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Постер фильма Разиня
7.6
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7.6

Разиня

, 1965
Corniaud, Le
Франция, Италия / комедия / 18+
Постер фильма Разиня
7.6

О фильме

Антуан Марешаль, в качестве компенсации за разбитую машину, получает от богатого промышленика Леопольда Сарояна роскошный кабриолет, оборудованный телефоном и стереосистемой. Вне себя от счастья, он продолжает свое путешествие в Италию.

Однако бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Марешаль не подозревает, что его используют гангстеры во главе с Сарояном. Дареный автомобиль напичкан золотом и наркотиками, а на хвосте у Марешаля теперь сидят две соперничающие банды контрабандистов…

В ролях

Саро Урци
Беба Лонкар
Бурвиль
Бурвиль
Antoine Maréchal
Венантино Венантини
Mickey dit le bègue ou la souris
Луи де Фюнес
Луи де Фюнес
Léopold Saroyan
Анри Жене
Martial - l'ami d'Antoine
Ландо Будзанка
Lino - le barbier
Жак Эйзер
Un complice de Saroyan
Henri Virlojeux
Un complice de Saroyan
Жан Мейер
Un complice de Saroyan
Джек Ари
Le commissaire
Жан-Мари Бон
Le garagiste à Rome
Режиссер Жерар Ури
Сценарист Жерар Ури, Жорж Табе, Андре Тэйбет
Композитор Жорж Делерю
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Италия
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1965
Премьера в мире 8 февраля 1965
Дата выхода
8 октября 1965 Бельгия
21 января 1966 Германия
4 января 1966 Дания
26 ноября 1965 Италия
19 мая 1967 Мексика
4 апреля 1965 США
17 октября 1967 Турция
18 февраля 1966 Финляндия
24 марта 1965 Франция
15 ноября 1965 Швеция
Бюджет 5 300 000 FRF
Производство Les Films Corona, Explorer Film '58
Другие названия
Le corniaud, The Sucker, Scharfe Sachen für Monsieur, El papanatas, Naivčina, A fajankó, Az ügyefogyott, Belalı Tatil, Colpo grosso ma non troppo, De eend en de Cadillac, De snul, Den vilda jakten på Cadillacen, El hombre del Cadillac, Fjolset, Gamoń, Gangsteriralli, Louis, das Schlitzohr, Mannen som alltid ble lurt, Molutaja, O Oportunista, O Trouxa, Prostănacul, Smolař, Smoliar, Tepcek, Ένα έξυπνο κορόιδο, Το κορόιδο, Глупакът, Мухльото, Разиня, Роззява, 大追跡, 弄巧成拙

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 15 голосов
7.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Leopold Saroyan Но он честный. Это видно по лицу. И это лучший паспорт из всех. Для таможенника подозреваем не машина, а человек.

Отзывы о фильме

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