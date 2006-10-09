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Sconosciuta, La

Незнакомка, 2006

2006 / Италия
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме
В небольшой северный итальянский городок приезжает женщина. Она украинка, когда-то давно эмигрировавшая в Италию. Ее зовут Ирена, но зачем она приехала — кто она такая на самом деле? Причудливо смешиваются прошлое и настоящее — на наших глазах части мозаики складываются в картину. Она — иммигрантка из Восточной Европы, оказавшаяся жертвой современных работорговцев. Ей никогда не забыть унижения, которым ее подвергали. Но, несмотря на все жестокие испытания судьбы, Ирена не может забыть главную трагедию своей жизни — потерянную любовь. И сейчас, вопреки обстоятельствам, у нее все еще остались силы для любви и желание изменить судьбу.
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 9 октября 2006
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет €8 000 000
Режиссер
Джузеппе Торнаторе
Джузеппе Торнаторе
В ролях
Ксения Раппопорт
Ксения Раппопорт
Микеле Плачидо
Микеле Плачидо
Клаудия Джерини
Клаудия Джерини
Пьерфранческо Фавино
Пьерфранческо Фавино
Пьера Дельи Эспости
Пьера Дельи Эспости
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Незнакомка 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Jimmy_James 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (lukrezia, 16/05/2008 - 12:55:40):Чрезвычайно сильный и жесткий фильм. С очень женской темой - о сексуальном рабстве, о потере… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Лучшие роли Ксении Раппопорт Сегодня день рождения празднует актриса Ксения Раппопорт. Яркая и талантливая, она популярна и любима зрителями не только в России, но и в Европе. Неслучайно именно её пригласили вести церемонии
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25 марта 2015 00:00
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