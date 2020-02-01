Здесь слышен океан, 1993

Однажды на железнодорожной станции Таку Морисаки замечает знакомую женщину на платформе напротив. Позже он рассказывает о событиях, которые привели ее в его жизнь. Два года назад эта новая ученица, Рикако Муто, переводится в их класс. Рикако одарена и хороша в спорте, но при этом высокомерна. Учебный год заканчивается, и класс решает поехать на Гавайи. Эта поездка пройдет разделителем по жизни Таку и Рикако, заставляя их повзрослеть раньше срока. Ее своенравие и эгоизм столкнутся с его упорством и самоотречением, прежде чем герой поймет, что влюблен в нее…