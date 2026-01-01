Начало 13-ого столетия, Италия. Сын богатого торговца, Франческо Бернардоне, вернулся с фойны раненым. В бреду, он вспоминает дни, которые он потратил на различные рназвлечения. Тень креста, которую он видит в бреду прекращает его прежнюю жизнь. Броня, связывающая душу каждого человека, которую Франческо называл "моей смертельной маской" была разрушена. Он медленно выздоравливает. Вместо того, чтобы проводить время в тавернах, он уходит гулять по лугам, размышляя о Боге. Однажды, он сталкивается с разрушенной небольшой церковью. Франческо решает восстаночить ее, отказавшись полностью от своей старой жизни: он отказывается от богатства и семьи. Скоро он находит единомышленников и вместе они создают Новый Духовный Храм, однако папа римский не хочет признавать новое учение...
|3 марта 1972
|Россия
|12+
|12 апреля 1973
|Великобритания
|U
|11 мая 1973
|Ирландия
|PG
|3 марта 1972
|Италия
|3 марта 1972
|Казахстан
|3 марта 1973
|США
|3 марта 1972
|Украина
|23 июня 1973
|Япония
|G