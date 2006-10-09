Незнакомка, 2006

В небольшой северный итальянский городок приезжает женщина. Она украинка, когда-то давно эмигрировавшая в Италию. Ее зовут Ирена, но зачем она приехала — кто она такая на самом деле? Причудливо смешиваются прошлое и настоящее — на наших глазах части мозаики складываются в картину. Она — иммигрантка из Восточной Европы, оказавшаяся жертвой современных работорговцев. Ей никогда не забыть унижения, которым ее подвергали. Но, несмотря на все жестокие испытания судьбы, Ирена не может забыть главную трагедию своей жизни — потерянную любовь. И сейчас, вопреки обстоятельствам, у нее все еще остались силы для любви и желание изменить судьбу.

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