывайте Читать дальше 21 июля 2025
Илон Маск сыграл самого себя в «Железном человеке 2», но в топ-3 любимых фильма миллиардера нет ни одного блокбастера Marvel Илон Маск сыграл самого себя в «Железном человеке 2», но в топ-3 любимых фильма миллиардера нет ни одного блокбастера Marvel Читать дальше 20 июля 2025
Недопонятые гении: топ-5 раскритикованных фильмов из 2010-х, которые на самом деле можно считать шедеврами Недопонятые гении: топ-5 раскритикованных фильмов из 2010-х, которые на самом деле можно считать шедеврами Читать дальше 20 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше