Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов 2022

Рейтинг сериалов 2022 года

Король Талсы
1 Король Талсы
драма, криминал 2022, США
9.8
Оцените
Оффлайн
2 Оффлайн
триллер, детектив, драма 2022, Россия
9.8
Оцените
Формула преступления
3 Формула преступления
детектив, мелодрама, исторический 2022, Россия
9.7
Оцените
Предпоследняя инстанция
4 Предпоследняя инстанция
комедия, фэнтези 2022, Россия
9.4
Оцените
Извне
5 Извне
ужасы, фантастика 2022, США
9.4
Оцените
Синяя тюрьма: Блю Лок
6 Синяя тюрьма: Блю Лок
аниме , спорт 2022, Япония
9.3
Оцените
Клюквенный щербет
7 Клюквенный щербет
драма 2022, Турция
9.1
Оцените
Слабый герой
8 Слабый герой
драма, криминал 2022, Япония
9.0
Оцените
Уэнсдэй
9 Уэнсдэй
комедия, детектив, фэнтези 2022, США
8.9
Оцените
Андор
10 Андор
фантастика, триллер, боевик 2022, США
8.5
Оцените
Кровавые цветы
11 Кровавые цветы
драма 2022, Турция
8.3
Оцените
Жизнь по вызову
12 Жизнь по вызову
драма 2022, Россия
8.1
Оцените
Зимородок
13 Зимородок
драма, мелодрама 2022, Турция
8.1
Оцените
Ресторан по понятиям
14 Ресторан по понятиям
комедия, криминал 2022, Россия
7.6
Оцените
Здравствуйте, вам пора
15 Здравствуйте, вам пора
комедия 2022, Россия
7.4
Оцените
Сны
16 Сны
детектив, мистика 2022, Россия
7.3
Оцените
Бедный олигарх
17 Бедный олигарх
комедия, драма 2022, Россия
7.3
Оцените
Дом дракона
18 Дом дракона
драма, боевик, фэнтези 2022, США
6.0
Оцените
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Лучшие сериалы 2024 года Лучшие сериалы 2023 года Лучшие сериалы 2022 года Лучшие сериалы 2021 года
Самые ожидаемые фильмы
787
Аватар 3: Огонь и пепел 27 декабря 2025
506
Чебурашка 2 1 января 2026
123
Фантастическая четверка: Первые шаги 2 августа 2025
112
Три богатыря и свет клином 25 декабря 2025
88
Девушка Миллера 21 августа 2025
Лучшие фильмы в прокате
9.0
Меня зовут Любовь
8.8
BTS: Разбей тишину: Фильм
8.8
Как приручить дракона
8.7
Унесенные призраками
8.7
Кейпоп-охотницы на демонов
Топ 1000 лучших фильмов
9.2
Атака титанов: Последняя атака
9.1
Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле
9.1
Побег из Шоушенка
8.9
Зеленая миля
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
AMC прощаются с Дэрилом, но не отпускают до конца? Что известно о последнем четвертом сезоне «Ходячих мертвецов»
Фиолетовый платок, который все испортил: в «Великолепном веке» красиво — но историки хватаются за голову
Кто сказал, что полицейские дорамы скучные? «Хороший мальчик» с рейтингом 8,5 на КП доказывает обратное — 5 причин включить
От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)
«Куда же все смотрят?»: на хитовую «Этерну» подсела сама Лариса Гузеева, но вовсе не из-за сюжета (и уже выбрала своего краша)
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма
Понравился «Хрустальный» с Васильевым? Вот еще 3 похожих сериала — без «Невского» и «Фишера», но с высоким рейтингом
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать
Эту экранизацию Богомолова с восторгом приняли на Западе: кино — тяжелейшее, но урвало «Золотого льва»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше