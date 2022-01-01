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Даниэль Ольбрыхский
Даниэль Ольбрыхский
Daniel Olbrychski
О персоне
Фильмография
Даниэль Ольбрыхский
Daniel Olbrychski
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Дата рождения
27 февраля 1945
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Биография Даниэля Ольбрыхского
Родился 27 февраля 1945 года. Лович, Польша.
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Фильмография Даниэля Ольбрыхского
Ван Гоги
драма
2018, Россия
7.0
Пассажир из Сан-Франциско
драма, детектив
2017, Россия
4.0
Мария Кюри
драма, мелодрама
2016, Польша / Германия / Франция
5.0
Из-за любви
2011, Польша
4.0
Только не сейчас
мелодрама
2010, Россия / Польша
7.0
Ницше в России
драма
2007, Россия
7.0
Неуловимый
триллер, боевик, мелодрама
2005, Франция
6.0
Персона нон грата
драма
2005, Россия / Италия / Польша
4.0
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