Постер фильма Фрэнсис
7.3 Рейтинг IMDb: 7.2
Фрэнсис

Фрэнсис

Frances 18+
О фильме

Фильм, посвященный жизни и трагической судьбе одной из замечательных американских киноактрис 40-х годов — Фрэнсис Фармер. В 16 лет она стала обладательницей Награды Американской Киноакадемии — `Оскар`, в 23 — звездой экрана и сцены, известной провокационным и рискованным поведением. Ее талантом и красотой восхищались, но она так и не обрела в Голивуде той славы, которой заслуживала.

Страна США
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 1982
Премьера онлайн 12 октября 2020
Премьера в мире 3 декабря 1982
Дата выхода
3 декабря 1982 Россия 16+
11 марта 1983 Австралия M
1 августа 1983 Австрия
26 мая 1983 Аргентина +18
17 ноября 1983 Бельгия
25 января 1984 Бразилия
24 февраля 1983 Великобритания 15
30 января 1986 Венгрия 16
26 августа 1983 Германия
18 апреля 1983 Дания
12 апреля 1983 Испания
3 декабря 1982 Казахстан
4 мая 1983 Нидерланды
3 апреля 1983 Норвегия 15
11 декабря 1984 Португалия M/12
3 декабря 1982 Украина
10 июня 1983 Уругвай
29 июля 1983 Финляндия K-16
7 сентября 1983 Франция
20 января 1984 Швеция 15
17 января 1986 Япония
MPAA R
Производство Brooksfilms, EMI Films
Другие названия
Frances, Frances, a Filha da Fúria, Frances, μια αδέσμευτη γυναίκα, Frensė, Frensis, Gecelerin kadını, Франсис, Френсіс, Фрэнсис, 女優フランシス, 法蘭西斯
Режиссер
Грэм Клиффорд
В ролях
Барт Бернс
Ким Стэнли
Джонатан Бэнкс
Джонатан Бэнкс
Сэм Шепард
Сэм Шепард
Джессика Лэнг
Джессика Лэнг
Все актеры и съемочная группа
7.3
7.2 IMDb
Цитаты
Arresting Sergeant Ваше имя?
Frances Farmer Вы, убл#дки, таскаете меня сюда посреди ночи и не знаете, кто я такая?
Arresting Sergeant Ваше имя, мадам?
Frances Farmer Фрэнсис Элена Фармер. Хотите, я по буквам скажу?
Arresting Sergeant А ваш адрес?
Frances Farmer Запишите меня как бродягу, бездомную, странницу. Это что, шутка? Шутка? Нападение и побои? Ха? Я едва коснулась этой сук#.
Arresting Sergeant Род занятий?
Frances Farmer Му-у-д#к.
