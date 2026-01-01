Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Награды
Мерседес Сампьетро
Mercedes Sampietro
Мерседес Сампьетро
Mercedes Sampietro
Дата рождения
24 января 1947
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.5
Гарри Купер, который на небесах
(1980)
6.4
Моя подруга Ева
(2025)
5.4
Убить Фрейда
(2004)
Фильмография Мерседес Сампьетро
Жанр
Все
Драма
Комедия
Год
Все
2025
2004
1980
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
6.4
Моя подруга Ева
Mi amiga Eva
драма
2025, Португалия / Испания
5.4
Убить Фрейда
Inconscientes
комедия
2004, Испания
6.5
Гарри Купер, который на небесах
Gary Cooper, que estás en los cielos
драма
1980, Испания
