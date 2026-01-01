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Постер фильма Американская ночь
8.0
Киноафиша Фильмы Американская ночь
8.0

Американская ночь

, 1973
La nuit américaine
Франция, Италия / комедия, драма / 18+
Постер фильма Американская ночь
8.0

О фильме

Один из лучших фильмов о том, как снимается кино.

В ролях

Жан-Пьер Лео
Жан-Пьер Лео
Alphonse
Жаклин Биссет
Жаклин Биссет
Julie Baker
Жан-Пьер Омон
Alexandre
Валентина Кортезе
Séverine
Александра Стюарт
Stacey
Гастон Жоли
Ники Арриги
Odile, la maquilleuse
Жан Шампьон
Bertrand, le producteur
Бернар Менез
Дани
Liliane, la stagiaire scripte
Франсуа Трюффо
Франсуа Трюффо
Ferrand, le réalisateur
Натали Бай
Натали Бай
Joëlle, la scripte
Режиссер Франсуа Трюффо
Сценарист Жан-Луи Ришар, Франсуа Трюффо, Сюзанн Шиффман
Композитор Жорж Делерю
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Италия
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 1973
Премьера в мире 15 мая 1973
Дата выхода
9 октября 1973 Бразилия
7 сентября 1973 Италия T
10 ноября 2022 Литва N13
20 ноября 2002 Нидерланды
7 сентября 1973 США
14 сентября 1973 Финляндия
24 мая 1973 Франция
MPAA PG
Сборы в мире $514
Производство Les Films du Carrosse, PECF, Produzione Intercontinentale Cinematografica (PIC)
Другие названия
La nuit américaine, Day for Night, La noche americana, Američka noć, Americká noc, A Noite Americana, Ameriška noč, Amerika no yoru, Amerikai éjszaka, Amerikkalainen yö, Dag som natt, Den amerikanske nat, Die amerikanische Nacht, Effetto notte, Güneşte Gece, Natteffekt, Noaptea americană, Noc amerykańska, The American Night, Αμερικανική νύχτα, Американска нощ, Американская ночь, Американська ніч, 戲中戲, 日以作夜, 映画に愛をこめて アメリカの夜, 幽灵王国, 白天不懂夜的黑, 美国之夜, 사랑의 묵시록, 戏中戏, 日以继夜

Рейтинг фильма

8.0
Оцените 10 голосов
8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Julie Лилиан сбежала с каскадёром.
Joelle Альфонс в курсе?
Julie Мне пришлось ему сказать.
Joelle С каскадёром? Я бы ради фильма парня бросила, но никогда фильм ради парня!

Отзывы о фильме

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