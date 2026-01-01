Отзывы о фильме
Вторая мировая война. В лагере для военнопленных бывший известный футболист Колби создает команду из заключенных. И добивается разрешения на проведение матча между сборной Германии и военнопленными. К нему в команду напросился офицер-канадец Хэтч — плохой футболист, он одержим мыслью о побеге. Ему удается бежать и связаться с бойцами французского Сопротивления. И вот наступает день матча…
|7 июля 1981
|Россия
|16+
|21 декабря 1981
|Бразилия
|12
|17 июня 1981
|Великобритания
|14 марта 1985
|Венгрия
|13 мая 1982
|Германия
|15 июня 1982
|Греция
|12 февраля 1982
|Ирландия
|PG
|17 октября 1981
|Италия
|7 июля 1981
|Казахстан
|30 июля 1981
|США
|7 июля 1981
|Украина
|23 сентября 1981
|Франция
|17 июня 1981
|Швеция
|11
|3 апреля 1982
|Южная Корея
|15
|19 декабря 1981
|Япония
