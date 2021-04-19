Содержание:

Андрей Кончаловский - Фильмы

Андрей Кончаловский - Работа в Голливуде

- Андрей Кончаловский – «Раба любви»

- Андрей Кончаловский – «Сибириада»

- Андрей Кончаловский – «Дом дураков»

- Андрей Кончаловский – «Рай»

Андрей Кончаловский – Личная жизнь



Андрей Кончаловский родился 20 августа 1937 года в семье писателя Сергея Михалкова и поэтессы и переводчицы Натальи Кончаловской. Его детство прошло в поместье на Николиной Горе в Подмосковье. Режиссер с детства увлекался музыкой и получил музыкальное образование – в школе, училище и консерватории. Однако, консерваторию не закончил и перешел на режиссерский факультет ВГИКа. В самом начале карьеры именовал себя Андрон Михалков-Кончаловский, позже отказался от двойной фамилии и оставил фамилию матери.



Андрей Кончаловский - Фильмы

Кончаловский дебютировал с фильмом «Первый учитель» по повести Чингиза Айтматова, в котором снял свою жену Наталью Аринбасарову. После этого режиссер экранизировал роман Тургенева «Дворянское гнездо» и пьесу Чехова «Дядя Ваня». Международный успех режиссеру принесла картина «Романс о влюбленных» 1974 года о солдате, который считался погибшим, и его возлюбленная вышла замуж за другого. Еще большую славу Кончаловскому принесла «Сиберида», получившая Гран-при на Каннском фестивале. В СССР стал очень популярным фильм Шакена Айманова «Конец атамана» по сценарию Кончаловского – просоветская картина об операции по ликвидации белогвардейских отрядов в Казахстане и Китае в начале 1920-х годов.





Андрей Кончаловский - Работа в Голливуде



В 1980-х Кончаловский уехал в США и снял несколько голливудских фильмов, в том числе «Танго и Кэш» о дуэте двоих непохожих полицейских (Сильвестр Сталлоне и Курт Рассел), которых подставляет наркоторговец, и они попадают в тюрьму. В 1989 году также выпустил комедию «Гомер и Эдди» об умственно отсталом (Джеймс Белуши), который едет вместе со сбежавшей пациенткой психбольницы (Вупи Голдберг) в гости к своему отцу.



Разочаровавшись в Голливуде, режиссер возвращается на родину и снимает фильмы «Ближний круг» и «Курочка ряба». Новый успех его ждет с картиной «Одиссея» по знаменитым древнегреческим эпосам, которую режиссер снял для телевидения. Фильм получил премию «Эмми» за режиссуру и спецэффекты, а также был номинирован на «Золотой глобус». После этого в карьере режиссера наступил пятилетний перерыв, и на новую картину его вдохновили события чеченской войны: в 2002 году Кончаловский выпустил «Дом дураков» с Юлией Высоцкой в главной роли о брошенных в ингушетском диспансере психбольных.



В следующем году он экранизировал пьесу Джеймса Голдмана «Лев зимой» о короле Англии Генрихе II. В 2007 году Кончаловский снял гламурную комедию «Глянец», высмеивающую модельный бизнес. Большим провалом в карьере режиссера стал фильм-сказка «Щелкунчик и крысиный король», снятый в 3D, который был номинирован за свои спецэффекты на «Золотую малину». В 2014 Кончаловский выпустил картину «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» о почтальоне, который вынужден переплывать через озеро, чтобы доставить письма в затерянную деревню. В 2016 году на экраны вышел фильм «Рай» о судьбах людей во время Второй мировой войны, который получил «Серебряного льва» на Венецианском кинофестивале.



Андрей Кончаловский – «Раба любви»

В 1975 году Никита Михалков выпустил фильм «Раба любви» по сценарию Кончаловского. В основу сюжета легла история знаменитой актрисы Веры Холодной, которая была художественно переосмыслена в фильме. Действие разворачивается в 1918 году во время Гражданской войны в России. В Крыму проходят съемки салонной мелодрамы «Раба любви» с Ольгой Вознесенской (Елена Соловей) в главной роли, и члены съемочной группы не интересуются политическими событиями. Только оператор Потоцкий (Родион Нахапетов), будучи революционером-подпольщиком, нелегально снимает фильмы для красной пропаганды. На свое несчастье Вознесенская влюбляется в Потоцкого.



Андрей Кончаловский – «Сибириада»

Эпический фильм Кончаловского 1978 года в четырех частях. Действие происходит в сибирском селе Елань и охватывает период от начала до 60-х годов XX века. Герои эпопеи – члены семей бедняков Устюжаниных и «кулаков» Соломиных, которые враждуют между собой и постоянно сталкиваются в различных жизненных обстоятельствах, проходя через разные этапы российской истории. Фильм был удостоен Гран-При Каннского фестиваля.



Андрей Кончаловский – «Дом дураков»

Драма 2002 года о психиатрическом интернате в Ингушетии, который с началом чеченской войны покидает весь медицинский персонал, бросая больных на произвол судьбы. Они обретают свободу и переворачивают все с ног на голову. Но потом появляется чеченский отряд, который наводит в больнице свой порядок, однако отступает из-за возвращения российских войск. Фильм получил «Серебряного льва» и премию «ЮНИСЕФ» на венецианском кинофестивале.



Андрей Кончаловский – «Рай»

Драматический фильм 2016 года о судьбах троих людей во время Второй мировой войны. Русская аристократка Ольга (Юлия Высоцкая), участница французского сопротивления, прячет от СС еврейских детей, за что ее арестовывают. Француз-коллаборационалист Жюль (Филипп Дюкень) предлагает ей интимные отношения в обмен на спасение от пыток. Ольга готова на все, но внезапно Жюля убивают бойцы Сопротивления, и она попадает в концлагерь. Там она встречает Хельмута (Кристиан Клаусс), офицера СС, который когда-то был безнадежно влюблен в нее.



Андрей Кончаловский – Личная жизнь

Кончаловский был женат пять раз. Первой его женой была балерина Ирина Кандат с 1955 по 1957 год. В 1965 году он женился на другой балерине Наталье Аринбасаровой, у пары родился сын Егор. Они разошлись в 1969 году, и женой Кончаловского стала востоковед Вивиан Михалкова (Годе), которая развелась с ним в 1980 году. От нее у режиссера осталась дочь Александра. На директоре телевидения Ирине Мартыновой он был женат с 1990 по 1997 год, она родила ему дочерей Наталью и Елену. Затем в 1998 году он женился на актрисе Юлии Высоцкой, у пары родилась дочь Мария и сын Петр. Также у Кончаловского есть дочь Дарья от актрисы Ирины Бразговки.