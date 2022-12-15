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Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Рейтинг американских сериалов в жанре боевик
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Сериалы
1
Черные паруса
драма, боевик, приключения
2014, США
9.2
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2
Аватар: Легенда об Аанге
боевик, приключения, фэнтези
2005, США
9.0
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3
Рим
драма, боевик, приключения
2005, США
8.9
Оцените
4
911: Одинокая звезда
драма, боевик, криминал
2020, США
8.9
Оцените
5
В поле зрения
боевик, криминал, фантастика
2011, США
8.9
Оцените
6
Пацаны
драма, боевик, фантастика
2019, США
8.8
Оцените
7
Арчер
комедия, боевик
2009, США
8.7
Оцените
8
Граница
драма, боевик, приключения
2016, США
8.7
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9
Спартак: Кровь и песок
боевик, приключения, исторический
2010, США
8.7
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10
Спартак: Боги арены
боевик, приключения
2011, США
8.7
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11
Баффи — истребительница вампиров
драма, боевик, мистика
1997, США
8.7
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12
Мандалорец
боевик, приключения, фантастика
2019, США
8.7
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13
Рэй Донован
драма, боевик, криминал
2013, США
8.6
Оцените
14
Банши
драма, боевик, криминал
2013, США
8.6
Оцените
15
Сверхъестественное
драма, боевик, мистика
2005, США
8.6
Оцените
16
Юная Лига Справедливости
боевик, приключения, фантастика
2010, США
8.5
Оцените
17
Ангел
драма, боевик, ужасы
1999, США
8.5
Оцените
18
Джек Райан
драма, боевик
2018, США
8.4
Оцените
19
Джессика Джонс
боевик, криминал, фантастика
2015, США
8.4
Оцените
20
Каратель
драма, боевик, криминал
2017, США
8.4
Оцените
21
Самурай Джек
боевик, приключения
2001, США
8.4
Оцените
22
Бруклин 9-9
комедия, боевик, криминал
2013, США
8.3
Оцените
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23
Звездный путь: Пикар
драма, боевик, фантастика
2020, США
8.3
Оцените
24
Ведьмак
драма, боевик, фэнтези
2019, США
8.2
Оцените
25
Призрачная башня
драма, боевик, военный
2018, США
8.2
Оцените
26
Марко Поло
драма, боевик, приключения
2014, США
8.2
Оцените
27
Легенда о Корре
боевик, приключения, фэнтези
2012, США
8.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
28
Путешественники
драма, боевик, фантастика
2016, США
8.1
Оцените
29
Ад на колесах
драма, боевик, вестерн
2011, США
8.1
Оцените
30
Грань
драма, боевик, фантастика
2008, США
8.1
Оцените
31
Благие знамения
комедия, боевик, фэнтези
2019, США
8.1
Оцените
32
Уэйн
комедия, боевик
2019, США
8.1
Оцените
33
Пенниуорт
драма, боевик, криминал
2019, США
8.0
Оцените
34
Сотня
боевик, приключения, фантастика
2014, США
8.0
Оцените
35
Агенты «Щ.И.Т.»
боевик, приключения, фантастика
2013, США
8.0
Оцените
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36
Сорвиголова
драма, боевик, криминал
2015, США
8.0
Оцените
37
Нарко
драма, боевик, криминал
2015, США
8.0
Оцените
38
Агент Картер
боевик, приключения, фантастика
2015, США
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
39
Легенда об искателе
боевик, приключения, фэнтези
2008, США
8.0
Оцените
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40
Ходячие мертвецы
драма, боевик, ужасы
2010, США
7.9
Оцените
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41
Флэш
драма, боевик, фантастика
2014, США
7.9
Оцените
42
Зена — королева воинов
боевик, приключения, фэнтези
1995, США
7.9
Оцените
Смотреть онлайн
43
Титаны
драма, боевик, фантастика
2018, США
7.9
Оцените
44
Люк Кейдж
боевик, криминал, фантастика
2016, США
7.9
Оцените
45
Эш против зловещих мертвецов
комедия, боевик, ужасы
2015, США
7.9
Оцените
46
Последнее королевство
драма, боевик, исторический
2015, США
7.8
Оцените
Смотреть онлайн
47
Ван Хельсинг
драма, боевик, ужасы
2016, США
7.8
Оцените
48
Германия 83/86/89
драма, боевик, триллер
2015, США
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
49
Принц драконов
боевик, приключения, фэнтези
2018, США
7.8
Оцените
50
Вызов
боевик, приключения, фантастика
2013, США
7.8
Оцените
Смотреть онлайн
51
Спецназ
драма, боевик, военный
2017, США
7.7
Оцените
52
Нарко: Мексика
драма, боевик, криминал
2018, США
7.7
Оцените
53
Криптон
драма, боевик, фантастика
2018, США
7.7
Оцените
54
Готэм
драма, боевик, криминал
2014, США
7.7
Оцените
55
Академия смерти
драма, боевик, криминал
2019, США
7.7
Оцените
56
Рухнувшие небеса
драма, боевик, фантастика
2011, США
7.7
Оцените
57
Ханна
драма, боевик, триллер
2019, США
7.6
Оцените
58
Американские боги
драма, боевик, мистика
2017, США
7.6
Оцените
59
Монашка-воин
боевик, фэнтези, мистика
2020, США
7.6
Оцените
60
Охотники на троллей
боевик, приключения, фэнтези
2016, США
7.6
Оцените
Смотреть онлайн
61
Чикаго в огне
драма, боевик
2012, США
7.5
Оцените
Смотреть онлайн
62
911 служба спасения
драма, боевик, криминал
2018, США
7.5
Оцените
63
Харли Квинн
комедия, боевик, криминал
2019, США
7.5
Оцените
64
Воин
драма, боевик, криминал
2019, США
7.5
Оцените
65
Константин
драма, боевик, ужасы
2014, США
7.5
Оцените
66
Видеть
драма, боевик, фантастика
2019, США
7.4
Оцените
67
Роковой патруль
драма, боевик, фантастика
2019, США
7.4
Оцените
68
Стрела
драма, боевик, фантастика
2012, США
7.4
Оцените
69
Легион
драма, боевик, фантастика
2017, США
7.4
Оцените
70
Легенды завтрашнего дня
драма, боевик, фантастика
2016, США
7.4
Оцените
71
Черное лето
драма, боевик, ужасы
2019, США
7.3
Оцените
72
Нация Z
боевик, ужасы, фантастика
2014, США
7.3
Оцените
73
Скорпион
драма, боевик, триллер
2014, США
7.3
Оцените
74
В розыске
драма, боевик, криминал
2017, США
7.3
Оцените
75
Болотная тварь
драма, боевик, ужасы
2019, США
7.2
Оцените
76
Сыны анархии
драма, боевик, криминал
2008, США
7.2
Оцените
77
Супергерл
драма, боевик, фантастика
2015, США
7.1
Оцените
78
Трагедия в Уэйко
драма, боевик, криминал
2018, США
7.1
Оцените
79
Старгерл
боевик, фантастика
2020, США
7.0
Оцените
80
Тик
комедия, боевик, фантастика
2016, США
7.0
Оцените
81
Череп и кости
драма, боевик, приключения
2014, США
7.0
Оцените
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82
Частный детектив Магнум
драма, боевик, криминал
2018, США
6.9
Оцените
83
Джетт
драма, боевик, криминал
2019, США
6.9
Оцените
84
Кровь и сокровища
драма, боевик, приключения
2019, США
6.8
Оцените
85
Бойтесь ходячих мертвецов
драма, боевик, ужасы
2015, США
6.8
Оцените
86
Алекс Райдер
боевик, приключения, семейный
2020, США
6.8
Оцените
87
Академия Амбрелла
драма, боевик, фантастика
2019, США
6.7
Оцените
Смотреть онлайн
88
Герои
боевик, фантастика
2006, США
6.7
Оцените
Смотреть онлайн
89
Защитник
боевик, фэнтези, триллер
2018, США
6.6
Оцените
90
Герои: Возрождение
драма, боевик, фантастика
2015, США
6.6
Оцените
91
Пожарная часть 19
драма, боевик, мелодрама
2018, США
6.5
Оцените
Смотреть онлайн
92
Кобра Кай
драма, комедия, боевик
2018, США
6.3
Оцените
93
Родина: Форт Салем
драма, боевик, мистика
2020, США
6.3
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Смотреть за 1 рубль
94
Вдова
драма, боевик, триллер
2019, США
6.3
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Смотреть за 1 рубль
95
Клятва
драма, боевик, криминал
2018, США
6.1
Оцените
96
Затерянные в космосе
драма, боевик, фантастика
2018, США
5.9
Оцените
97
Сверхлюди
драма, боевик, фантастика
2017, США
5.7
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98
Судная ночь
боевик, ужасы, триллер
2018, США
5.4
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99
Кондор
драма, боевик
2018, США
5.2
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