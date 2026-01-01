Антуан Марешаль, в качестве компенсации за разбитую машину, получает от богатого промышленика Леопольда Сарояна роскошный кабриолет, оборудованный телефоном и стереосистемой. Вне себя от счастья, он продолжает свое путешествие в Италию.

Однако бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Марешаль не подозревает, что его используют гангстеры во главе с Сарояном. Дареный автомобиль напичкан золотом и наркотиками, а на хвосте у Марешаля теперь сидят две соперничающие банды контрабандистов…