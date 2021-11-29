Тегеран-43, 1980

Фильм рассказывает историю о произошедшем в 1943 году в Тегеране покушении на глав правительств трех держав, устроенном гитлеровским руководством. Путем совместных усилий французской переводчицы Мари и советского разведчика Андрея покушение удается предотвратить, но его организаторы скрываются.

Параллельно в 1970-ых показано, как главы террористической организации, устроившей покушение, пытаются заместить следы, охотясь за кинопленкой с уликами. Постаревшие главные герои снова вынуждены вступить в борьбу, на этот раз за свои собственные жизни.