Тегеран-43, 1980

Фильм рассказывает историю о произошедшем в 1943 году в Тегеране покушении на глав правительств трех держав, устроенном гитлеровским руководством. Путем совместных усилий французской переводчицы Мари и советского разведчика Андрея покушение удается предотвратить, но его организаторы скрываются.
Параллельно в 1970-ых показано, как главы террористической организации, устроившей покушение, пытаются заместить следы, охотясь за кинопленкой с уликами. Постаревшие главные герои снова вынуждены вступить в борьбу, на этот раз за свои собственные жизни.
Фильм о раскрытии и провале попытки гитлеровских агентов сорвать Тегеранскую конференцию и организовать покушение на ее участников - глав правительств СССР, США и Англии. Действие картины происходит в 1943 году и в 80-е годы. Через 35 лет вновь всплывает тегеранское дело, участники которого - руководители и организаторы тайных убийств - в то время ушли от возмездия. Советский разведчик, Андрей Бородин (Андрэ), сорвавший планы фашистов, и парижанка Мари Луни встретятся в Тегеране и будут вовлечены в опасную игру. Их счастье невозможно: герои расстаются, чтобы через много лет встретиться в Париже - единственный и последний раз.