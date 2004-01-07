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Ингрид Тулин
Ингрид Тулин
Ingrid Thulin
О персоне
Фильмография
Ингрид Тулин
Ingrid Thulin
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Дата рождения
27 января 1926
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
7 января 2004
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Биография Ингрид Тулин
Родилась 27 января 1926 года. Соллефтео, Швеция.
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Фильмография Ингрид Тулин
Перевал Кассандры
триллер
1976, ФРГ / Великобритания / Италия
6.0
Шепоты и крики
драма
1972, Швеция
7.0
Ритуал
драма
1969, Швеция
6.0
Гибель Богов
военный, драма
1969, Италия / Германия / Швейцария
7.0
Война окончена
драма, военный
1966, Франция / Швеция
7.0
Молчание
драма
1963, Швеция
6.0
Игра снов
драма
1963, Швеция
7.0
Причастие
драма
1962, Швеция
8.0
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