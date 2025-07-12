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«Этерна» — это не фэнтези, а натуральный Sci-Fi: в кадре инопланетяне и отсылки на «Пятый элемент»

12 июля 2025 12:19
«Этерна» — это не фэнтези, а натуральный Sci-Fi: в кадре инопланетяне и отсылки на «Пятый элемент»

Хотя в этом и кроется небольшое сходство с «Игрой престолов».

Проект, долго позиционируемый как русская «Игра престолов», наконец обрел форму. Если пилотный фильм 2022 года был снят для фанатов Веры Камши и пугал новичков плотностью лора, то сериал, стартовавший летом 2025-го, пошел другим путём: мир Кэртианы подан просто, местами даже с избыточным упрощением.

От «зрительского непонимания» сценарий теперь защищён, но за счёт этого потеряна некоторая магия погружения. Раскрываем, почему «Этерна» на самом деле натуральный Sci-Fi и указываем на отсылки к «Пятому элементу».

Это Земля?

Нет, в кадре Кэртиана — вымышленная планета, напоминающая Европу XVII века. Когда-то её населяли четыре бога, оставившие наместников, но теперь человечество балансирует на краю катастрофы.

«Этерна» — это не фэнтези, а натуральный Sci-Fi: в кадре инопланетяне и отсылки на «Пятый элемент»

Древний род Ракан (наместники) был свергнут семьёй Оллар, и остатки легитимистов, включая принца Альдо и юного оруженосца Ричарда Окделла, пытаются вернуть утерянный порядок.

В это время монах Герман отправляется искать храм богов, чтобы предотвратить Великий Излом — надвигающийся конец света. Тут у сериала неприкрытое заимствование от «Пятого элемента», но погружению оно не мешает.

«Этерна» — это не фэнтези, а натуральный Sci-Fi: в кадре инопланетяне и отсылки на «Пятый элемент»

Что по сюжету?

Сюжет разбит на несколько линий: придворные интриги, военная школа, мятежники, магия и религия местных инопланетян. Интонационно — смесь «Игры престолов», «Пятого элемента» и российского исторического кино.

«Этерна» — это не фэнтези, а натуральный Sci-Fi: в кадре инопланетяне и отсылки на «Пятый элемент»

В кадре рыцари, чиновники и стихийные маги, но говорят они с современными нотками, и для многих это может стать минусом. Спецэффекты наконец не вызывают стыда, массовка подобрана с размахом, но постановка дуэлей и экшен-сцен — откровенно слабое звено. Вместо хореографии — монтаж из пары эффектных движений, отмечает автор Дзен-канала «Изнанка сериала».

«Этерна» — это не фэнтези, а натуральный Sci-Fi: в кадре инопланетяне и отсылки на «Пятый элемент»

Актёры справляются по-разному. Юрий Чурсин в роли Алвы — харизматичен, Виктор Добронравов солиден, Иван Трушин и Антон Рогачев создают правдоподобный юношеский конфликт. Антон Адасинский из группы «АВИА» — неожиданное, но запоминающееся решение. Менее удачным выглядит Павел Чинарёв — его современность мешает воспринимать эпоху.

«Этерна» пока не безупречна, но пока выглядит интересно: она доказывает, что в России можно снять Sci-Fi с амбициями и размахом. К слову, по тексту мы упоминали на отсылку к «Игре престолов» — она также вовсе не фэнтези, а Sci-Fi, и Джордж Мартин подтвердил это лично.

Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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