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Разрешение на брак - Вула
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Vula

Разрешение на брак - Вула, 1965

1965 / Болгария
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 1965
Премьера в мире 30 августа 1965
Режиссер
Никола Корабов
В ролях
Надежда Ранджева
Иван Манов
Димитар Хаджиянев
Любен Бояджиев
Михаил Михайлов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Разрешение на брак - Вула 1 постер
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