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Постер к сериалу Охотники на троллей
Постер к сериалу Охотники на троллей
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Рейтинги
7.6 Рейтинг IMDb: 8.4
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2 постера
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Рейтинги
7.6 Рейтинг IMDb: 8.4
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Киноафиша Сериалы Охотники на троллей
Охотники на троллей (2016 - 2018) Trollhunters 12+
Год выпуска 2016
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 26 часов 0 минут
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О чем сериал

«Охотники на троллей» — это приключенческий анимационный сериал, созданный Гильермо дель Торо. В центре сюжета оказываются подростки, которые узнают о существовании магических существ прямо под городом Аркадией. Главный герой Джим становится первым человеком в истории, избранным на роль охотника за троллями. Благодаря амулету Мерлина он способен мгновенно облачаться в волшебные доспехи. И с помощью друзей ему предстоит спасти добрых волшебных существ и простых людей от сил зла. Этот мультсериал является одним из трех по вселенной, которую задумал дель Торо.

Охотники на троллей - трейлер третьего сезона
Охотники на троллей
трейлер третьего сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Гильермо дель Торо
Гильермо дель Торо
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Рон Перлман
Рон Перлман Bular
Антон Ельчин
Антон Ельчин Jim Lake Jr.
Келси Грэммер
Келси Грэммер Blinky
Джонатан Хайд
Джонатан Хайд Mr. Strickler
Эми Ландекер
Эми Ландекер
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Охотники на троллей - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 26 эпизодов
 
Охотники на троллей - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2017, 13 эпизодов
 
Охотники на троллей - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2018, 13 эпизодов
 
Кадры из сериала
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