Kinoafisha Film festivals Moscow International Film Festival Events Moscow International Film Festival 2007

All nominated films "Moscow International Film Festival" in 2007

Site Moscow, Russia
Date 21 June 2007 - 30 June 2007
Special Prize
Audience Award
The Unknown Woman 6.4
The Unknown Woman Sconosciuta, La
Giuseppe Tornatore Tied with Molière (2007).
Winner
Molière 7.2
Molière Moliere
Laurent Tirard Tied with La sconosciuta (2006).
Winner
FIPRESCI Prize
Nothing Personal 7.0
Nothing Personal Nichego lichnogo
Larisa Sadilova
Winner
Golden St. George
Travelling with Pets 6.6
Travelling with Pets Puteshestvie s domashnimi zhivotnymi
Vera Storozheva
Winner
All nominees
Inugami-ke no ichizoku Inugami-ke no ichizoku
Kon Ichikawa
Broken English 5.7
Broken English
Zoe R. Cassavetes
Temporary Release Ledsaget udgang
Erik Clausen
The International 7.4
The International Beynelmilel
Muharrem Gylmez, Sırrı Süreyya Önder
Nadzieja Nadzieja
Stanislaw Mucha
The Park Gongyuan
Lichuan Yin
Eduart Eduart
Angeliki Antoniou
At the River U reki
Eva Neymann
A Man's Work 6.6
A Man's Work Miehen työ
Aleksi Salmenperä
Molière 7.2
Molière Moliere
Laurent Tirard
Opium: Diary of a Madwoman Ópium: Egy elmebeteg nö naplója
János Szász
The Russian Triangle 7.3
The Russian Triangle
Aleko Tsabadze, Archil Gelovani there were 3 production companies and 2 recipients
The Unknown Woman 6.4
The Unknown Woman Sconosciuta, La
Giuseppe Tornatore
Nothing Personal 7.0
Nothing Personal Nichego lichnogo
Larisa Sadilova
Mein Führer – Die wirklich wahrste Wahrheit über Adolf Hitler 6.0
Mein Führer – Die wirklich wahrste Wahrheit über Adolf Hitler Mein Fuhrer - Die wirklich wahrste Wahrheit uber Adolf Hitler
Dani Levy
The Russian Triangle 7.3
The Russian Triangle
Aleko Tsabadze, Archil Gelovani there were 3 production companies and 2 recipients
Viva 5.9
Viva
Anna Biller
Russian Film Clubs Federation Award / International Competition
Temporary Release Ledsaget udgang
Erik Clausen
Winner
Russian Film Clubs Federation Award / Russian Program
The Banishment 7.3
The Banishment
Andrej Zvyagincev
Winner
Russian Film Critics Award
Temporary Release Ledsaget udgang
Erik Clausen
Winner
Silver St. George / Best Actor
Fabrice Luchini
Fabrice Luchini
Molière
Winner
Silver St. George / Best Actress
Kirsti Refseth
Opium: Diary of a Madwoman
Winner
Silver St. George / Best Director
The Unknown Woman 6.4
The Unknown Woman Sconosciuta, La
Giuseppe Tornatore
Winner
The Unknown Woman 6.4
The Unknown Woman Sconosciuta, La
Giuseppe Tornatore
Winner
Silver St. George / Best Film of the Perspectives Competition
6.6
Monotonija
Yuris Poskus
Winner
Special Jury Prize
The Russian Triangle 7.3
The Russian Triangle
Aleko Tsabadze, Archil Gelovani there were 3 production companies and 2 recipients
Winner
The Russian Triangle 7.3
The Russian Triangle
Aleko Tsabadze, Archil Gelovani there were 3 production companies and 2 recipients
Winner
Stanislavsky Prize
Daniel Olbrychski
Daniel Olbrychski
Winner
