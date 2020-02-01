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Umi ga kikoeru

Здесь слышен океан, 1993

1993 / Япония
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Однажды на железнодорожной станции Таку Морисаки замечает знакомую женщину на платформе напротив. Позже он рассказывает о событиях, которые привели ее в его жизнь. Два года назад эта новая ученица, Рикако Муто, переводится в их класс. Рикако одарена и хороша в спорте, но при этом высокомерна. Учебный год заканчивается, и класс решает поехать на Гавайи. Эта поездка пройдет разделителем по жизни Таку и Рикако, заставляя их повзрослеть раньше срока. Ее своенравие и эгоизм столкнутся с его упорством и самоотречением, прежде чем герой поймет, что влюблен в нее…

  • Этот фильм был попыткой снять аниме исключительно молодыми сотрудниками, в основном в возрасте от 20 до 30 лет. Томоми Мотидзуки, которому тогда было 34 года, был назначен на роль режиссера. Их девизом было производить «быстро, дешево и качественно», но проект вскоре вышел за рамки бюджета и графика.
  • Во время школьной ярмарки на дальнем плане можно увидеть Порко Россо, сидящего на скамейке. Это герой одноименного мультфильма Хаяо Миядзаки. Это первое аниме фильм студии Ghibli, снятое без его участия. 
  • История в основном происходила в городе Кучи. Кучи находится на острове Сикоку, самом маленьком из четырех крупных островов Японии.

Старшеклассники Таку и его друг Мацуо полны раздумий о будущей жизни, когда красавица Рикако переводится в их провинциальную школу из Токио. Рикако — смышлёная, очаровательная и утончённая девушка, вынужденная поменять привычную ей столицу на тихий приморский городок. Возникает неизбежный любовный треугольник.

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 1993
Премьера онлайн 1 февраля 2020
Премьера в мире 5 мая 1993
Возраст 12+
Режиссер
Томоми Мотидзуки
В ролях
Нобуо Тобита
Toshihiko Seki
Kae Araki
Ая Хисакава
Хикару Мидорикава
Хикару Мидорикава
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Здесь слышен океан 2 постера
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Здесь слышен океан
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