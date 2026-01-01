Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Победа
Рейтинги
6.7 Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Победа

Победа

Victory 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Вторая мировая война. В лагере для военнопленных бывший известный футболист Колби создает команду из заключенных. И добивается разрешения на проведение матча между сборной Германии и военнопленными. К нему в команду напросился офицер-канадец Хэтч — плохой футболист, он одержим мыслью о побеге. Ему удается бежать и связаться с бойцами французского Сопротивления. И вот наступает день матча…

Страна США
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 1981
Премьера в мире 17 июня 1981
Дата выхода
7 июля 1981 Россия 16+
21 декабря 1981 Бразилия 12
17 июня 1981 Великобритания
14 марта 1985 Венгрия
13 мая 1982 Германия
15 июня 1982 Греция
12 февраля 1982 Ирландия PG
17 октября 1981 Италия
7 июля 1981 Казахстан
30 июля 1981 США
7 июля 1981 Украина
23 сентября 1981 Франция
17 июня 1981 Швеция 11
3 апреля 1982 Южная Корея 15
19 декабря 1981 Япония G
MPAA PG
Бюджет $10 000 000
Сборы в мире $10 853 418
Производство Lorimar Film Entertainment, Victory Company, New Gold Entertainment
Другие названия
Victory, Escape a la victoria, Escape to Victory, À nous la victoire, Flucht oder Sieg, Nerovný zápas, Beg u pobedu, Beg v zmago, Bijeg u pobjedu, Chiến thắng để tự do, Den sista matchen, Drumul spre victorie, Evasió o victòria, Evasión o victoria, Flótti til Sigurs, Flukten til seier, Flykt till seger, Fuga a la victoria, Fuga para a Vitória, Fuga per la vittoria, Gamarjveba, Menekülés a győzelembe, Návrat k vítezství, Pako voittoon, Pergale, Ucieczka do zwycięstwa, Victory - fangelejrens helte, Vítezství, Võit, Zafere kaçış, Zwycięstwo, Η μεγάλη απόδραση των 11, Бягство към победата, Втеча до перемоги, Победа, 勝利への脱出, 勝利大逃亡
Режиссер
Джон Хьюстон
В ролях
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Пеле
Бобби Мур
Освальдо Ардилес
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.7
14 голосов
6.7 IMDb
Кадры из фильма
