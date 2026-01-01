По роману Виктора Гюго. Жан Вальжан отбыл на каторге 20 лет за кражу корки хлеба, а затем, после встречи с обезоруживающей добротой священника, у которого он крадет подсвешники, посвящает себя и всю свою жизнь творению добра.
ПроизводствоDel Duca Films, Groupement des Editeurs de Films, Modern Media Filmproduktion
Другие названия
Les misérables, Bedári, Bídníci, De elendige, Os Miseráveis, Ubožáci, Binavayan, Der Galeerensträfling, Die Legion der Verdammten, Hüljatud, I miserabili, Los miserables, Nędznicy, Sefiller, Клетниците, Отверженные, レ・ミゼラブル（1982）, De Verdoemden
Рейтинг фильма
7.3
Оцените14 голосов
7.3IMDb
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