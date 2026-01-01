Антуан Марешаль, в качестве компенсации за разбитую машину, получает от богатого промышленика Леопольда Сарояна роскошный кабриолет, оборудованный телефоном и стереосистемой. Вне себя от счастья, он продолжает свое путешествие в Италию.
Однако бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Марешаль не подозревает, что его используют гангстеры во главе с Сарояном. Дареный автомобиль напичкан золотом и наркотиками, а на хвосте у Марешаля теперь сидят две соперничающие банды контрабандистов…
|8 октября 1965
|Бельгия
|21 января 1966
|Германия
|4 января 1966
|Дания
|26 ноября 1965
|Италия
|19 мая 1967
|Мексика
|4 апреля 1965
|США
|17 октября 1967
|Турция
|18 февраля 1966
|Финляндия
|24 марта 1965
|Франция
|15 ноября 1965
|Швеция