Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Приключения аргонавтов" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
День Шакала День Шакала
Киноафиша Фильмы День Шакала
The Day of the Jackal

День Шакала, 1973

1973 / Франция
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Франция, 60-е годы ХХ века. После очередного неудачного покушения на президента Шарля де Голля уцелевшие главари террористической организации решают нанять для убийства главы государства профессионала, неизвестного спецслужбам Франции. Исполнителем выбирают опытного наемника-британца по кличке Шакал. Он соглашается, но требует за свою работу полмиллиона долларов.

  • Фильм снят по мотивам романа Фредерика Форсайта «День Шакала».
  • Роль Шакала мог сыграть Майкл Кейн, но режиссеру Фреду Циннеману не хотелось брать в фильм звезду, поэтому он предпочел менее известного Эдварда Фокса. Позже он признал, что это решение, возможно, привело к тому, что фильм не стал таким популярным, как ожидалось.
  • После первых пяти минут в картине полностью отсутствует саундтрек. Вся музыка, которую можно услышать, является фоновой: марширующие оркестры, уличные музыканты и радио. Режиссер Фред Циннеман сознательно отказался от использования музыки, считая, что она отвлекает от истории и сбивает зрительское напряжение.
  • Во время съемок финальной сцены, где президент вручает медали ветеранам, многие актеры массовки были поражены тем, насколько сильно актер Адриен Кайла-Легран похож на настоящего Шарля де Голля. При первом дубле, когда президент выходит из лимузина, толпа ахнула, а пожилой актер, который играл одного из ветеранов, упал в обморок.

Фильм, действие которого происходит во Франции в начале 60-х годов, основан на реальных событиях. Картина воспроизводит историю покушения на жизнь президента Франции Шарля де Голля, предпринятую ультраправой террористической организацией ОАС. Исполнителем воли преступников стал опытный наемный убийца по кличке Шакал, согласившийся выполнить эту работу на полмиллиона долларов.

7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 23 минуты
Год выпуска 1973
Премьера в мире 15 мая 1973
Возраст 16+
Режиссер
Фред Циннеман
В ролях
Эдвард Фокс
Мишель Оклер
Тони Бриттон
Алан Бэдел
Денис Кэри
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Джулия
Джулия (1977)
7.3
Пять летних дней
Пять летних дней (1982)
6.071429
Зеркало треснуло
Зеркало треснуло (1980)
6.1666665
Ровно в полдень
Ровно в полдень (1952)
7.9166665
История монахини
История монахини (1959)
8
Мужчины
Мужчины (1950)
7.090909
Вымогательство
Вымогательство (1977)
6.4
Отныне и во веки веков
Отныне и во веки веков (1953)
7.571429
Тысяча миллиардов долларов
Тысяча миллиардов долларов (1982)
6.4166665
Человек на все времена
Человек на все времена (1966)
7.7
Фильм находится в подборках
Фильмы про снайперов Фильмы про снайперов
Постер фильма День Шакала 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Эдди Редмэйн сыграет киллера в новой экранизации романа «День Шакала» Съемки сериала от создателей «Джонни Д.» и «Игры престолов» начнутся в этом году.
Написать
22 марта 2023 10:06
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Коты Эрмитажа
Коты Эрмитажа
2023, Россия, анимация, семейный
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Моя фея-проказница
Моя фея-проказница
2022, Люксембург / Германия, анимация
Крик 6
Крик 6
2023, США, ужасы, триллер
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Приложение киноафиши