Александр Сокуров (из аннотации к фильму): «Эта история рассказывает об идеальных человеческих отношениях — о любви и глубокой привязанности между матерью и сыном. Ни у нее, ни у него нет в этом мире больше никого, кто был бы так любим. Это почти физически осязаемая любовь, край, предел любви, за которым только и таится что–то настоящее. Кажется, что эти двое одни на всей земле — нет ни быта, ни суеты, нет вообще ничего лишнего, а есть только деревянный дом за городом, в котором тихо живут тяжело больная мать и любящий сын… В определенном смысле мать и сын — это как бы единое существо, погруженное в странный и прекрасный мир вечной природы, мир, в который человек то ли вообще еще не пришел и не успел ничего испортить, то ли уже очень давно ушел навсегда…» В картине «Мать и сын» мотив встречи-расставания двух самых близких людей режиссер разрабатывает как первозданно трагический. Смерть — разрыв человека с лоном матери-природы трактуется им не как естественная смена жизненных циклов, но как рок, настигающий человека. Арена трагедии — мир поднебесный, герои — мать и сын, всегда и везде одинокие и связанные друг с другом страхом потерять друг друга. Лица героев заданы как бы разными генетическими кодами. Сын — Алексей Ананишнов, протагонист «Дней затмения», мать — Гудрун Гейер, немка, эмансипированная европейская женщина. Но это люди из одного Дома. Сокуров, который любит снимать уменьшенные макеты мест действия и создавать на экране причудливую игру масштабами, снимал в этой картине макет Дома, выстроенного в натуральную величину среди русского поля. А огромный карьер–чашу, по которому как в недра земные нисходит герой, снимали в Германии. Дорога от Дома — это все та же дорога к Дому, где на одном одре–колыбели — Мать и Сын. Фильм куплен прокатчиками в 26 стран мира. Призы и награды: 1997. 47–й Международный кинофестиваль в Берлине. Приз ФИПРЕССИ, специальный приз экуменического жюри. 1997. Приз программы «Форум» в Берлине. 1997. Приз Международной конфедерации киноискусств. 1997. Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России (дважды). 1997. Приз имени А. Тарковского. 1997. Большой специальный приз Серебряный Святой Георгий: «За стремление расширить границы киноискусства». 1997. Приз программы «Молодое кино» оператору Алексею Федорову. 1997. Приз программы «Молодое кино» актеру Алексею Ананишнову. 1998. Приз компании Кодак «За лучший дебют» оператору Алексею Федорову. 1998. Призы к/c «Ленфильм» «Медный всадник»: За лучшую режиссуру — Александру Сокурову, за лучшую операторскую работу — Алексею Федорову, за лучшую работу художника — Вере Зелинской, за лучшую работу звукорежиссера — Владимиру Персову. 1998. Главный приз II Международного кинофестиваля в Бодруме. В программе показа — короткометражный игровой фильм выпускника Мастерской А.Н.Сокурова в Кабардино-Балкарском университете Олега Хамокова «Антигона».