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Андрей Кончаловский

Андрей Кончаловский
Андрей Кончаловский
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Дата рождения
20 августа 1937
Возраст
84 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Личные связи
Никита Михалков
Никита Михалков
Братья Ирина Бразговка
Ирина Бразговка
Общий ребенок Юлия Высоцкая
Юлия Высоцкая
В браке с 1998 года
Биография Андрея Кончаловского

Содержание:
Андрей Кончаловский - Фильмы
Андрей Кончаловский - Работа в Голливуде
  - Андрей Кончаловский – «Раба любви»
  - Андрей Кончаловский – «Сибириада»
  - Андрей Кончаловский – «Дом дураков»
  - Андрей Кончаловский – «Рай»
Андрей Кончаловский – Личная жизнь

Андрей Кончаловский родился 20 августа 1937 года в семье писателя Сергея Михалкова и поэтессы и переводчицы Натальи Кончаловской. Его детство прошло в поместье на Николиной Горе в Подмосковье. Режиссер с детства увлекался музыкой и получил музыкальное образование – в школе, училище и консерватории. Однако, консерваторию не закончил и перешел на режиссерский факультет ВГИКа. В самом начале карьеры именовал себя Андрон Михалков-Кончаловский, позже отказался от двойной фамилии и оставил фамилию матери.


Андрей Кончаловский - Фильмы

Кончаловский дебютировал с фильмом «Первый учитель» по повести Чингиза Айтматова, в котором снял свою жену Наталью Аринбасарову. После этого режиссер экранизировал роман Тургенева «Дворянское гнездо» и пьесу Чехова «Дядя Ваня». Международный успех режиссеру принесла картина «Романс о влюбленных» 1974 года о солдате, который считался погибшим, и его возлюбленная вышла замуж за другого. Еще большую славу Кончаловскому принесла «Сиберида», получившая Гран-при на Каннском фестивале. В СССР стал очень популярным фильм Шакена Айманова «Конец атамана» по сценарию Кончаловского – просоветская картина об операции по ликвидации белогвардейских отрядов в Казахстане и Китае в начале 1920-х годов.


Андрей Кончаловский - Работа в Голливуде

В 1980-х Кончаловский уехал в США и снял несколько голливудских фильмов, в том числе «Танго и Кэш» о дуэте двоих непохожих полицейских (Сильвестр Сталлоне и Курт Рассел), которых подставляет наркоторговец, и они попадают в тюрьму. В 1989 году также выпустил комедию «Гомер и Эдди» об умственно отсталом (Джеймс Белуши), который едет вместе со сбежавшей пациенткой психбольницы (Вупи Голдберг) в гости к своему отцу.

Разочаровавшись в Голливуде, режиссер возвращается на родину и снимает фильмы «Ближний круг» и «Курочка ряба». Новый успех его ждет с картиной «Одиссея» по знаменитым древнегреческим эпосам, которую режиссер снял для телевидения. Фильм получил премию «Эмми» за режиссуру и спецэффекты, а также был номинирован на «Золотой глобус». После этого в карьере режиссера наступил пятилетний перерыв, и на новую картину его вдохновили события чеченской войны: в 2002 году Кончаловский выпустил «Дом дураков» с Юлией Высоцкой в главной роли о брошенных в ингушетском диспансере психбольных.

В следующем году он экранизировал пьесу Джеймса Голдмана «Лев зимой» о короле Англии Генрихе II. В 2007 году Кончаловский снял гламурную комедию «Глянец», высмеивающую модельный бизнес. Большим провалом в карьере режиссера стал фильм-сказка «Щелкунчик и крысиный король», снятый в 3D, который был номинирован за свои спецэффекты на «Золотую малину». В 2014 Кончаловский выпустил картину «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» о почтальоне, который вынужден переплывать через озеро, чтобы доставить письма в затерянную деревню. В 2016 году на экраны вышел фильм «Рай» о судьбах людей во время Второй мировой войны, который получил «Серебряного льва» на Венецианском кинофестивале.


Андрей Кончаловский – «Раба любви»

В 1975 году Никита Михалков выпустил фильм «Раба любви» по сценарию Кончаловского. В основу сюжета легла история знаменитой актрисы Веры Холодной, которая была художественно переосмыслена в фильме. Действие разворачивается в 1918 году во время Гражданской войны в России. В Крыму проходят съемки салонной мелодрамы «Раба любви» с Ольгой Вознесенской (Елена Соловей) в главной роли, и члены съемочной группы не интересуются политическими событиями. Только оператор Потоцкий (Родион Нахапетов), будучи революционером-подпольщиком, нелегально снимает фильмы для красной пропаганды. На свое несчастье Вознесенская влюбляется в Потоцкого.


Андрей Кончаловский – «Сибириада»

Эпический фильм Кончаловского 1978 года в четырех частях. Действие происходит в сибирском селе Елань и охватывает период от начала до 60-х годов XX века. Герои эпопеи – члены семей бедняков Устюжаниных и «кулаков» Соломиных, которые враждуют между собой и постоянно сталкиваются в различных жизненных обстоятельствах, проходя через разные этапы российской истории. Фильм был удостоен Гран-При Каннского фестиваля.


Андрей Кончаловский – «Дом дураков»

Драма 2002 года о психиатрическом интернате в Ингушетии, который с началом чеченской войны покидает весь медицинский персонал, бросая больных на произвол судьбы. Они обретают свободу и переворачивают все с ног на голову. Но потом появляется чеченский отряд, который наводит в больнице свой порядок, однако отступает из-за возвращения российских войск. Фильм получил «Серебряного льва» и премию «ЮНИСЕФ» на венецианском кинофестивале.


Андрей Кончаловский – «Рай»

Драматический фильм 2016 года о судьбах троих людей во время Второй мировой войны. Русская аристократка Ольга (Юлия Высоцкая), участница французского сопротивления, прячет от СС еврейских детей, за что ее арестовывают. Француз-коллаборационалист Жюль (Филипп Дюкень) предлагает ей интимные отношения в обмен на спасение от пыток. Ольга готова на все, но внезапно Жюля убивают бойцы Сопротивления, и она попадает в концлагерь. Там она встречает Хельмута (Кристиан Клаусс), офицера СС, который когда-то был безнадежно влюблен в нее.


Андрей Кончаловский – Личная жизнь

Кончаловский был женат пять раз. Первой его женой была балерина Ирина Кандат с 1955 по 1957 год. В 1965 году он женился на другой балерине Наталье Аринбасаровой, у пары родился сын Егор. Они разошлись в 1969 году, и женой Кончаловского стала востоковед Вивиан Михалкова (Годе), которая развелась с ним в 1980 году. От нее у режиссера осталась дочь Александра. На директоре телевидения Ирине Мартыновой он был женат с 1990 по 1997 год, она родила ему дочерей Наталью и Елену. Затем в 1998 году он женился на актрисе Юлии Высоцкой, у пары родилась дочь Мария и сын Петр. Также у Кончаловского есть дочь Дарья от актрисы Ирины Бразговки.

Интересные факты о Андрее Кончаловском

Киноэпопея «Сибириада» изначально была обычным госзаказом.

В съемках фильма «Дом дураков» принимали участие девять настоящих пациентов прихоневрологического диспансера №26 в Москве.

Виктор Сухоруков, исполнитель роли Гимлера в картине «Рай» во время съемок произносил абракадабру и после был переозвучен немецким артистом, так как не знал немецкого.

Фильмография Андрея Кончаловского
Дорогие товарищи!
Дорогие товарищи!
драма, исторический 2020, Россия
8.0
Грех
Грех
драма, биография, исторический 2018, Россия / Италия
7.0
Рай
Рай
драма 2016, Россия / Германия
7.0
Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына
Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына
драма 2014, Россия
7.0
Борис Годунов
Борис Годунов
опера 2012, Италия
0.0
Щелкунчик и крысиный король
Щелкунчик и крысиный король
сказка 2010, Великобритания
4.0
Рерберг и Тарковский. Обратная сторона "Сталкера"
документальный 2008, Россия
0.0
Глянец
Глянец
комедия, драма 2007, Россия
6.0
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Андрей Кончаловский Андрей Кончаловский и Никита Михалков Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая Андрей Кончаловский и Андрей Тарковский
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Связи
Никита Михалков
Никита Михалков
Братья Ирина Бразговка
Ирина Бразговка
Общий ребенок Юлия Высоцкая
Юлия Высоцкая
В браке с 1998 года
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