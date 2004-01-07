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Ингрид Тулин

Ingrid Thulin
Ингрид Тулин
Ингрид Тулин Ingrid Thulin
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Дата рождения
27 января 1926
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
7 января 2004
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Биография Ингрид Тулин

Родилась 27 января 1926 года. Соллефтео, Швеция.

Фильмография Ингрид Тулин
Перевал Кассандры
Перевал Кассандры
триллер 1976, ФРГ / Великобритания / Италия
6.0
Шепоты и крики
Шепоты и крики
драма 1972, Швеция
7.0
Ритуал
Ритуал
драма 1969, Швеция
6.0
Гибель Богов
Гибель Богов
военный, драма 1969, Италия / Германия / Швейцария
7.0
Война окончена
Война окончена
драма, военный 1966, Франция / Швеция
7.0
Молчание
Молчание
драма 1963, Швеция
6.0
Игра снов
Игра снов
драма 1963, Швеция
7.0
Причастие
Причастие
драма 1962, Швеция
8.0
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