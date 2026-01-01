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Постер фильма Отверженные
7.3
Киноафиша Фильмы Отверженные
7.3

Отверженные

, 1982
Miserables, Les
Франция / драма / 18+
Постер фильма Отверженные
7.3

О фильме

По роману Виктора Гюго. Жан Вальжан отбыл на каторге 20 лет за кражу корки хлеба, а затем, после встречи с обезоруживающей добротой священника, у которого он крадет подсвешники, посвящает себя и всю свою жизнь творению добра.

В ролях

Лино Вентура
Лино Вентура
Jean Valjean
Жан Карме
Thénardier
Мишель Буке
Мишель Буке
Inspecteur Javert
Поль Пребуа
Эвелин Буи
Fantine
Валентина Борделе
Cosette enfant
Эммануэль Кюртиль
Gavroche
Franck Cabot-David
Marius
Эрве Фурик
Enjolras
Кристиана Джин
Cosette
Фернан Леду
Gillenormand
Режиссер Робер Оссейн
Сценарист Ален Деко, Робер Оссейн, Виктор Гюго
Композитор Андре Оссейн, Мишель Мань
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 3 часа 0 минут
Год выпуска 1982
Премьера в мире 20 октября 1982
Дата выхода
28 октября 1983 Германия
15 марта 1983 Дания
19 октября 1984 Португалия
1 августа 1988 Турция
20 октября 1982 Франция
11 апреля 1987 Южная Корея
Производство Del Duca Films, Groupement des Editeurs de Films, Modern Media Filmproduktion
Другие названия
Les misérables, Bedári, Bídníci, De elendige, Os Miseráveis, Ubožáci, Binavayan, Der Galeerensträfling, Die Legion der Verdammten, Hüljatud, I miserabili, Los miserables, Nędznicy, Sefiller, Клетниците, Отверженные, レ・ミゼラブル（1982）, De Verdoemden

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 14 голосов
7.3 IMDb

Отзывы о фильме

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