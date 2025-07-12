Фанаты «Теории большого взрыва» не нарадуются новостям о грядущем спиноффе — будущий сериал уже прозвали началом успешной сай-фай франшизы

У хитового ситкома уже есть два не менее успешных спиноффа, но теперь в историю добавят что-то новенькое.

«Теория большого взрыва» в свое время покорила такое количество фанатов по всему миру, что бросить сериал без всякого рода продолжения казалось создателям просто невозможным.

Так, на счету у шоу уже два полноценных спинофф-сериала, а буквально несколько часов назад объявили о том, что в производстве находится и третий, который расскажет об «аутсайдере» «Теории большого взрыва» Стюарте Блуме.

И хотя пока что о будущем шоу под названием «Стюарт Блум не смог спасти вселенную» пока мало что известно, фанаты оригинального ситкома уже не могут дождаться выхода первых эпизодов — все благодаря интригующим деталям сюжета.

«Стюарт не смог спасти вселенную» станет более «научно-фантастическим» спиноффом «Теории большого взрыва»

Хотя сам ситком действительно рассказывал о буднях ученых и периодически предоставлял зрителям возможность подслушать их заумные разговоры, другие «ответвления» франшизы как «Детство Шелдона» и «Первый брак Джорджи и Мэнди» были куда более приземленными историями.

В случае «Стюарт Блум не смог спасти вселенную» все будет иначе — по сюжету, невезучему владельцу магазина комиксов каким-то образом удается сломать устройство, изобретенное Леонардом и Шелдоном, что в итоге приводит к концу света в разных измерениях. Теперь Стюарту предстоит исправить ошибку в компании своей девушки Дениз и друзей Берта и Барри, а еще — встретить альтернативные версии других героев «Теории большого взрыва» в разных вселенных.

Фанаты уже сейчас оценили уникальную концепцию будущего спиноффа

Новости о том, что сериал уже официально запущен в производство спустя несколько месяцев всевозможных слухов, не заставили себя долго ждать. На фанатской платформе Reddit, к примеру, поклонники «Теории большого взрыва» сошлись во мнении, что новый спинофф станет достойной частью франшизы и, возможно, даже задаст темп будущим сериалам, которые расскажут о других героях «Теории большого взрыва».

Кроме того, многие доже предположили, что, как и «Детство Шелдона», «Стюарт Блум не смог спасти вселенную» может стать культовым шоу, которое в какой-то степени даже превзойдет оригинал.

Кстати, если вас все еще мучает вопрос о том, появлялась ли на самом деле мать Говарда Воловица в кадре, мы нашли ответ — почитать об этом можно тут.