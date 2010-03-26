Убийца с камерой, 2010

В загородном домике на берегу идиллического озера Ферто Томас и его подруга Соня ожидают приезда старых приятелей Томаса — Хайнриха и Евы. Но идеальный уик-энд оказывается омраченным тревожными известиями об исчезновении троих детей из соседней деревни. Это событие неожиданно сначала становится поводом для ссоры между друзьями, а затем приводит к открытому конфликту. Чем дальше, тем больше Соня убеждается, что под внешне безупречными дружескими отношениями скрываются старые невысказанные обиды. Более того, некоторые ранее неизвестные ей факты прошлого Томаса заставляют ее саму усомниться в любимом человеке.

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