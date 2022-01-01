Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Йо-хо-хо
Киноафиша Фильмы Йо-хо-хо
Йо Хо Х о

Йо-хо-хо, 1981

1981 / Болгария
7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1981
Премьера в мире 5 октября 1981
Режиссер
Зако Хеския
В ролях
Виктор Чучков
Илья Пенев
Ананий Анев
Кирилл Кавадарков
Трифон Джонев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Йо-хо-хо 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
Приложение киноафиши