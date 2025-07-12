«Как в "Друзьях Оушэна"»: создатель скандального «Мастера и Маргариты» взялся за «Идиота» Достоевского

Мало было экранизации 2024 года, теперь нас ждет сериал по мотивам.

После бурной дискуссии вокруг сериала «Мастер и Маргарита» с Юлией Снигирь и Евгением Цыгановым, продюсер Роман Кантор решил еще раз эпатировать публику и поднять градус — следующим крупным проектом станет экранизация романа Фёдора Достоевского «Идиот».

Об этом Кантор сообщил 11 июля 2025 года, анонсируя и запуск собственной продюсерской компании с говорящим названием — «Кантора».

Начали с Мастера, дошли до Мышкина

По словам автора, новая версия «Идиота» будет неожиданным переосмыслением классики — в формате сериала для стриминговой платформы.

Детали сюжета и состав команды пока держатся в секрете, однако известно, что Кантор уже собрал вокруг себя «творцов с горящими глазами»: сценаристов, режиссёров, композиторов, монтажёров и художников, с кем работал над прошлыми проектами.

«Мне очень нравится собирать их вместе для большого общего дела. Как в "Друзьях Оушэна"», — отметил Кантор в интервью «Бюллетеню кинопрокатчика». Он подчеркнул, что хочет создавать атмосферу, в которой творцы смогут работать над историями, способными вдохновлять и зрителей, и самих авторов.

Потенциальные проблемы сериала

Начнем с того, что «Мастер и Маргарита» стал самым обсуждаемым и скандальным фильмом 2024-го. Фанаты с пеной у рта спорили, достойна ли эта экранизация жизни или же является поделкой по мотивам.

Роман «Идиот» — один из самых проникновенных текстов Достоевского, история о князе Мышкине, человеке «положительно прекрасном», который, вернувшись из Швейцарии в Петербург, сталкивается с жёсткой реальностью и нравственным разложением общества.

В разные годы образ Мышкина на экране воплощали Юрий Яковлев, Евгений Миронов и другие сильные драматические актёры. Каким будет новый Мышкин, и какую интерпретацию предложит Кантор — пока остаётся интригой. Но сам факт переосмысления скорее тревожит, нежели заставляет вдохновиться.

Не только Мастер из скандального фильма: в кинотеатры вернут хит с Цыгановым — ленте уже 19 лет.