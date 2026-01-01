Clare Ты меня помнишь? Я — Клэр... Люди говорят, что ты сумасшедший, знаешь ли ты об этом? Когда ты уходил на войну, говорили, что ты в порядке, умный — а теперь ты сумасшедший, потому что... потому что поёшь, как птицы, гоняешься за бабочками и... любуешься цветами. Я думаю, что ты был сумасшедшим раньше, а не теперь.