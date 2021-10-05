Бэмби, 1942

Однажды утром на маленькой, освещенной весенним солнцем, лесной полянке родился олененок. На нового лесного принца сбежались и слетелись посмотреть все звери и птицы. Олененка назвали Бэмби. Когда Бемби научился ходить и разговаривать он обзавелся друзьями — кроликом Тампером и скунсихой Цветочком. А однажды на лугу, куда привела его мама, Бэмби познакомился с маленькой веселой оленихой — Фэйлин. Но жизнь в лесу бывает опасной и жестокой. Впервые Бэмби столкнулся с этим, когда прозрачный осенний лесной воздух пронзили выстрелы из ружья — все звери начали в панике убегать, и тогда Бэмби впервые услышал страшное слово — Человек. В другой раз Бемби столкнулся с трудностями жизни в лесу зимой, когда настали холода, и стало нечего есть. Однажды, найдя полянку с пучками травы из под снега, Бемби и его мама были очень рады находке и наслаждались зеленым обедом, когда вдруг они почуяли запах человека, прогремели выстрелы… Так Бемби остался один. Но пришла весна, Бэмби подрос и вновь повстречал Фэйлин. Бэмби пришлось биться за нее с другим оленем — Ронно, но, без сомнения Бэмби победил. Пройдя через все испытания стал могучим и величавым Принцем леса.