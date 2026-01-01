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Постер фильма Брат Солнце, сестра Луна
7.4
Киноафиша Фильмы Брат Солнце, сестра Луна
7.4

Брат Солнце, сестра Луна

, 1972
Fratello sole, sorella luna
Италия, Великобритания / драма / 18+
Постер фильма Брат Солнце, сестра Луна
7.4

О фильме

Начало 13-ого столетия, Италия. Сын богатого торговца, Франческо Бернардоне, вернулся с фойны раненым. В бреду, он вспоминает дни, которые он потратил на различные рназвлечения. Тень креста, которую он видит в бреду прекращает его прежнюю жизнь. Броня, связывающая душу каждого человека, которую Франческо называл "моей смертельной маской" была разрушена. Он медленно выздоравливает. Вместо того, чтобы проводить время в тавернах, он уходит гулять по лугам, размышляя о Боге. Однажды, он сталкивается с разрушенной небольшой церковью. Франческо решает восстаночить ее, отказавшись полностью от своей старой жизни: он отказывается от богатства и семьи. Скоро он находит единомышленников и вместе они создают Новый Духовный Храм, однако папа римский не хочет признавать новое учение...

В ролях

Валентина Кортезе
Pica Di Bernardone
Алек Гиннесс
Папа Иннокентий III
Грэм Фолкнер
Святой Франциск Ассизский
Ли Лоусон
Бернардо
Джуди Баукер
Clare
Кеннет Крэнэм
Кеннет Крэнэм
Паоло
Ли Монтегю
Пьетро Ди Бернардоне
Майкл Фист
Silvestro
Nicholas Willatt
Giocondo
Джон Шарп
Епископ Гвидо
Режиссер Франко Дзеффирелли
Сценарист Чарльз Дайер, Лина Вертмюллер, Сузо Чекки Д’Амико, Кеннет Росс, Франко Дзеффирелли
Композитор Донован, Риц Ортолани
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия / Великобритания
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 1972
Премьера в мире 3 марта 1972
Дата выхода
3 марта 1972 Россия 12+
12 апреля 1973 Великобритания U
11 мая 1973 Ирландия PG
3 марта 1972 Италия
3 марта 1972 Казахстан
3 марта 1973 США
3 марта 1972 Украина
23 июня 1973 Япония G
MPAA PG
Бюджет $3 000 000
Производство Euro International Films, Vic Films Productions
Другие названия
Fratello sole, sorella luna, Brother Sun, Sister Moon, Hermano sol, hermana luna, Bruder Sonne, Schwester Mond, François et le chemin du soleil, Брат Солнце, сестра Луна, Adelfos Ilios, adelfi selini, Brālis Saule un māsa Mēness, Brat Słońce, siostra Księżyc, Broder Sol och syster Måne, Broder sol og søster måne, Broder sol, søster måne, Brolis saule, sesuo menulis, Burazâ San, Shisutâ Mûn, Irmão Sol, Irmã Lua, Napfivér, Holdnővér, Pieśń słoneczna, S. Francisco de Assis, Veli Aurinko, sisar Kuu, Братко слънце, сестро луна, ブラザー・サン、シスター・ムーン, 성프란체스코

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb

Цитаты

Clare Ты меня помнишь? Я — Клэр... Люди говорят, что ты сумасшедший, знаешь ли ты об этом? Когда ты уходил на войну, говорили, что ты в порядке, умный — а теперь ты сумасшедший, потому что... потому что поёшь, как птицы, гоняешься за бабочками и... любуешься цветами. Я думаю, что ты был сумасшедшим раньше, а не теперь.

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