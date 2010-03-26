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Убийца с камерой Убийца с камерой
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Der Kameramörder

Убийца с камерой, 2010

2010 / Швейцария / Венгрия / Австрия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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О фильме
В загородном домике на берегу идиллического озера Ферто Томас и его подруга Соня ожидают приезда старых приятелей Томаса — Хайнриха и Евы. Но идеальный уик-энд оказывается омраченным тревожными известиями об исчезновении троих детей из соседней деревни. Это событие неожиданно сначала становится поводом для ссоры между друзьями, а затем приводит к открытому конфликту. Чем дальше, тем больше Соня убеждается, что под внешне безупречными дружескими отношениями скрываются старые невысказанные обиды. Более того, некоторые ранее неизвестные ей факты прошлого Томаса заставляют ее саму усомниться в любимом человеке.
5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 26 марта 2010
Возраст 18+
Бюджет €1 500 000
Режиссер
Роберт Адриан Пежо
В ролях
Мераб Нинидзе
Мераб Нинидзе
Урсина Ларди
Аттила Эгьед
Дорка Гриллуш
Андреас Луст
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Убийца с камерой 2 постера
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