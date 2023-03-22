День Шакала, 1973

Франция, 60-е годы ХХ века. После очередного неудачного покушения на президента Шарля де Голля уцелевшие главари террористической организации решают нанять для убийства главы государства профессионала, неизвестного спецслужбам Франции. Исполнителем выбирают опытного наемника-британца по кличке Шакал. Он соглашается, но требует за свою работу полмиллиона долларов.
Фильм, действие которого происходит во Франции в начале 60-х годов, основан на реальных событиях. Картина воспроизводит историю покушения на жизнь президента Франции Шарля де Голля, предпринятую ультраправой террористической организацией ОАС. Исполнителем воли преступников стал опытный наемный убийца по кличке Шакал, согласившийся выполнить эту работу на полмиллиона долларов.