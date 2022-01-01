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Равновесие
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Ravnovesie

Равновесие, 1983

1983 / Болгария
7.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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7.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 1983
Премьера в мире 26 декабря 1983
Режиссер
Людмил Кирков
В ролях
Георги Георгиев-Гец
Пламена Гетова
Константин Коцев
Катерина Евро
Павел Попандов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Равновесие 1 постер
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