«Сыграл богоподобно»: зрители в восторге от второстепенного персонажа «Супермена» — затмевает даже Человека из стали

В новом фильме Джеймса Ганна «Супермен» хватает героев: от привычного Человека из стали до Зелёного Фонаря, Хоукгерл и Мистера Террифика. Но все разговоры после сеанса — о Метаморфо.

Роль загадочного Рекса Мэйсона исполнил Энтони Кэрриган, и его персонаж с минимальным экранным временем сумел затмить даже титульного героя и даже пса Крипто.

Что за герой

Впервые Метаморфо появляется в карманной вселенной, куда Лекс Лютор запирает Супермена. Он производит криптонит, потому что Лютор держит в заложниках его сына.

Но, узнав о жестоком убийстве, Метаморфо меняет сторону — и буквально создаёт миниатюрное солнце, чтобы вернуть Супермену силы. Именно это решение становится эмоциональным поворотом фильма: выбор поступить правильно, несмотря на страх потери.

«Сыграла богоподобно», «Главный краш фильма. Крадет каждую секунду времени», — пишут западные зрители.

Визуально — пушка

Спецэффекты, связанные с Метаморфо, одни из самых запоминающихся в картине: его тело распадается на соединения, превращается в кислоту, становится двигателем.

Такой визуальный абсурдный сюрреализм — фирменный стиль Ганна, который в «Отряде самоубийц» и «Стражах Галактики» уже доказывал: даже самый странный герой может стать любимцем публики.

По сюжету Метаморфо помогает отразить атаку на Джарханпур, после чего его приглашают в «Лигу справедливости». Но главное — потенциал на будущее. В комиксах он объединяется с Мистером Террификом, Пластичным человеком и Призрачной девушкой в команде The Terrifics — и, судя по реакции зрителей, идея отдельного проекта о них уже витает в воздухе.

Если DC действительно ставит на эмоциональную глубину и моральные выборы, а не просто на экшен, Метаморфо — герой, с которого реально может начаться обновленная вселенная DC.

До премьеры нового «Супермена» еще несколько дней, но сцены после титров уже «слили» в Сеть — и одна из них просто космос (видео).