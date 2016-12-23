«Охотники на троллей» — это приключенческий анимационный сериал, созданный Гильермо дель Торо. В центре сюжета оказываются подростки, которые узнают о существовании магических существ прямо под городом Аркадией. Главный герой Джим становится первым человеком в истории, избранным на роль охотника за троллями. Благодаря амулету Мерлина он способен мгновенно облачаться в волшебные доспехи. И с помощью друзей ему предстоит спасти добрых волшебных существ и простых людей от сил зла. Этот мультсериал является одним из трех по вселенной, которую задумал дель Торо.