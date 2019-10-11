Она видела небо, 2019

Родители Аои и Аканэ погибли 13 лет назад, и, чтобы заботиться о младшей сестре, Аканэ пришлось отказаться от планов переехать в Токио вместе со своим парнем Синносукэ. С тех пор Аои чувствует себя в долгу перед сестрой. Однажды известный исполнитель песен в жанре энка по имени Данкити приглашает Аои, только делающую первые шаги на музыкальном поприще, выступить на фестивале. В то же время Синносукэ после долгого отсутствия возвращается в родной город. Одновременно загадочным образом появляется Синно, который является Синносукэ тринадцатилетней давности, прибывшим из прошлого в настоящее. И Аои впервые влюбляется.