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Бэмби Бэмби
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Bambi

Бэмби, 1942

1942 / США
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Все лесные животные взволнованы рождением олененка, которого мать назвала Бэмби. Появление Бэмби означает, что он унаследует титул князя леса. Вместе с матерью он идет по жизни с помощью своих друзей того же возраста, кролика Топотуна и скунса Цветочка. Друзья играют вместе, ссорятся, мирятся и решают свои проблемы. Но вскоре Бэмби придется осознать, что жизнь оленей и многих других лесных животных небезопасна, особенно на красивом, хотя и открытом лугу. Он также понимает, что его титул князя могут отобрать другие олени, а также встречает свою первую любовь…

  • Слова «Человек в лесу», которую выкрикивают встревоженные лесные жители, стали  кодовой фразой, которую использовали сотрудники студии, когда сам Дисней шел по коридору. Уолт был известным придирой и не позволял никому отлынивать от работы. 
  • Художники Диснея долго не могли точно нарисовать рога отца Бэмби из-за сложной перспективы. Чтобы решить проблему, они сделали гипсовый остов из настоящих оленьих рогов, затем сняли его на видео и перенесли кадры на анимационный стол. 
  • Шестилетний Питер Бен пробовался на роль одного из детей Мамы Кролика. Когда Бен произнес фразу: «Неужели молодой принц упал?», директор по кастингу, наблюдавший за прослушиванием, закричал: «Уведите этого ребенка! Он не может играть!» Однако аниматорам Диснея полюбили его голос, и вскоре мальчика взяли на проект.

Однажды утром на маленькой, освещенной весенним солнцем, лесной полянке родился олененок. На нового лесного принца сбежались и слетелись посмотреть все звери и птицы. Олененка назвали Бэмби. Когда Бемби научился ходить и разговаривать он обзавелся друзьями — кроликом Тампером и скунсихой Цветочком. А однажды на лугу, куда привела его мама, Бэмби познакомился с маленькой веселой оленихой — Фэйлин. Но жизнь в лесу бывает опасной и жестокой. Впервые Бэмби столкнулся с этим, когда прозрачный осенний лесной воздух пронзили выстрелы из ружья — все звери начали в панике убегать, и тогда Бэмби впервые услышал страшное слово — Человек. В другой раз Бемби столкнулся с трудностями жизни в лесу зимой, когда настали холода, и стало нечего есть. Однажды, найдя полянку с пучками травы из под снега, Бемби и его мама были очень рады находке и наслаждались зеленым обедом, когда вдруг они почуяли запах человека, прогремели выстрелы… Так Бемби остался один. Но пришла весна, Бэмби подрос и вновь повстречал Фэйлин. Бэмби пришлось биться за нее с другим оленем — Ронно, но, без сомнения Бэмби победил. Пройдя через все испытания стал могучим и величавым Принцем леса.

7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 1942
Премьера онлайн 3 марта 1994
Премьера в мире 8 августа 1942
Возраст 0+
Режиссер
Дэвид Хэнд
В ролях
Харди Олбрайт
Бобетт Одри
Тельма Бордман
Джанет Чэпмен
Все актеры и съемочная группа
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