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Тегеран-43 Тегеран-43
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Тегеран-43, 1980

1980 / СССР / Швейцария / Франция
7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Фильм рассказывает историю о произошедшем в 1943 году в Тегеране покушении на глав правительств трех держав, устроенном гитлеровским руководством. Путем совместных усилий французской переводчицы Мари и советского разведчика Андрея покушение удается предотвратить, но его организаторы скрываются.

Параллельно в 1970-ых показано, как главы террористической организации, устроившей покушение, пытаются заместить следы, охотясь за кинопленкой с уликами. Постаревшие главные герои снова вынуждены вступить в борьбу, на этот раз за свои собственные жизни.

  • Нечто похожее на события фильма действительно происходило на Тегеранской конференции в 1943 году. Заговор с целью уничтожения глав стран СССР, США и Великобритании был раскрыт советской разведкой.
  • Из-за невозможности произвести натурные съемки в Тегеране в павильонах киностудии Мосфильм были выстроены макеты целых жилых кварталов города. Частично фильм снимался в Баку, южная архитектура которого немного напоминала иранскую. Там же находятся все появившиеся в фильме мечети.
  • В фильме появились французские актеры Ален Делон и Клод Жад, любимцы режиссеров Новой волны и звезды массового кинематографа.
  • За правдоподобие происходящего на экране отвечал консультант фильма, генерал Виктор Спольников, бывший резидент КГБ в Иране.
  • Специально для фильма знаменитый французский шансонье Шарль Азнавур написал песню «Une vie d’amour», более известная российскому слушателю как «Вечная любовь»: в таком переводе Натальи Кончаловской ее впервые исполнила Людмила Гурченко.

Фильм о раскрытии и провале попытки гитлеровских агентов сорвать Тегеранскую конференцию и организовать покушение на ее участников - глав правительств СССР, США и Англии. Действие картины происходит в 1943 году и в 80-е годы. Через 35 лет вновь всплывает тегеранское дело, участники которого - руководители и организаторы тайных убийств - в то время ушли от возмездия. Советский разведчик, Андрей Бородин (Андрэ), сорвавший планы фашистов, и парижанка Мари Луни встретятся в Тегеране и будут вовлечены в опасную игру. Их счастье невозможно: герои расстаются, чтобы через много лет встретиться в Париже - единственный и последний раз.

7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 24 минуты
Год выпуска 1980
Премьера в мире 7 августа 1981
Возраст 0+
Режиссер
Жорж Гарваренц
В ролях
Игорь Костолевский
Игорь Костолевский
Наталья Белохвостикова
Наталья Белохвостикова
Ален Делон
Ален Делон
Вацлав Дворжецкий
Армен Джигарханян
Армен Джигарханян
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Постер фильма Тегеран-43 2 постера
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Тегеран-43
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Ушел из жизни режиссер Владимир Наумов Он был одним из самых видных кинематографистов СССР. 
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29 ноября 2021 16:51
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