Arresting Sergeant Ваше имя?

Frances Farmer Вы, убл#дки, таскаете меня сюда посреди ночи и не знаете, кто я такая?

Arresting Sergeant Ваше имя, мадам?

Frances Farmer Фрэнсис Элена Фармер. Хотите, я по буквам скажу?

Arresting Sergeant А ваш адрес?

Frances Farmer Запишите меня как бродягу, бездомную, странницу. Это что, шутка? Шутка? Нападение и побои? Ха? Я едва коснулась этой сук#.

Arresting Sergeant Род занятий?