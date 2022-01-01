Равновесие, 1983

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о выходе в прокат 7.8 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 7.8 Продолжительность 2 часа 20 минут Год выпуска 1983 Премьера в мире 26 декабря 1983 Режиссер Людмил Кирков В ролях Георги Георгиев-Гец Пламена Гетова Константин Коцев Катерина Евро Павел Попандов Все актеры и съемочная группа 1 постер

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