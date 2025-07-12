Даже Скорсезе поняли не сразу: 5 провальных фильмов 80-х, которые оказались непонятыми шедеврами — их оценили десятки лет спустя

В прокате хитом не стал ни один, зато сейчас киноманы от них без ума.

Восьмидесятые подарили нам не только попкорн-хиты, но и странные, мрачные и чересчур амбициозные фильмы, которые тогдашние зрители и критики дружно забраковали. Годы спустя оказалось: именно эти «провалы» задали моду, породили культ и выглядят куда свежее половины нынешнего конвейера. Вот пять примеров.

1. «Врата рая» (Heaven’s Gate) (1980)

Майкл Чимино снял четырёхчасовой ревизионистский вестерн, который стал символом разорительных студийных авантюр. Фильм обрушил студию United Artists, стал посмешищем из-за затянутого хронометража и производственного ада. Но под скандалами скрывается масштабная притча о классовой войне и жестоком рождении Америки.

Великолепные съёмки Вильмоша Жигмонда и потрёпанные герои Кристофер Уокен и Крис Кристофферсон сегодня смотрятся как поздний эпос о потерянном Западе — медленный, гипнотический и жутко красивый.

2. «Возвращение в страну Оз» (Return to Oz) (1985)

Дети, посмотревшие этот фильм, не спали ночами. Вроде бы сиквел «Волшебника страны Оз» от Disney оказался не детской сказочкой, а жуткой фантасмагорией с каменными королями и ожившими головами. Юная Фэйруза Болк (Дороти) бегает по развалинам Оз, населённым колесными психопатами и глиняными монстрами. Родители в ужасе забраковали «Return to Oz» — но с годами фильм оброс фанатами и стал примером редкого детского хоррора, который обращается с юной аудиторией всерьёз.

3. «Охотник на людей» (Manhunter) (1986)

До «Молчания ягнят» был «Охотник на людей» Майкла Манна — первый фильм о Ганнибале Лектере, сыгранном тогда ещё Брайаном Коксом. Публика сочла фильм холодным и странным: вместо привычного триллера — стерильные интерьеры, неон, синтезаторы и изнуряющий ритм.

Детектив Уилл Грэм (Уильям Петерсен) здесь такой же сломленный, как маньяки, за которыми он охотится. Сегодня «Manhunter» выглядит как родоначальник стиля криминальных триллеров 90-х и идеальный мост между нуаром и психологическим хоррором.

4. «Жить и умереть в Лос-Анджелесе» (To Live and Die in L.A.) (1985)

После спорного «Разыскивающего» Уильям Фридкин вернулся с «Жить и умереть в Лос-Анджелесе» — и снова зрители не поняли, что перед ними. Никаких героев, сплошь беспринципные копы и фальшивомонетчики, грязь, жара, погони по встречке.

Петерсен снова — зверь в роли секретного агента, который готов на всё ради поимки подельника (Уиллем Дефо в одной из лучших ранних ролей). Саундтрек Wang Chung и стильная съёмка превратили фильм в неоновый кошмар, который не вписался в эпоху, но идеально попал в будущее.

5. «Король комедии» (The King of Comedy) (1982)

Если «Таксист» — манифест маргинала, то «Король комедии» — бомба замедленного действия по теме токсичного фанатизма. В 1982-м зрители ждали от Скорсезе и Де Ниро новых бандитов, а получили Руперта Папкина — фанатика, мечтающего любой ценой стать звездой.

Неловкий, жалкий и опасный Папкин предсказал, во что превратится культура знаменитостей — и вдохновил «Джокера». Тогда фильм провалился, но сегодня это учебник по навязчивым фанатам и токсичным шоу.

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