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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов США Боевик

Рейтинг американских сериалов в жанре боевик

Черные паруса
1 Черные паруса
драма, боевик, приключения 2014, США
9.2
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Аватар: Легенда об Аанге
2 Аватар: Легенда об Аанге
боевик, приключения, фэнтези 2005, США
9.0
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Рим
3 Рим
драма, боевик, приключения 2005, США
8.9
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911: Одинокая звезда
4 911: Одинокая звезда
драма, боевик, криминал 2020, США
8.9
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В поле зрения
5 В поле зрения
боевик, криминал, фантастика 2011, США
8.9
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Пацаны
6 Пацаны
драма, боевик, фантастика 2019, США
8.8
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Арчер
7 Арчер
комедия, боевик 2009, США
8.7
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Граница
8 Граница
драма, боевик, приключения 2016, США
8.7
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Спартак: Кровь и песок
9 Спартак: Кровь и песок
боевик, приключения, исторический 2010, США
8.7
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Спартак: Боги арены
10 Спартак: Боги арены
боевик, приключения 2011, США
8.7
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Баффи — истребительница вампиров
11 Баффи — истребительница вампиров
драма, боевик, мистика 1997, США
8.7
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Мандалорец
12 Мандалорец
боевик, приключения, фантастика 2019, США
8.7
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Рэй Донован
13 Рэй Донован
драма, боевик, криминал 2013, США
8.6
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Банши
14 Банши
драма, боевик, криминал 2013, США
8.6
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Сверхъестественное
15 Сверхъестественное
драма, боевик, мистика 2005, США
8.6
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Юная Лига Справедливости
16 Юная Лига Справедливости
боевик, приключения, фантастика 2010, США
8.5
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Ангел
17 Ангел
драма, боевик, ужасы 1999, США
8.5
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Джек Райан
18 Джек Райан
драма, боевик 2018, США
8.4
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Джессика Джонс
19 Джессика Джонс
боевик, криминал, фантастика 2015, США
8.4
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Каратель
20 Каратель
драма, боевик, криминал 2017, США
8.4
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Самурай Джек
21 Самурай Джек
боевик, приключения 2001, США
8.4
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Бруклин 9-9
22 Бруклин 9-9
комедия, боевик, криминал 2013, США
8.3
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Звездный путь: Пикар
23 Звездный путь: Пикар
драма, боевик, фантастика 2020, США
8.3
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Ведьмак
24 Ведьмак
драма, боевик, фэнтези 2019, США
8.2
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Призрачная башня
25 Призрачная башня
драма, боевик, военный 2018, США
8.2
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Марко Поло
26 Марко Поло
драма, боевик, приключения 2014, США
8.2
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Легенда о Корре
27 Легенда о Корре
боевик, приключения, фэнтези 2012, США
8.2
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Путешественники
28 Путешественники
драма, боевик, фантастика 2016, США
8.1
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Ад на колесах
29 Ад на колесах
драма, боевик, вестерн 2011, США
8.1
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Грань
30 Грань
драма, боевик, фантастика 2008, США
8.1
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Благие знамения
31 Благие знамения
комедия, боевик, фэнтези 2019, США
8.1
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Уэйн
32 Уэйн
комедия, боевик 2019, США
8.1
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Пенниуорт
33 Пенниуорт
драма, боевик, криминал 2019, США
8.0
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Сотня
34 Сотня
боевик, приключения, фантастика 2014, США
8.0
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Агенты «Щ.И.Т.»
35 Агенты «Щ.И.Т.»
боевик, приключения, фантастика 2013, США
8.0
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Сорвиголова
36 Сорвиголова
драма, боевик, криминал 2015, США
8.0
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Нарко
37 Нарко
драма, боевик, криминал 2015, США
8.0
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Агент Картер
38 Агент Картер
боевик, приключения, фантастика 2015, США
8.0
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Легенда об искателе
39 Легенда об искателе
боевик, приключения, фэнтези 2008, США
8.0
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Ходячие мертвецы
40 Ходячие мертвецы
драма, боевик, ужасы 2010, США
7.9
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Флэш
41 Флэш
драма, боевик, фантастика 2014, США
7.9
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Зена — королева воинов
42 Зена — королева воинов
боевик, приключения, фэнтези 1995, США
7.9
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Титаны
43 Титаны
драма, боевик, фантастика 2018, США
7.9
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Люк Кейдж
44 Люк Кейдж
боевик, криминал, фантастика 2016, США
7.9
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Эш против зловещих мертвецов
45 Эш против зловещих мертвецов
комедия, боевик, ужасы 2015, США
7.9
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Последнее королевство
46 Последнее королевство
драма, боевик, исторический 2015, США
7.8
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Ван Хельсинг
47 Ван Хельсинг
драма, боевик, ужасы 2016, США
7.8
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Германия 83/86/89
48 Германия 83/86/89
драма, боевик, триллер 2015, США
7.8
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Принц драконов
49 Принц драконов
боевик, приключения, фэнтези 2018, США
7.8
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Вызов
50 Вызов
боевик, приключения, фантастика 2013, США
7.8
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Спецназ
51 Спецназ
драма, боевик, военный 2017, США
7.7
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Нарко: Мексика
52 Нарко: Мексика
драма, боевик, криминал 2018, США
7.7
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Криптон
53 Криптон
драма, боевик, фантастика 2018, США
7.7
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Готэм
54 Готэм
драма, боевик, криминал 2014, США
7.7
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Академия смерти
55 Академия смерти
драма, боевик, криминал 2019, США
7.7
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Рухнувшие небеса
56 Рухнувшие небеса
драма, боевик, фантастика 2011, США
7.7
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Ханна
57 Ханна
драма, боевик, триллер 2019, США
7.6
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Американские боги
58 Американские боги
драма, боевик, мистика 2017, США
7.6
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Монашка-воин
59 Монашка-воин
боевик, фэнтези, мистика 2020, США
7.6
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Охотники на троллей
60 Охотники на троллей
боевик, приключения, фэнтези 2016, США
7.6
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Чикаго в огне
61 Чикаго в огне
драма, боевик 2012, США
7.5
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911 служба спасения
62 911 служба спасения
драма, боевик, криминал 2018, США
7.5
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Харли Квинн
63 Харли Квинн
комедия, боевик, криминал 2019, США
7.5
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Воин
64 Воин
драма, боевик, криминал 2019, США
7.5
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Константин
65 Константин
драма, боевик, ужасы 2014, США
7.5
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Видеть
66 Видеть
драма, боевик, фантастика 2019, США
7.4
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Роковой патруль
67 Роковой патруль
драма, боевик, фантастика 2019, США
7.4
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Стрела
68 Стрела
драма, боевик, фантастика 2012, США
7.4
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Легион
69 Легион
драма, боевик, фантастика 2017, США
7.4
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Легенды завтрашнего дня
70 Легенды завтрашнего дня
драма, боевик, фантастика 2016, США
7.4
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Черное лето
71 Черное лето
драма, боевик, ужасы 2019, США
7.3
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Нация Z
72 Нация Z
боевик, ужасы, фантастика 2014, США
7.3
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Скорпион
73 Скорпион
драма, боевик, триллер 2014, США
7.3
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В розыске
74 В розыске
драма, боевик, криминал 2017, США
7.3
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Болотная тварь
75 Болотная тварь
драма, боевик, ужасы 2019, США
7.2
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Сыны анархии
76 Сыны анархии
драма, боевик, криминал 2008, США
7.2
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Супергерл
77 Супергерл
драма, боевик, фантастика 2015, США
7.1
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Трагедия в Уэйко
78 Трагедия в Уэйко
драма, боевик, криминал 2018, США
7.1
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Старгерл
79 Старгерл
боевик, фантастика 2020, США
7.0
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Тик
80 Тик
комедия, боевик, фантастика 2016, США
7.0
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Череп и кости
81 Череп и кости
драма, боевик, приключения 2014, США
7.0
Оцените
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Частный детектив Магнум
82 Частный детектив Магнум
драма, боевик, криминал 2018, США
6.9
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Джетт
83 Джетт
драма, боевик, криминал 2019, США
6.9
Оцените
Кровь и сокровища
84 Кровь и сокровища
драма, боевик, приключения 2019, США
6.8
Оцените
Бойтесь ходячих мертвецов
85 Бойтесь ходячих мертвецов
драма, боевик, ужасы 2015, США
6.8
Оцените
Алекс Райдер
86 Алекс Райдер
боевик, приключения, семейный 2020, США
6.8
Оцените
Академия Амбрелла
87 Академия Амбрелла
драма, боевик, фантастика 2019, США
6.7
Оцените
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Герои
88 Герои
боевик, фантастика 2006, США
6.7
Оцените
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Защитник
89 Защитник
боевик, фэнтези, триллер 2018, США
6.6
Оцените
Герои: Возрождение
90 Герои: Возрождение
драма, боевик, фантастика 2015, США
6.6
Оцените
Пожарная часть 19
91 Пожарная часть 19
драма, боевик, мелодрама 2018, США
6.5
Оцените
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Кобра Кай
92 Кобра Кай
драма, комедия, боевик 2018, США
6.3
Оцените
Родина: Форт Салем
93 Родина: Форт Салем
драма, боевик, мистика 2020, США
6.3
Оцените
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Вдова
94 Вдова
драма, боевик, триллер 2019, США
6.3
Оцените
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Клятва
95 Клятва
драма, боевик, криминал 2018, США
6.1
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Затерянные в космосе
96 Затерянные в космосе
драма, боевик, фантастика 2018, США
5.9
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Сверхлюди
97 Сверхлюди
драма, боевик, фантастика 2017, США
5.7
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Судная ночь
98 Судная ночь
боевик, ужасы, триллер 2018, США
5.4
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Кондор
99 Кондор
драма, боевик 2018, США
5.2
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