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Sora no aosa o shiru hito yo

Она видела небо, 2019

2019 / Япония
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Аой и Аканэ – две сестры, трагически потерявшие родителей больше десяти лет назад. Ради заботы о младшей девочке Аканэ была вынуждена отказаться от переезда в Токио с любимым парнем, Синносукэ, и из-за этого Аой до сих пор стыдится и чувствует себя виноватой. В какой-то момент знаменитый певец Данкити предлагает девушке выступать на фестивале, хотя героиня только начала заниматься музыкой. Попутно в город внезапно возвращается после долгого отъезда Синносукэ, и события начинают сплетаться самым неожиданным образом…

  • Этот фильм – последняя часть трилогии Нагая Тацуюки. Сценарий писала Окада Мари, а дизайном персонажей занималась Танака Масаеши. Раньше создатели в таком же составе работали над проектом «Торадора!».
  • В первые выходные после выпуска на экраны кинотеатров фильм встал на четвертую позицию в рейтинге японского проката по кассовым сборам.
  • На базе фильма создана манга Яэко Нинагавы в цифровом формате.
  • Фильм стал номинантом японской премии года в категории анимационных фильмов.
  • Предыдущие работы аниме-студии похожи на этот фильм и между собой местом действия и жанровой направленностью – подростковые драмы с элементами фантастики в сюжете.

Родители Аои и Аканэ погибли 13 лет назад, и, чтобы заботиться о младшей сестре, Аканэ пришлось отказаться от планов переехать в Токио вместе со своим парнем Синносукэ. С тех пор Аои чувствует себя в долгу перед сестрой. Однажды известный исполнитель песен в жанре энка по имени Данкити приглашает Аои, только делающую первые шаги на музыкальном поприще, выступить на фестивале. В то же время Синносукэ после долгого отсутствия возвращается в родной город. Одновременно загадочным образом появляется Синно, который является Синносукэ тринадцатилетней давности, прибывшим из прошлого в настоящее. И Аои впервые влюбляется.

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 10 сентября 2020
Премьера в мире 11 октября 2019
Возраст 12+
Режиссер
Тацуюки Нагаи
В ролях
Ацуми Танэдзаки
Рё Ёсидзава
Рё Ёсидзава
Рихо Ёсиока
Сион Вакаяма
Ё Таити
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Она видела небо 2 постера
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Она видела небо
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