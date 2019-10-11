Она видела небо, 2019

Аой и Аканэ – две сестры, трагически потерявшие родителей больше десяти лет назад. Ради заботы о младшей девочке Аканэ была вынуждена отказаться от переезда в Токио с любимым парнем, Синносукэ, и из-за этого Аой до сих пор стыдится и чувствует себя виноватой. В какой-то момент знаменитый певец Данкити предлагает девушке выступать на фестивале, хотя героиня только начала заниматься музыкой. Попутно в город внезапно возвращается после долгого отъезда Синносукэ, и события начинают сплетаться самым неожиданным образом…
Родители Аои и Аканэ погибли 13 лет назад, и, чтобы заботиться о младшей сестре, Аканэ пришлось отказаться от планов переехать в Токио вместе со своим парнем Синносукэ. С тех пор Аои чувствует себя в долгу перед сестрой. Однажды известный исполнитель песен в жанре энка по имени Данкити приглашает Аои, только делающую первые шаги на музыкальном поприще, выступить на фестивале. В то же время Синносукэ после долгого отсутствия возвращается в родной город. Одновременно загадочным образом появляется Синно, который является Синносукэ тринадцатилетней давности, прибывшим из прошлого в настоящее. И Аои впервые влюбляется.