Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Йо-хо-хо
Йо Хо Х о
Йо-хо-хо, 1981
1981 / Болгария
7.6
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Жанр:
драма
мелодрама
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
7.6
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность
1 час 38 минут
Год выпуска
1981
Премьера в мире
5 октября 1981
Режиссер
Зако Хеския
В ролях
Виктор Чучков
Илья Пенев
Ананий Анев
Кирилл Кавадарков
Трифон Джонев
Все актеры и съемочная группа
2 постера
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
11
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
В прокате
Премьеры
Онлайн
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Отзывы
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Отзывы
2021, Россия, триллер
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Страна Саша
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи